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Сила есть в руках танкиста, - украинские воины буксуют трофейный танк. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попало видео, на котором украинские танкисты буксуют очередной трофейный танк российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликовал пользователь фейсбука Роман Владимирович.

Он отметил: "Сложности профессии танкистов, феи нет, приходится все делать самому)))"
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Топ комментарии
+31
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02.10.2022 23:07
+21
українські воїни буксують трофейний танк

Буксирують

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02.10.2022 22:59
+21

***
Украинцы апять падвели братьев-рассиян.
Па номеру, каторый ани дали вновь мабилизированым русским для оформления сдачи в плен НЕВОЗМОЖНО дозвониться, там все время занято !!!
От што, нельзя задействовать больше аператоров и увеличить время их работы????
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02.10.2022 23:19
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українські воїни буксують трофейний танк

Буксирують

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02.10.2022 22:59 Ответить
Заголовок виправили, ще в тексті корекцію наведіть.
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02.10.2022 23:06 Ответить
Это в люди вышли выпускники медалисты за бабло медаль любую, эпохи вольных 90 гг! Когда техникумы институтами стали, институты универами, а универы академиями. А диссертантов появилось массово. Один только шкива чего стоил. Такие вот буксировщики!
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02.10.2022 23:09 Ответить
Бідна наша мовонько!
А ще за сьогоднішню піджін-юкрейн винних та апологетів треба засудити до розстрілу через повішення.
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02.10.2022 23:14 Ответить
Фея тут не допоможе... сила духу і сила волі зможе! 👋💪🇺🇦...
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02.10.2022 23:01 Ответить
Українці, такі українці...
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02.10.2022 23:05 Ответить
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02.10.2022 23:07 Ответить
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03.10.2022 06:26 Ответить
Це вони ржали з Афганської евакуації, а тепер зі СООЄЇ країни евакуюються тисячами )) Карма вона така ))
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03.10.2022 09:02 Ответить
+100500
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03.10.2022 23:03 Ответить
т 90а
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02.10.2022 23:18 Ответить

***
Украинцы апять падвели братьев-рассиян.
Па номеру, каторый ани дали вновь мабилизированым русским для оформления сдачи в плен НЕВОЗМОЖНО дозвониться, там все время занято !!!
От што, нельзя задействовать больше аператоров и увеличить время их работы????
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02.10.2022 23:19 Ответить
і номер зробити не багатоканальним, а дохрєнаканальним
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02.10.2022 23:25 Ответить
https://t.me/ukrinformator/26359

это не смешно...)))
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02.10.2022 23:26 Ответить
ну! я ж брехать не буду)))))
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02.10.2022 23:29 Ответить
Владимирыч - красавчик! Наверное из рембатальона человек, один из никому не известных тружеников войны, без которых кацап был бы сейчас на границе Польши. И уже в летах при том.
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02.10.2022 23:38 Ответить
А этот танчик часом, не Т-90 "Владимирыч"? Не вижу по башне - должна быть сварная. Если так - то +1 еще ВСУ в копилку!
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03.10.2022 00:59 Ответить
+Він родимий. Схожий на
Т-90А/СА
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03.10.2022 09:22 Ответить
В конце Владимирыч трохи перегазовал!
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03.10.2022 12:44 Ответить
 
 