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Ликвидация группы оккупантов, ехавших на краденой легковушке. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины уничтожили группу оккупантов, ехавших на краденой легковушке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку бойцы сняли с помощью беспилотника. На записи видно, как взрывается белый ВАЗ, а затем украинские воины ударили по захватчикам, побежавшим к уничтоженой легковушке. Авторы публикации сообщают, что один из ликвидированных – российский офицер, командир роты.

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Топ комментарии
+72
Символічно, що на білих жигулях
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03.10.2022 09:48
+62
Ото красиво, навіть я не очікував другого влучення, уявляю як охр...ніли оркуи ))
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03.10.2022 09:46
+58
в Херсоні кацапи тепер навіть срати бояться ходити
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03.10.2022 10:00
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Ото красиво, навіть я не очікував другого влучення, уявляю як охр...ніли оркуи ))
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03.10.2022 09:46 Ответить
А чим це їх ?
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03.10.2022 12:27 Ответить
155мм - з "трьох топорів" (М777), скоріше всього. Бо точність філіграна.
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03.10.2022 12:30 Ответить
Можливо, але вибух мені здається маловатий для 155мм., підозрюю міномет.
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03.10.2022 12:33 Ответить
Може бути 120-й. Але, щоб с першого пострілу таке робити, а потім другий з таким таймінгом - я не можу такого уявити. Гармата - на 99%., бо влучність феноменальна.
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03.10.2022 12:38 Ответить
Може колись дізнаємось )) Але гарно ))
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03.10.2022 12:43 Ответить
+100500!!!
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03.10.2022 13:07 Ответить
Скорійше за все - це заздалегідь встановлені фугаси.
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03.10.2022 21:31 Ответить
Можливо - дистанційно керовані.
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04.10.2022 02:23 Ответить
сокир
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03.10.2022 23:39 Ответить
БББаХ!! І тільки пісюни по стєнках! (с.)
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03.10.2022 09:47 Ответить
Одне уточнення - не по "стєнках", а "по кущах"!
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03.10.2022 12:50 Ответить
У них це часткова мобілізація, ось частини орків то висять то валяються по деревах і по кущах.
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04.10.2022 09:33 Ответить
Символічно, що на білих жигулях
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03.10.2022 09:48 Ответить
не кради. какой, зеленский, номер у этой заповеди?
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03.10.2022 09:48 Ответить
После войны нас ждет еще одно большое дело - пересажать предателей
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03.10.2022 10:15 Ответить
Желательно их ликвидировать пока идет война !!!
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03.10.2022 11:22 Ответить
Нельзя президента ликвидировать. Не на часі.
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03.10.2022 21:20 Ответить
Ну, а основных предателей, может, уже сейчас озвучишь?
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03.10.2022 11:57 Ответить
От настрій підняли перел працею.
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03.10.2022 09:49 Ответить
Миномет?
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03.10.2022 09:49 Ответить
Та навряд. Мінометом два постріли так влучно не зробиш, було би більше прильотів.
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03.10.2022 09:59 Ответить
Три сокири.
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03.10.2022 10:18 Ответить
Это минная ловушка. Обе мины подорваны дистанционно и скорее всего это мон-50 ( направленного действия )
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03.10.2022 11:24 Ответить
Возможно и ОЗМ-72, особенно ТА, которая была установлена на дороге.
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03.10.2022 11:27 Ответить
Танк
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03.10.2022 11:31 Ответить
Не, там же разрыв под углом. Либо артиллерия, либо танк, шось таке
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03.10.2022 13:09 Ответить
Гарна робота-виконавцям респект...
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03.10.2022 09:49 Ответить
Єхалі медвєді на вєласіпєді )))
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03.10.2022 09:52 Ответить
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03.10.2022 09:56 Ответить
Погано що не загорілася , прийдеться свиням їсти сирого москаля
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03.10.2022 09:57 Ответить
зате бензином свиням не смердітимуть...
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03.10.2022 19:55 Ответить
нехай чмобики посмотрят, когда (если) проспятся..
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03.10.2022 09:58 Ответить
добув білу ладу і поліз поперед тяті до себе на кладовище ))
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03.10.2022 09:59 Ответить
Видать сигналка с дистанционным подрывом на случай угона.
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03.10.2022 09:59 Ответить
в Херсоні кацапи тепер навіть срати бояться ходити
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03.10.2022 10:00 Ответить
Цікаво - а де "народний супутник" від Притули зараз працює? Щось про нього нічого не чути (хоча б пару знімків показали із тих, які не мають помітки "секретно").
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03.10.2022 12:54 Ответить
без понятія,Притула мутить шось
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03.10.2022 12:55 Ответить
...стопудово
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03.10.2022 13:10 Ответить
спутник сейчас над Перу, как раз летит над индейским райцентром ***** Chapi.
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03.10.2022 13:59 Ответить
15 см - це не дуже якість, бо людина буде виглядати шістьма квадратами
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03.10.2022 16:30 Ответить
так вони і так по вуха в лайні, сруця прямо штани...
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03.10.2022 17:03 Ответить
машинку жалко. люди збирали гроші, купували і тут прийшли істоти...
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03.10.2022 10:01 Ответить
не факт що господарі живі
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03.10.2022 10:07 Ответить
То вже приїйдеться їх родичам з оркостану відшкодовувати, якщо вони ще встигуть їх отримати
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03.10.2022 10:09 Ответить
Жигуль, отвези меня в москву
Знаменитым стать хочу

... бггг 🤣
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03.10.2022 10:01 Ответить
Размен "семерки" на несколько Лада Калина.
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03.10.2022 10:06 Ответить
короче, все умерли...
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03.10.2022 10:08 Ответить
Не, там один хитросделаный кацап отстал и наблюдал за цирком на дрот с метров 30 расстояния. Так шо, его отлавливать будут.
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03.10.2022 11:33 Ответить
Куди по копаному!
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03.10.2022 10:09 Ответить
Зараз модне слово -- закобздонили !
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03.10.2022 10:10 Ответить
А сзади бежали-******** на автобус?
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03.10.2022 10:14 Ответить
Пару навіть встигли ще застрибнути на рейс до Кабздону ))
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03.10.2022 10:23 Ответить
Бежали карманы дохлых орков обшмонать
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03.10.2022 10:43 Ответить
наверно ж за водярой посылали......
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04.10.2022 02:06 Ответить
М-дя, неудобно получилось.
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03.10.2022 10:16 Ответить
Ті що не влізли в Жигуль бігли слідом.
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03.10.2022 10:17 Ответить
Але парочка все одно встигла на рейс до Кабздону ))
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03.10.2022 10:24 Ответить
Ну теперь эти белые жигули не распаковывая, в большой подарочный контейнер и на рашку. Мол, папка, мамка вы хотели белую ладу получайте
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03.10.2022 10:37 Ответить
Один походу всё таки убежал... смотрю на видео и понимаю зачем оркам их военкомы советуют брать таблетки от поноса
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03.10.2022 10:40 Ответить
Ніякі таблєткі не допоможуть - там така ударна хвиля в живіт б'є, що вичавлює увесь зміст... Тільки памперси для дорослих!..
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03.10.2022 19:59 Ответить
Яке чудове кіно, дивився б і дивився.
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03.10.2022 10:46 Ответить
Слава і велика подяка нашим Героям!
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03.10.2022 10:57 Ответить
Доїздилися
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03.10.2022 10:58 Ответить
От кацапы тупорылые!
Какой смысл в этой пробежки ?
Так и сдохли уставшими......
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03.10.2022 11:05 Ответить
они бежали как бегут к машине, попавшей в аварию. стадо новособранное непуганное.
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03.10.2022 20:48 Ответить
для мене зараз найкращий фільм від наших захисників.
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03.10.2022 13:40 Ответить
никогда не думал что такие видео будут доставлять мне неописуемое удовольствие.
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03.10.2022 14:04 Ответить
Запускайте свиней))) Деяка незавершеність має місце.
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03.10.2022 14:53 Ответить
А смысл бежать к машине, по которой только что прилетело? Хотели помочь раненым? Непонятно что ли, что может прилететь и второй раз?(как оно и произошло).
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03.10.2022 15:16 Ответить
Какое там помочь , обшманать хотели. Они же любят мародёрить.
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04.10.2022 09:37 Ответить
Здохли в белых жигулях, как символично!
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03.10.2022 16:50 Ответить
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03.10.2022 17:23 Ответить
кожному русскому мобіку - по гробіку!
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03.10.2022 20:47 Ответить
Орки такі орки)) А на хіба вони бігли до вже відпрацьованих жигулів? Кармани пошмонать хотіли чи сподівалися шо бухло в салоні вціліло?
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03.10.2022 21:38 Ответить
 
 