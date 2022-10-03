Ликвидация группы оккупантов, ехавших на краденой легковушке. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины уничтожили группу оккупантов, ехавших на краденой легковушке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку бойцы сняли с помощью беспилотника. На записи видно, как взрывается белый ВАЗ, а затем украинские воины ударили по захватчикам, побежавшим к уничтоженой легковушке. Авторы публикации сообщают, что один из ликвидированных – российский офицер, командир роты.

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