"Доблестные" бойцы армии "ЛНР" ищут закладки с наркотиками в цветнике. ВИДЕО

Двух оккупантов из "доблестной" армии "ЛНР" прохожие застали за поиском закладки с наркотиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован этот момент, опубликована в соцсетях.

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