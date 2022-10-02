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Пошли они нах#й, п#здаболы, вся техника старая, С-300 и "Грады" применяются штучно, - оккупант пытается убедить мать, что пропагандисты врут. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Военнослужащий 6-й армии 138-го отдельного мотострелкового дивизиона РФ доказывает матери, что нет побед, о которых сообщают пропагандисты.

Разговор был обнародован на фейсбук-странице Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Слушайте на "Цензор.НЕТ": Оккупант жалуется жене: "Мы в кольце, Люб. Нам п#зда скоро. Я просто позвонил попрощаться", - перехват ГУР. АУДIО

"Пошли они нах#й, п#здаболы. Все, что показывают - полный бред. Полный! Это вы#боны. Извиняюсь за слова. Ты бы видела. Мы когда сопровождали колонну техники - это п#здец. 1050-х годов, 1960-х. И все в единичных, штучных: три танка, пять БМП, мотолыг. Ничего, нах#й нет. У нас все старое. И еще тебе больше скажу: мы еще и про#бывем технику. Я каждый раз поражаюсь тому, что показывают по телевизору. Параша это все. Тут стыд и срам вообще происходит. Технику мы смотрели - аж слезы наворачивались. Четыре танка, ржавущие. Как они едут - вообще непонятно. Убитые, прожженные. Стреляем знаешь чем. Что мы в Белгороде были, что здесь. Самое крутое - это С-300. Штучно выстреливают они. То есть разово, раз в день, грубо говоря. Видимо, я так понимаю, снарядов-то нет них#я. Плохо подвозят их. Есть "Грады", которые так же штучно - раз в два дня - стреляют. Раз в несколько дней вертолет либо самолет пролетает. Что бахает - непонятно, как будто вслепую. В общем, позорище такое - кошмар. Все, что говорят по телевизору - бред", - подчеркивает оккупант. Мать не может поверить сыну.
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Топ комментарии
+20
Да мама гоп-урашной перомогою перебреше сина. Она , по ходу, ему не верит.
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02.10.2022 16:12
+15
Мамаша в сортите срёт и слушает сыночка. Всё в традициях кацапни😆
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02.10.2022 16:07
+14
мамі брехати не можна.. все найкраще- в касабів
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02.10.2022 16:02
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мамі брехати не можна.. все найкраще- в касабів
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02.10.2022 16:02 Ответить
Да мама гоп-урашной перомогою перебреше сина. Она , по ходу, ему не верит.
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02.10.2022 16:12 Ответить
Я особисто давно не вірю в ці "перехоплення". Логіка, що кожен солдат одночасно розбирається в С-300 і "Градах" і саме головне, навіщо його матері ті С-300 чи "Гради"? Вони, знаючи, що телефони прослуховуються, як правило розмовляють про рідних, і як залишитися живими. Можливо брешуть, що все добре, щоб не травмувати матір.
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02.10.2022 16:04 Ответить
може інсцинують, а потім вброси деморалізувати цапів)) но у них постійно такий явний мацкальський говор..і слова...і схожі голоси..
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02.10.2022 16:08 Ответить
можливо, але це потрібно вкидати на Цапії, а не нам. Навіщо нас заспокоювати і підбрехувати, одним словом розхалажувати? Ворог сильний і потрібно готуватися його гідно зустріти, а не сміятися, що він вже сам злякався, недоозброєний і недоокомплектований і сам здохне.
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02.10.2022 16:26 Ответить
Кожен солдат проходить тактичну підготовку, отримує знання про різноманітну бойову техніку та основи взаємодії між різними родами військ. Крім того , орк не розказуав мамі ТТХ С-300 і "Градів", а жалівся , що їх мало використовують і зробив цілком логічний висновок про обмежений БК.
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02.10.2022 16:27 Ответить
А мамі його все це навіщо? Чи Ви коли були в армії, то писали в листах, чи говорили по телефону про свою техніку в частині?
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02.10.2022 16:39 Ответить
А він, що розповів мамі скільки в його частині техніки, де їх позиції ? Він навіть не вказав у якій саме частині служить, щоб можна було хоч приблизно визначити штатне озброєння та кількість особового складу. Може досить заморочуватися совковими нормами, коли ми в "сєкрєтних тєтрадях" конспектували чисельність, структуру , озброєння підрозділів СА та армій НАТО. Хоча напрошувалася логічна думка, якщо ми знаємо структуру чужих військ то вони також і не зрозуміло навіщо ця секретність.
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02.10.2022 16:50 Ответить
Я Вас зрозумів. Просто наполягаю на своєму, що можуть розповідати про це брату, але не мамі, хоч вони і кацапи. Але це моя особиста думка.
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02.10.2022 17:01 Ответить
А в них не матері, а свиноматки. Ви ж чули шо вона розмовляла сидячи на унітазі вкінці чутно як зливний бачок шумів
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02.10.2022 21:11 Ответить
який дикунський маааацковський говор..а мати вбила просто - ой, у нас тута показывают! самолёты летают, всё взрывают!! Якійсь то радісний пофігизм до сина і уравійна патриотизм..
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02.10.2022 16:05 Ответить
В окупантів техніка погана? Якщо скаржиться по телефону то напевно це не техніка а металолом.
Тому звісно що ЗСУ зможуть цих окупантів вигнати як тільки назбирають багато нової техніки.
Для України це плюс якщо в орків погана техніка.
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02.10.2022 16:05 Ответить
Мамаша в сортите срёт и слушает сыночка. Всё в традициях кацапни😆
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02.10.2022 16:07 Ответить
Удивительно что ещё и смывает
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02.10.2022 19:00 Ответить
сына унитаз успел передать )) теперь мать-старушка надеется что и лада у неё будет, тоже только благодаря ему )
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02.10.2022 23:46 Ответить
мамаша більше вірить телевізору аніж своєму виприску.
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02.10.2022 16:15 Ответить
тому що в телевізори вєлікіє стратєгі
один алєнєвод тільки чого вартий
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02.10.2022 16:25 Ответить
Прапор всё пропил
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02.10.2022 16:16 Ответить
Якби у кацапів все було б так погано то ми б їх уже закошмарили.
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02.10.2022 16:23 Ответить
невже кацапи і своїм брешуть?
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02.10.2022 16:23 Ответить
стара **** не в захваті,що нас вбивають хєрово
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02.10.2022 16:25 Ответить
З ким там вести перемовини після того як ***** сконає? Наступні будуть ще підліше. Може хтось роз'яснить це Невтікачу.
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02.10.2022 16:25 Ответить
не сконає він. В нього 3 дублера. І взагалі можливо вже зараз "царь не настоящий(С)"
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02.10.2022 16:43 Ответить
Не дізнається вона правди, якщо синочка 200 зроблять
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02.10.2022 16:35 Ответить
Орчиха в параше гадила сидела.
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02.10.2022 17:23 Ответить
А ЗСУ воюють виключно супер ******** зброєю?)) ці "перехвати" розраховані на недоумків які споживають усе від градів до с300...)))
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02.10.2022 17:26 Ответить
Говорить людина-автомобіль
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02.10.2022 17:28 Ответить
Свиноматки не змінюються
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02.10.2022 17:35 Ответить
Убиваем ,убиваем, выслушала , в конце смыла свои Щии , на мородеренный унитаз, ей пох , шо ты там , рассказываешь...
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02.10.2022 18:14 Ответить
Щиро бажаю,щоб ця смердюча кацапка подохла якомога швидше разом зі своїм вилупком.
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02.10.2022 18:17 Ответить
Maķ staraja.
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02.10.2022 19:43 Ответить
Честно говоря, от вида такого бессмысленного насилия меня тошнит и пугает. Бедные люди, которые должны пережить это. Я только надеюсь, что этим крыса ускорит свой конец.
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02.10.2022 21:08 Ответить
А мама ждёт *Ладу*.
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02.10.2022 23:04 Ответить
 
 