Сила есть в руках танкиста, - украинские воины буксуют трофейный танк. ВИДЕО

В сеть попало видео, на котором украинские танкисты буксуют очередной трофейный танк российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликовал пользователь фейсбука Роман Владимирович.

Он отметил: "Сложности профессии танкистов, феи нет, приходится все делать самому)))"