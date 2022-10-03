Освобождение наших населенных пунктов становится тенденцией, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение размещено в официальном фейсбуке Зеленского.
В сообщении отмечается: "Ежедневно как минимум дважды – утром и вечером – я получаю отчеты от наших военных.
На этой неделе в отчетах самую большую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках нашей оборонной операции.
Это, знаете, тенденция такая... Недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинский флаг – о русском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает.
Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины. Ибо каждый, кто причастен к любым элементам агрессии против нашего государства, будет за это отвечать.
И я благодарю всех, кто приближает эти моменты побед, кто возвращает украинский флаг на его законные места на украинской земле. Спасибо всем: от генералов до рядовых, от профессиональных военных, разведчиков и спецслужб – до волонтеров и каждого, кто помогает защищать наше государство".
Пожалуйста, подождите...
робочий тиждень - в результаті в нас нема ракетних комплексів Вільха та Грім. - ДБР вилучило клістрони з наших ПВО, в результаті ПВО стало просто грудою металолому. Клістрони повернули лише не третій місяць повномасштабного вторгнення. - Повністю зупинено виробництво Нептунів.
Ще повірю про бої/звільнення Дудчан.
Але ж Берислав? ИМХО це можливо тільки при ударі від Брускинського...