Пошли они нах#й, п#здаболы, вся техника старая, С-300 и "Грады" применяются штучно, - оккупант пытается убедить мать, что пропагандисты врут. АУДИО

Военнослужащий 6-й армии 138-го отдельного мотострелкового дивизиона РФ доказывает матери, что нет побед, о которых сообщают пропагандисты.

Разговор был обнародован на фейсбук-странице Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Слушайте на "Цензор.НЕТ": Оккупант жалуется жене: "Мы в кольце, Люб. Нам п#зда скоро. Я просто позвонил попрощаться", - перехват ГУР. АУДIО

"Пошли они нах#й, п#здаболы. Все, что показывают - полный бред. Полный! Это вы#боны. Извиняюсь за слова. Ты бы видела. Мы когда сопровождали колонну техники - это п#здец. 1050-х годов, 1960-х. И все в единичных, штучных: три танка, пять БМП, мотолыг. Ничего, нах#й нет. У нас все старое. И еще тебе больше скажу: мы еще и про#бывем технику. Я каждый раз поражаюсь тому, что показывают по телевизору. Параша это все. Тут стыд и срам вообще происходит. Технику мы смотрели - аж слезы наворачивались. Четыре танка, ржавущие. Как они едут - вообще непонятно. Убитые, прожженные. Стреляем знаешь чем. Что мы в Белгороде были, что здесь. Самое крутое - это С-300. Штучно выстреливают они. То есть разово, раз в день, грубо говоря. Видимо, я так понимаю, снарядов-то нет них#я. Плохо подвозят их. Есть "Грады", которые так же штучно - раз в два дня - стреляют. Раз в несколько дней вертолет либо самолет пролетает. Что бахает - непонятно, как будто вслепую. В общем, позорище такое - кошмар. Все, что говорят по телевизору - бред", - подчеркивает оккупант. Мать не может поверить сыну.