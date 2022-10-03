Освобождение наших населенных пунктов становится тенденцией, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение размещено в официальном фейсбуке Зеленского.

В сообщении отмечается: "Ежедневно как минимум дважды – утром и вечером – я получаю отчеты от наших военных.

На этой неделе в отчетах самую большую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках нашей оборонной операции.

Это, знаете, тенденция такая... Недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинский флаг – о русском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает.

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Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины. Ибо каждый, кто причастен к любым элементам агрессии против нашего государства, будет за это отвечать.

И я благодарю всех, кто приближает эти моменты побед, кто возвращает украинский флаг на его законные места на украинской земле. Спасибо всем: от генералов до рядовых, от профессиональных военных, разведчиков и спецслужб – до волонтеров и каждого, кто помогает защищать наше государство".