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Уцелевшие в Лимане российские оккупанты бежали в Счастье, - Гайдай. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты во время освобождения украинскими защитниками Лимана в Донецкой области сбежали в город Счастье, что на Луганщине.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно поступают раненые россияне в медицинские учреждения Старобельска. Вблизи одной из больниц даже устроили блокпост. Некоторым уцелевшим в Лимане немного повезло - им удалось бежать подальше, в Счастье. Так, 30 сентября в районе этого города была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских войск", – отметил он.

По словам Гайдая, в то же время оккупанты жалуются, будто ВСУ "мешают россиянам создать оборонительный рубеж в Кременной".

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Топ комментарии
+16
Десь так Саратов, Волга ... Протримаються недовго.
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03.10.2022 10:42
+13
Суки не ваше там Щастя
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03.10.2022 10:50
+12
Довбой..би гадають , що буде їм там "щастя" ? Ага, зараз ...
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03.10.2022 10:39
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Довбой..би гадають , що буде їм там "щастя" ? Ага, зараз ...
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03.10.2022 10:39 Ответить
А який оборнний рубіж може бути, коли вони здриснули з Кремінної?
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03.10.2022 10:39 Ответить
Десь так Саратов, Волга ... Протримаються недовго.
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03.10.2022 10:42 Ответить
В буквальном смысле, от Щастя полные штаны.
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03.10.2022 10:41 Ответить
Гнусь.
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03.10.2022 10:46 Ответить
А в Щасті на українські позиції
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03.10.2022 10:46 Ответить
Суки не ваше там Щастя
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03.10.2022 10:50 Ответить
Зеля выпустил 4 тысячи из котла, сейчас большая их часть в Кременной, а в Счастье завезли самых "убитых"
7 октября у фюрера день рождения, интересно, какой "подарок" подготовит ему командование ВС РФ - чую, что неординарный
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03.10.2022 11:04 Ответить
Как он их выпустил, дал приказ ВСУ не стрелять в отступающих оккупантов? Доказательства есть?
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03.10.2022 11:25 Ответить

Павло Макаренко b98a634b Опять Порошенко виноват!!!
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03.10.2022 12:10 Ответить
Это статья 2016 года, ещё раз спрашиваю: Как Зеленский сейчас выпустил 4 тысячи российских военных из котла, дал приказ ВСУ не стрелять в отступающих оккупантов? Или как? Доказательства есть?
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03.10.2022 12:54 Ответить
Єщьо раз отвєчаю,:Так само,як випустили Гіркіна зі Слов'янська.Аналогічно.З аналогічними доказами.
Ніхто ж не спростовував,не вибачався ?
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03.10.2022 14:38 Ответить
Значит, доказательств у тебя никаких нет, то есть, просто: "Одна бабка сказала".. Так иди тогда к своим бабкам и не морочь здесь другим голову..
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03.10.2022 16:45 Ответить
Які тобі доказатєльства ? Секретні накази ?Відео ?
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03.10.2022 20:13 Ответить
Всё понятно: всё взято из особо достоверных источников информации под кодовым названием «ОБС - Одна Бабка Сказала».. )
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03.10.2022 20:19 Ответить
Де якась логіка в ваших коментах? По вашому ЗСУ роблять тільки те. що їм каже *зеля*? Тобто спочатку дав наказ зробити котел???. А потім дав наказ всіх випустити??
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03.10.2022 12:36 Ответить
Судячи з акценту, всі присутні - "тамжешнашілюде" - дамбаси, і той що сидить на картанах - теж типовий дамбас. Жаліються на хазяїна.
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03.10.2022 11:04 Ответить
Жаліються мабуть д"єрмаку?
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03.10.2022 11:11 Ответить
Так досі і немає інформації з кількості полонених та здохлих кацапів у Лиманському котлі. Чи, можливо, у "котлі"? Бо з попередньо авансованих тисячів кацапських вояків у тому напрямку продемонстровано пару десятків трупів та декілька полонених. Та зате маємо постійну інформацію що росіяни втекли чи прорвалися і туди, і туди з того Лиману. Але ж який прямо анонс цієї операції прямо відбувався на просторах медіа. Навіть була рекламка на сторінках що до завершення котла залишилось 72 години, 24 години і тд. Наче розпродаж відбувався. Так що то було, хтось може пояснити ситуацію і порівняти анонс з кінцевим результатом. Чи це дійсно договорняк про який шумить інтернет?
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03.10.2022 11:38 Ответить
Нащо ви тут розганяєте. що шумить *весь інтернет*? В голові в ващій він шумить! По-вашому виходить. що війна - це якесь шоу і *весь інтернет* хоче його бачити он-лайн. Гидко все це читати.
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03.10.2022 12:21 Ответить
Таким як ти дуже хочется відповісти - мобілізуйся в армію, просись на передок і у тебе завжди буде сама свіжа і актуальна інформація. Чи очко жим жим?
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03.10.2022 15:56 Ответить
Кацапские сопли .
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03.10.2022 12:15 Ответить
Це скопище свідомих мерзотників, яких просто треба знищити !
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03.10.2022 13:54 Ответить
 
 