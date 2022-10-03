Ликвидация группы оккупантов, ехавших на краденой легковушке. ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины уничтожили группу оккупантов, ехавших на краденой легковушке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку бойцы сняли с помощью беспилотника. На записи видно, как взрывается белый ВАЗ, а затем украинские воины ударили по захватчикам, побежавшим к уничтоженой легковушке. Авторы публикации сообщают, что один из ликвидированных – российский офицер, командир роты.
Топ комментарии
+72 Oleksandr Onys
показать весь комментарий03.10.2022 09:48
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+58 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий03.10.2022 10:00
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... бггг 🤣
Какой смысл в этой пробежки ?
Так и сдохли уставшими......