ВСУ показали, как разбитая колонна российских оккупантов бежала из Лимана. ВИДЕО+ФОТО

В Вооруженных силах Украины опубликовали видеозапись о том, как разбитая колонна россиян бежала из окруженного украинскими военными Лимана. Внимание! Новость содержит кадры, которые не рекомендованы к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом в телеграме сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Еще одна колонна русни, которая бежала из окруженного Лимана. И встретилась с силами обороны Украины. Машины стали, рашисты легли", - уточняется в сообщении.

В частности, на видео видны тела лежащих на дороге россиян и разбитые автомобили.

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Также Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало документы российского прапорщика Юрия Воронина, которого "задвухсотили" на Харьковщине.

"Вроде бы обычный "мобик", десятки которых российские власти бросили на фронт. Но это свидетельство преступления России против собственного народа. С убитым прапорщиком была его повестка, в которой написано "явится немедленно", без времени на сборы. Значит, Воронин был в запасе. Предельный возраст мобилизации прапорщиков запаса даже по последним людоедским законам, 50 лет. А Воронину было полных 57. Но, может быть, дело в том, что прапорщик Воронин из Бурятии", - говорится в сообщении.



