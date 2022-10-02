Трофеи поступают безумными темпами: Украинские защитники "тянут" сразу два российских танка. ВИДЕО

Украинские защитники продемонстрировали трофейные российские танки.

Видео обнародовали в Facebook Вооруженные Силы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Когда трофеи поступают "безумными темпами", приходится таскать по два, пока не разобрали", - прокомментировали военные.

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