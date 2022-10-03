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война (46795) наркотики (2107)

"Доблестные" бойцы армии "ЛНР" ищут закладки с наркотиками в цветнике. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Двух оккупантов из "доблестной" армии "ЛНР" прохожие застали за поиском закладки с наркотиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован этот момент, опубликована в соцсетях.

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Топ комментарии
+14
Це шоб наркота не дісталася солдатам нати!
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03.10.2022 10:49
+12
Десь було повідомлення про укро нарко бариг, які продають кацапам наркоту одноразової дії
Один раз спробував, і всє )
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03.10.2022 10:43
+10
Гриби шукають. Мухомори.
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03.10.2022 10:33
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Гриби шукають. Мухомори.
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03.10.2022 10:33 Ответить
Та смерть вони свою шукають, просто не знають в якому вигляді вона їм прийде ...
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03.10.2022 10:38 Ответить
Десь було повідомлення про укро нарко бариг, які продають кацапам наркоту одноразової дії
Один раз спробував, і всє )
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03.10.2022 10:43 Ответить
було таке діло. тому Ескобару медаль треба дати, вісім кацапів відклеїв бадяженою з тиурамом дурью )))
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03.10.2022 12:23 Ответить
А хто їх заклав цікаво
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03.10.2022 10:49 Ответить
пушеры есть при любой власти, а на территории лугандона, с прозрачными границами для трафика, банчить дешёвой наркотой - самый прибыльный "стартап".
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03.10.2022 14:13 Ответить
Песня есть "Наркоманы на городи"
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03.10.2022 10:49 Ответить
як побачиш наркомана - ти його як таракана ! )
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03.10.2022 12:24 Ответить
Це шоб наркота не дісталася солдатам нати!
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03.10.2022 10:49 Ответить
Нужно обеспечить всех орков наркотой и водкой. Я не шучу.
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03.10.2022 11:07 Ответить
і російскими шлендрами
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03.10.2022 11:28 Ответить
А ручки то помнят...
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03.10.2022 11:07 Ответить
Этих в разминирование определить
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03.10.2022 11:16 Ответить
Пришёл садовник и послал всех на йух.
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03.10.2022 12:32 Ответить
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03.10.2022 14:44 Ответить
Все закладки распугал!
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03.10.2022 13:01 Ответить
цирк
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03.10.2022 14:35 Ответить
Судя по голосу оператора - он и сам может ехать в Лиман. Но, конечно, лучше отправить туда этих нариков - а самому спокойно, пока, пересидеть.
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03.10.2022 14:56 Ответить
 
 