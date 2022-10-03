"Доблестные" бойцы армии "ЛНР" ищут закладки с наркотиками в цветнике. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Двух оккупантов из "доблестной" армии "ЛНР" прохожие застали за поиском закладки с наркотиками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован этот момент, опубликована в соцсетях.
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