"Дедушек просто вообще забирают": в РФ повестки приходят даже мужчинам 60-65 лет, - перехват ГУР. АУДИО

Украинская разведка перехватила очередной разговор россиян: военный РФ обсуждает с девушкой из Бурятии то, что в России в процессе мобилизации забирают в ряды армии даже дедушек в возрасте 60-65 лет.

Перехваченный разговор опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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В частности, в аудиозаписи слышно, что россиянин разговаривает с девушкой об общем знакомом – Александре, которому пришла повестка, хотя он даже не служил в армии.

Девушка рассказывает, что в армию "забирают всех", даже "дедушек". "Половина будет на зачистке, половина туда к вам поедет", – говорит она. По ее словам, об этом ей сказала подруга Оля.

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"С районов всех дёргают… дедушек просто вообще забирают, которым под 60-65 лет. У нас уже половина покинули Бурятию", - говорит девушка.