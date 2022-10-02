ВСУ показали, как разбитая колонна российских оккупантов бежала из Лимана. ВИДЕО+ФОТО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Вооруженных силах Украины опубликовали видеозапись о том, как разбитая колонна россиян бежала из окруженного украинскими военными Лимана. Внимание! Новость содержит кадры, которые не рекомендованы к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Об этом в телеграме сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Еще одна колонна русни, которая бежала из окруженного Лимана. И встретилась с силами обороны Украины. Машины стали, рашисты легли", - уточняется в сообщении.
В частности, на видео видны тела лежащих на дороге россиян и разбитые автомобили.
Также Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало документы российского прапорщика Юрия Воронина, которого "задвухсотили" на Харьковщине.
"Вроде бы обычный "мобик", десятки которых российские власти бросили на фронт. Но это свидетельство преступления России против собственного народа. С убитым прапорщиком была его повестка, в которой написано "явится немедленно", без времени на сборы. Значит, Воронин был в запасе. Предельный возраст мобилизации прапорщиков запаса даже по последним людоедским законам, 50 лет. А Воронину было полных 57. Но, может быть, дело в том, что прапорщик Воронин из Бурятии", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Воно й в Бурятії було окупантом
В какую ещё резиновую жопу нужно засунуть вонючее рыло каждого роSSийского "патриота", чтобы он навсегда запомнил, что его паРАША отличается от всего мира лишь РАЗМЕРАМИ, причём это ПОКА! А потом московские ЧМОри будут друг у друга отсасывать в очереди на бирже труда, чтобы попасть в СВОБОДНУЮ Якутию мыть туалеты в офисах.
а таке відео можна навіть дітям в школі показувати.
нашим дітям, не сєпарським.
А от те що відпустили рашиків - це так. Вже ніхто не каже про котел, вихід з оперативного оточення - черговий зелений договорняк.
tez dobre...
Сказали же, что взяли в плен около 5 с половыной тысящ...
СРСР здох та й протух 30 років тому
аби діти знали, як виглядають великі людиноподібні таргани
ЗСУ ніколи не казали про таку цифру. Крапка.
Інфу повідомив Сергій Гайдай. За пруфами до нього. Все.
Почему спрашиваю? По моему, если ты солдат, то должен быть в военной форме и передвигаться на военной технике, а если на гражданской - мародёр. Как считаете?