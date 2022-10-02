Аннексия и "референдумы", могилизация на Московии продолжается! | Підсвинки тижня на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
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Сегодня воскресенье, а это значит, что пора шутить и пидсвинтовать в "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ!
Богдан Буткевич и Наталья Соколенко собрали для вас самые абсурдные новости с той стороны Стикса и готовы вкусно их обсудить. Так что отодвиньте мониторы подальше, потому что будет очень весело на Цензор.НЕТ.
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Павел Павел 9c509c5d
показать весь комментарий02.10.2022 21:07 Ответить Мне нравится 4
Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий02.10.2022 21:09 Ответить Мне нравится 12
Павел Павел 9c509c5d
показать весь комментарий02.10.2022 21:17 Ответить Мне нравится 5
Борис Дородный b39ee959
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Ex perd
показать весь комментарий02.10.2022 21:28 Ответить Мне нравится 0
Павел Павел 9c509c5d
показать весь комментарий02.10.2022 21:33 Ответить Мне нравится 1
Павел Павел 9c509c5d
показать весь комментарий02.10.2022 21:29 Ответить Мне нравится 0
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Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий02.10.2022 21:25 Ответить Мне нравится 1
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