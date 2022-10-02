"Дедушек просто вообще забирают": в РФ повестки приходят даже мужчинам 60-65 лет, - перехват ГУР. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская разведка перехватила очередной разговор россиян: военный РФ обсуждает с девушкой из Бурятии то, что в России в процессе мобилизации забирают в ряды армии даже дедушек в возрасте 60-65 лет.
Перехваченный разговор опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в аудиозаписи слышно, что россиянин разговаривает с девушкой об общем знакомом – Александре, которому пришла повестка, хотя он даже не служил в армии.
Девушка рассказывает, что в армию "забирают всех", даже "дедушек". "Половина будет на зачистке, половина туда к вам поедет", – говорит она. По ее словам, об этом ей сказала подруга Оля.
"С районов всех дёргают… дедушек просто вообще забирают, которым под 60-65 лет. У нас уже половина покинули Бурятию", - говорит девушка.
Пожалуйста, подождите...
Вони хотіли "павтарить" весну 45-го.
На "павтарение" літа 41-го вони не згодні
І, до речі, 60-65 років у Росії не призивали ні в Першу, ні в Другу Світові.
Це вже путінське "ноу-хау"
Стариков пускать нам в дело!"
(Почти АС Пушкин)
.........креативнинько .......
А розмахнувся на всі тридцять лімонів.
https://twitter.com/i/status/1576619291843100672
даже многіє кацапи і в своі воєнкомати прішлі но только ночью і с коктейлямі молотова
а нєкоториє прішлі прямо со своім оружієм і сразу вступілі в смєртєльний бой но только со своімі воєнкомамі как в усть-ілімскє
https://twitter.com/i/status/1576569708584833024
да над вами смеются туземцы Амазонии...!!!
росія -- не ейджистська країна. Служитимуть усі
Зе Держава ніфіга не справилася з захистом народу..
лише ціною неймовірного подвигу ЗСУ та тисяч життів наших людей орда з півночі була посунута до кордонів..
втім, усі здобутки Українців Найвеличнівшивий та його свита вже записали на свій рахунок, але роботу над помилками не поспішають виконувати.. вони вважають, що й досі "імєют право на ошибку"
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десантныйклистирный батальон... (с)
"добрий" кацап то дохлий кацап