Аннексия и "референдумы", могилизация на Московии продолжается! | Підсвинки тижня на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Сегодня воскресенье, а это значит, что пора шутить и пидсвинтовать в "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ!

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко собрали для вас самые абсурдные новости с той стороны Стикса и готовы вкусно их обсудить. Так что отодвиньте мониторы подальше, потому что будет очень весело на Цензор.НЕТ.