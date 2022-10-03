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Освобождение наших населенных пунктов становится тенденцией, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение размещено в официальном фейсбуке Зеленского.

В сообщении отмечается: "Ежедневно как минимум дважды – утром и вечером – я получаю отчеты от наших военных.

На этой неделе в отчетах самую большую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках нашей оборонной операции.

Это, знаете, тенденция такая... Недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинский флаг – о русском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает.

Также читайте: В течение 2 октября ВСУ отразили вражеские штурмы вблизи 7 населенных пунктов. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили 8 иранских дронов, - Генштаб

Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины. Ибо каждый, кто причастен к любым элементам агрессии против нашего государства, будет за это отвечать.

И я благодарю всех, кто приближает эти моменты побед, кто возвращает украинский флаг на его законные места на украинской земле. Спасибо всем: от генералов до рядовых, от профессиональных военных, разведчиков и спецслужб – до волонтеров и каждого, кто помогает защищать наше государство".
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Топ комментарии
+17
спочатку ти здав москалям наші, українські населені пункти, в "турборежимі", під "шашлички"... а тепер, вже восьмий місяць, народ україни, наші ЗСУ, платять найдорожчу ціну, своє життя, за те. щоб звільнити міста та містечка, які ти здав "па пріколу", щоб "заглянуть в глаза путіна" та "увідєть там мір"... ну і як там, ЗЕлене, твій "мир" в "очкє у путіна"?? вже побачив, чи "нашему мальчіку єщьо нужно врємя"??
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02.10.2022 23:45
+14
Тільки завдяки мудрому керівництву Тогошоневтіка.
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02.10.2022 23:29
+12
Гео Лерос заявляє, що #Зеленський з Єрмаком знали про напад, але навмисно мовчали. У 2019р #Зеленський призначає Єрмака у наглядову раду Укроборонпрома. За 3 роки панування Зеленського демілітаризація ВСУ йшла повним ходом: - Установи Укроборонпрома переходять на одноденний



робочий тиждень - в результаті в нас нема ракетних комплексів Вільха та Грім. - ДБР вилучило клістрони з наших ПВО, в результаті ПВО стало просто грудою металолому. Клістрони повернули лише не третій місяць повномасштабного вторгнення. - Повністю зупинено виробництво Нептунів.
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02.10.2022 23:54
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Тільки завдяки мудрому керівництву Тогошоневтіка.
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02.10.2022 23:29 Ответить
такі слова, до сліз ображають скромну працю на цьому ж поприщі і такої стахановки зеленої праці як **********, яка все розміновувала перевершуючи всі терміни поставлені вищеназваними, обома двома.
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02.10.2022 23:38 Ответить
Гео Лерос заявляє, що #Зеленський з Єрмаком знали про напад, але навмисно мовчали. У 2019р #Зеленський призначає Єрмака у наглядову раду Укроборонпрома. За 3 роки панування Зеленського демілітаризація ВСУ йшла повним ходом: - Установи Укроборонпрома переходять на одноденний



робочий тиждень - в результаті в нас нема ракетних комплексів Вільха та Грім. - ДБР вилучило клістрони з наших ПВО, в результаті ПВО стало просто грудою металолому. Клістрони повернули лише не третій місяць повномасштабного вторгнення. - Повністю зупинено виробництво Нептунів.
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02.10.2022 23:54 Ответить
Злые языки утверждают, что завтра Путин собирается подписать новые указы о выходе Берислава из состава РФ, на основании свободного волеизъявления пресвятой Игуаны и матери-рептилородицы, ччто полностью соответствует уставу ООН.Если это произойдёт, херсонская группировка орков будет рассечена пополам.
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02.10.2022 23:31 Ответить
Авторе, Ви відсмалюєте. 😁😂
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02.10.2022 23:41 Ответить
тю, а шо?
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02.10.2022 23:47 Ответить
Берислав - це якось дуже швидко. Золота Балка є, Шевченківське, Біляєвка також схоже є.
Ще повірю про бої/звільнення Дудчан.
Але ж Берислав? ИМХО це можливо тільки при ударі від Брускинського...
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02.10.2022 23:47 Ответить
Так, зараз підходи до Берислава окуповані, станом на зараз боїв нема. Але все може змінитися за лічені години. Ви не повірите, зараз в Луганську кацапи пакують валізи та готують напрямки відходу.
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02.10.2022 23:53 Ответить
Ну, якщо свині побігли в напрямку від Дудчан та Давидового броду, то логічним є їхнє прагнення швиденько поймать сибаса шляхом тєлєпортації через дамбу Каховської ГЕС. А робить це треба їм не просто швидко, а мєгабистро , бо...
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02.10.2022 23:55 Ответить
"Щоденно як мінімум двічі - вранці і ввечері - я отримую звіти від наших військових. Цього тижня, завдяки моїм особистим вказівкам та моєму особистому плануванню наступальних операцій у цих звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів у межах нашої оборонної операції" звільнити оп-у від дєрьмака та його кодли, в плани поки що не входить
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02.10.2022 23:32 Ответить
кто-то это слушает...?
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02.10.2022 23:35 Ответить
лєнка. в турції. розсталась срака з віхтем й сумує )
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02.10.2022 23:39 Ответить
Звісно, слухає.

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02.10.2022 23:45 Ответить
ідіотів вистачає (( і не тільки слухають іще і навколо себе слиною бризкають щоб ваву не обіжали бо він у них нарешті "первий прєпіздєнт" (( до того ж віковий ценз зесвідків мамо не горюй - від молокососів до пердунів старих , особливо популярний серед бабусь із яких попіл труситься - він їм Христа замінив , незабаром молитву напишуть ((
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02.10.2022 23:46 Ответить
я перестал слушать на 2-й день войны. Арестовича - на 10-й.
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03.10.2022 01:20 Ответить
а вирус-червь не слушают он сам лезет
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03.10.2022 06:04 Ответить
А по внутрішньому фронту що там?
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02.10.2022 23:36 Ответить
спочатку ти здав москалям наші, українські населені пункти, в "турборежимі", під "шашлички"... а тепер, вже восьмий місяць, народ україни, наші ЗСУ, платять найдорожчу ціну, своє життя, за те. щоб звільнити міста та містечка, які ти здав "па пріколу", щоб "заглянуть в глаза путіна" та "увідєть там мір"... ну і як там, ЗЕлене, твій "мир" в "очкє у путіна"?? вже побачив, чи "нашему мальчіку єщьо нужно врємя"??
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02.10.2022 23:45 Ответить
Підкажіть як фахівець, хто здав татаро-монголам Київ та всю Україну?
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02.10.2022 23:50 Ответить
Психиатрическая больница No1 краще в своїй ОПі у вашего главврача спитайте, бо я ХЗ хто у вас там зараз Подоляк чи Єрмак за головного по психічнонездоровим ЗЕлеботам? там і про Татарова вам розкажуть і про монголів і про те, хто Чонгар розмінував і про те, хто нашу зброю в асфальт закатав і про те, хто у 2020 та 2021 зірвав оборонні замовлення і про здачу москалям "вагнерівців"... сподіваюсь, що і про "оманськго" віслюка вам там розкажуть та про що він з Патрушевим в Омані теревенів.
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03.10.2022 00:02 Ответить
Чонгар розмінували сапери противника, а 'без асфальту зараз в нас не злетів би жоден військовий літак.Не вигадуйте теоріі заговору.
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03.10.2022 01:20 Ответить
Які саперми, то була футбольна команда ЦСКА, вони і розмінували, щоб зимою в хокей пограти, так?
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03.10.2022 16:23 Ответить
Є такі машини розмінування, роботи, тральщики, собаки тощо не чув? Недооцінка противника а потім звалювання вини на шпигунів це тупість.
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03.10.2022 16:32 Ответить
Тож я і кажу трупа балєрін балєту з Лєнінграда власноруч розміновувала Чонгар під оплески шанувальників балету. Лєбєдіноє озеро в реалі.
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03.10.2022 16:40 Ответить
До чого тут небіжчик балерін?
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03.10.2022 17:26 Ответить
kelt просто на роботі )
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03.10.2022 00:09 Ответить
Цікаве питання. Незадовго до вторгнення монголів, Київ перейшов під владу князя Галицького, Данили Романовича. Місто перебувало в занепаді. Людей проживало мало, фортифікаційні споруди знаходились в поганому стані. Коли почали сунути монголи, князь прислав загін воїнів, чоловік двісті, на чолі з воєводою Дмитром. Скільки зміг. Частина навколишнього та міського населення втекла, при наближенні монголів. Дмитро зі своїми воїнами та тими, хто залишився в місті, обороняв Київ декілька місяців. Поки князь Данило шукав підтримки в існуючому на той час "Євросоюзі". Та безуспішно. Всі хотіли відсидітися. Включно з королем мадяр. Який, через короткий час сам почав шукати підтримки, для захисту від монголів. Та нікому вже було йому допомогти. Монголам активно допомагали північні князівства. Зоокрема, суздальські.
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03.10.2022 00:20 Ответить
Так хто винуватий?Треба ж когось чморити, як зараз.
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03.10.2022 01:22 Ответить
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02.10.2022 23:52 Ответить
принято решение оставить и поджечь Москву
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02.10.2022 23:56 Ответить
Невдалий твіт для репосту.
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03.10.2022 00:02 Ответить
Все правильно. Сжечь ее к х...м. А потом, лет через 10 ан...ого рабства поехать в Париж и умереть
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03.10.2022 00:08 Ответить
Вранці сходить сонце за наказом президента Зеленського.
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02.10.2022 23:58 Ответить
Деяким тутешнім "експертам" важко догодити
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03.10.2022 00:11 Ответить
**** зелена
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03.10.2022 00:22 Ответить
зато вирус есть - зеленый червь во всех андроидах
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03.10.2022 06:07 Ответить
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03.10.2022 08:57 Ответить
Як що Зе не триндить язиком - поворуши його, може він не мертвий, а просто поснув
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03.10.2022 16:19 Ответить
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28.10.2022 17:51 Ответить
 
 