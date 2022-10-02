Сила есть в руках танкиста, - украинские воины буксуют трофейный танк. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сеть попало видео, на котором украинские танкисты буксуют очередной трофейный танк российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликовал пользователь фейсбука Роман Владимирович.
Он отметил: "Сложности профессии танкистов, феи нет, приходится все делать самому)))"
Топ комментарии
+31 Al Makarski
показать весь комментарий02.10.2022 23:07
+21 Алекс Скела
показать весь комментарий02.10.2022 22:59
+21 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий02.10.2022 23:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Буксирують
А ще за сьогоднішню піджін-юкрейн винних та апологетів треба засудити до розстрілу через повішення.
***
Украинцы апять падвели братьев-рассиян.
Па номеру, каторый ани дали вновь мабилизированым русским для оформления сдачи в плен НЕВОЗМОЖНО дозвониться, там все время занято !!!
От што, нельзя задействовать больше аператоров и увеличить время их работы????
это не смешно...)))
Т-90А/СА