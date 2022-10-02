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ВСУ показали, как разбитая колонна российских оккупантов бежала из Лимана. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Вооруженных силах Украины опубликовали видеозапись о том, как разбитая колонна россиян бежала из окруженного украинскими военными Лимана. Внимание! Новость содержит кадры, которые не рекомендованы к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом в телеграме сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одна колонна русни, которая бежала из окруженного Лимана. И встретилась с силами обороны Украины. Машины стали, рашисты легли", - уточняется в сообщении.

В частности, на видео видны тела лежащих на дороге россиян и разбитые автомобили.

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Также Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало документы российского прапорщика Юрия Воронина, которого "задвухсотили" на Харьковщине.

"Вроде бы обычный "мобик", десятки которых российские власти бросили на фронт. Но это свидетельство преступления России против собственного народа. С убитым прапорщиком была его повестка, в которой написано "явится немедленно", без времени на сборы. Значит, Воронин был в запасе.  Предельный возраст мобилизации прапорщиков запаса даже по последним людоедским законам, 50 лет. А Воронину было полных 57. Но, может быть, дело в том, что прапорщик Воронин из Бурятии", - говорится в сообщении.

ВСУ показали, как разбитая колонна российских оккупантов бежала из Лимана 01
ВСУ показали, как разбитая колонна российских оккупантов бежала из Лимана 02
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Топ комментарии
+91
Ну, во-первых, это красиво.
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02.10.2022 20:27
+84
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02.10.2022 20:29
+62
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02.10.2022 20:47
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Страница 2 из 2
А что без звука? Совсем скучно смотреть трупы рашистких фашистов без звука! И так тяжело, жить, каждый день себе не позволишь до отопительного СЕЗОНА квартиру до 25+ подогреть, а тут еще и дохлые фашисты без озвучки... Ну ноль мотивации...
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02.10.2022 20:59 Ответить
Лежать орки і це добре , бо ми іх на нашу святу землю не кликали !! 😠
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02.10.2022 21:02 Ответить
Задвухсочені вороніни не каркають !

Воно й в Бурятії було окупантом
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02.10.2022 21:11 Ответить
Тим більше зі зброєю ...
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02.10.2022 21:12 Ответить
Я теряюсь в догадках, такой таки день будет ДЕНЬ ВЕЛИКОРУССКОГО ПОЗОРА БЫВШЕЙ паРАШИ? Когда просрали крейсер Мацква? За 2 дня обосрали все придорожные канавы до Киева? Когда обосрались в Чернобаевке? Харькове? Лимане?

В какую ещё резиновую жопу нужно засунуть вонючее рыло каждого роSSийского "патриота", чтобы он навсегда запомнил, что его паРАША отличается от всего мира лишь РАЗМЕРАМИ, причём это ПОКА! А потом московские ЧМОри будут друг у друга отсасывать в очереди на бирже труда, чтобы попасть в СВОБОДНУЮ Якутию мыть туалеты в офисах.
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02.10.2022 21:05 Ответить
Вам би в штабі працювати. Бачу потенціал. )))
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02.10.2022 21:26 Ответить
Саме тому ти потужно підключив свій аналітичний розум 02.10.2022 року, щоб розказати нам про договорнячок.
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02.10.2022 23:04 Ответить
моя психіка не витримує коли хочу подивитися дохлих кацапів а мені пропонується заблюрена картинка.

а таке відео можна навіть дітям в школі показувати.

нашим дітям, не сєпарським.
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02.10.2022 21:19 Ответить
😂точно
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03.10.2022 08:13 Ответить
нема милішої картини, як любоваться дохлими раша-фашистами.
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02.10.2022 21:20 Ответить
Боже, бачив багато тупого лайна на цензорі в коментарях, але оцейво сміливо займає номер 1 в хітпараді)))))
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02.10.2022 21:56 Ответить
Вітаю спеца по лайну
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02.10.2022 22:03 Ответить
Он на дорозі валяються ті випущені. Вас, свідків зради, набігло багато.
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02.10.2022 22:16 Ответить
Перемога переможна. Де ті 5000 які нібито були в котлі? Вже котла немає? десять трупаків показали "мудрому наріду", щоб питань не задавали.
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02.10.2022 23:52 Ответить
До НАТО це точно не має значення (бо нас ще ніхто не бере, невідомо, що це за прискорена процедура, НАТО це військовий і політичний союз, і треба відповідати стандартам НАТО не тільки у військовому плані, але ще реформи, вільні ЗМІ, боротьба з корупцією...)
А от те що відпустили рашиків - це так. Вже ніхто не каже про котел, вихід з оперативного оточення - черговий зелений договорняк.
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02.10.2022 23:49 Ответить
Когда проходят успешніе операции ВСУ , рекомендую читать Кавказ-центр, у них там оригинальній восточній юмор в стиле Ходжи-Насреддина.
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02.10.2022 21:41 Ответить
где его искать?
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02.10.2022 22:10 Ответить
в інеті) https://www.kavkazcenter.com/russ/
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02.10.2022 22:56 Ответить
Спасибо большое
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02.10.2022 23:37 Ответить
www.kasparov.ru

tez dobre...
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03.10.2022 09:18 Ответить
Кто знает, так русских там окружили или они убежали?

Сказали же, что взяли в плен около 5 с половыной тысящ...
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02.10.2022 21:43 Ответить
там мало кого брати в полон, в основному цих тарганів знищували
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02.10.2022 22:27 Ответить
коли сказали?посилання можна?
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02.10.2022 22:46 Ответить
Тобто котла не було? І оце оті 10 трупаків тримали Лиман?
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02.10.2022 23:53 Ответить
Бачу десятки незадоволених військових експертів в розтягнутих треніках на пропуканих диванах. )))
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02.10.2022 21:46 Ответить
Це твоя еротична фантазія.
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02.10.2022 22:40 Ответить
Ти теж експерт чи прсто на роботі?
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02.10.2022 22:41 Ответить
це ти на роботі курва подоляцька.
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02.10.2022 23:52 Ответить
Погано працюєш
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03.10.2022 00:06 Ответить
не тобі мене судити істота.
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03.10.2022 00:38 Ответить
Так, звісно. Твоя думка, так само як і твоє існування нікого не хвилює.
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03.10.2022 00:40 Ответить
Якщо так то то ти мені б не відповідав істота.
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03.10.2022 00:52 Ответить
Твоя правда. До побачення.
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03.10.2022 00:54 Ответить
бувай, знавець пропуканих диванів.
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03.10.2022 00:59 Ответить
Бачу, тебе це зачепило. Якби це було не так, ти б не звернув уваги. Прийми мої співчуття.
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03.10.2022 01:21 Ответить
Скул бас - ПОДОЛЯЦКИЙ БОТ - изделие (3-го липня 22-го года.
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03.10.2022 00:43 Ответить
Хіба тут закритий клуб? Чи є якісь обмеження для реєстрації? Подивіться в методичках.
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03.10.2022 00:53 Ответить
На России ничего не меняется ..у меня ТАКОЙ ТОЧНО военный билет был в СССР в середине 80 х...почти 40 лет прошло 😯
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02.10.2022 21:49 Ответить
Ну бо цей чоловік служив в ту ж пору,що й ви, тут ви намудрували
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02.10.2022 22:30 Ответить
Держава не змінилася у нього? Документи не треба оновити ?
СРСР здох та й протух 30 років тому
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03.10.2022 07:19 Ответить
Відкрию таємницю, в Україні у старших чоловіків точнісінько такі ж квитки,може, вам й оновили але повірте, такі квитки до цього часу на руках в українців і не тільки у пенсіонерів. Ви ж не дивуєтесь,що у вас свідоцтво про народження радянське?
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03.10.2022 12:29 Ответить
п 4 Состоит ли в ВЛКСМ
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03.10.2022 07:21 Ответить
Юрию Николаевичу огромный респект.
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02.10.2022 21:52 Ответить
Кто нибудь догадался позвонить Светлане Николаевне? Женщина ладу ждёт, пребывает в неведении
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02.10.2022 21:59 Ответить
Вона в курсі, Ашот вже в салон ходив, колір вибрав: - Такой цвет как закат солнца, но только зелёный. )))
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02.10.2022 22:10 Ответить
це відео обов'язково треьба показувати в школах на викладах з біології
аби діти знали, як виглядають великі людиноподібні таргани
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02.10.2022 22:25 Ответить
Ще раз про 5500.
ЗСУ ніколи не казали про таку цифру. Крапка.
Інфу повідомив Сергій Гайдай. За пруфами до нього. Все.
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02.10.2022 22:31 Ответить
Ок 5000 не було. Котла я так розумію теж на було? Оці 10 панфіловців тримали Лиман?
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02.10.2022 23:55 Ответить
Сьогодні підрахують, а завтра покажуть. Все буде Україна
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03.10.2022 00:38 Ответить
А отэто мы вжэ напали на рашку, чи щэ не?
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02.10.2022 22:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2xzv02sf6BI
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02.10.2022 22:49 Ответить
Зато Светлана Николаевна теперь на машине будет ездить, а не в маршрутках толкаться!
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02.10.2022 23:32 Ответить
прапорщика Хйло бесплатно приговорил к высшей мере. а тот мог бы административкой отделаться в таком то возрасте.
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03.10.2022 00:47 Ответить
Такої нагоди може вже не бути
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03.10.2022 02:20 Ответить
Ма-а-аленький вопросик знающим: РуZZкие на своих тачках к нам зашли, или отжали в жителей, а хазяев поубивали?
Почему спрашиваю? По моему, если ты солдат, то должен быть в военной форме и передвигаться на военной технике, а если на гражданской - мародёр. Как считаете?
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03.10.2022 03:27 Ответить
у габона первая армия третьего мира ---- у ***** капутина вторая
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03.10.2022 06:46 Ответить
В непринужденных позах...
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03.10.2022 07:00 Ответить
Навіщо попхався в Україну, Воронін? Воно тобі треба було? Не дожив до пенсії, зекономив державі кошти.
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03.10.2022 08:09 Ответить
чем больше трупов свинопасов - тем быстрее Украина будет свободной...
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03.10.2022 08:12 Ответить
Интересно - а почему они лежат парами, обратили внимание?
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03.10.2022 11:32 Ответить
Красіво пацани працюють. Художнікі
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04.10.2022 00:37 Ответить
Люблю хороших руzzке!
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05.10.2022 08:07 Ответить
кайфую,дивлячись на трупи моZZkaлів))))
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05.10.2022 17:08 Ответить
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