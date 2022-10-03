Уцелевшие в Лимане российские оккупанты бежали в Счастье, - Гайдай. ВИДЕО

Российские оккупанты во время освобождения украинскими защитниками Лимана в Донецкой области сбежали в город Счастье, что на Луганщине.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно поступают раненые россияне в медицинские учреждения Старобельска. Вблизи одной из больниц даже устроили блокпост. Некоторым уцелевшим в Лимане немного повезло - им удалось бежать подальше, в Счастье. Так, 30 сентября в районе этого города была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских войск", – отметил он.

По словам Гайдая, в то же время оккупанты жалуются, будто ВСУ "мешают россиянам создать оборонительный рубеж в Кременной".

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