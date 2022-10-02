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юмор (2003) Соколенко Наталья (49) Буткевич Богдан (430)

Аннексия и "референдумы", могилизация на Московии продолжается! | Підсвинки тижня на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Сегодня воскресенье, а это значит, что пора шутить и пидсвинтовать в "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ!

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко собрали для вас самые абсурдные новости с той стороны Стикса и готовы вкусно их обсудить. Так что отодвиньте мониторы подальше, потому что будет очень весело на Цензор.НЕТ.
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Кстати, только одна новость из нескольких подобных новостей за сегодня на фронте: ВСУ немного опоздали на референдум в Кременной, но их голос решающий))) Как всегда, как всегда....
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02.10.2022 21:07 Ответить
В Турции сегодня, 2 октября, состоялся спуск на воду нового украинского противолодочного корвета типа Ada "Гетман Иван Мазепа".
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02.10.2022 21:09 Ответить
В БОРОВІЙ вже наші ЗСУ !!!!!! На Херсонщині теж успішно йде наша офензива !!!!!!!!
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02.10.2022 21:17 Ответить
Та вроде в бериславе уже--- пока не ясно точно.
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02.10.2022 21:19 Ответить
Якось занадто оптимістично виглядає.
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02.10.2022 21:28 Ответить
багато хто так думав перед Харківською офензивою.... "Вірте в ЗСУ" !!!!!!!!
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02.10.2022 21:33 Ответить
красиво пошли - вдоль Днепра, дерзко и энергично все как Залужный любит..... Напротив Берислава Н. Каховка, так что.....
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02.10.2022 21:29 Ответить
Борова в зоні зачистки, Зарічне уже перейшло в зелену,звільнення. ЗСУ красені. Доброї ночі їм
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02.10.2022 21:25 Ответить
 
 