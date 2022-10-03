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Украинские воины получили огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" по программе "российского ленд-лиза". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские бойцы захватили вражескую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" в исправном состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись со своим трофеем бойцы опубликовали в соцсетях.

"А это уже действительно шикарный "подгон от кацапов". Исправный, полностью рабочий и заряженный ТОС "Сонцепек". Разве что только баки сухие, но разве это проблема для наших казаков. Заправим его слезами кацапов и вперед!", - пишут авторы публикации .

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Топ комментарии
+21
подаруночек треба повернути, бажено велике скупченя бронетехники....
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03.10.2022 11:17
+11
Теперь будем выпекать кацев. Им должно понравится. Интересно как там дальше с боеприпасами к нему.
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03.10.2022 11:21
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подаруночек треба повернути, бажено велике скупченя бронетехники....
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03.10.2022 11:17 Ответить
Техніку ні, тільки боєкомлект, самодоставкою ))
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03.10.2022 12:37 Ответить
Грізна зброя. На жаль, небезпечна також і для власних військ.
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03.10.2022 11:20 Ответить
Теперь будем выпекать кацев. Им должно понравится. Интересно как там дальше с боеприпасами к нему.
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03.10.2022 11:21 Ответить
На жаль воно далеко не стріляє , тому це фактично одноразова зброя . Звісно це за умови - якщо у противника є контрбатарейний радар і високоточна артилерія .. .
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03.10.2022 11:42 Ответить
Будуть печені кацапи?
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03.10.2022 11:45 Ответить
Не зовсім цілий, покоцаний ...
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03.10.2022 12:15 Ответить
На метал пойдет, у нас нет на них бк, плюс в том, что у кацапов этого экземпляра уже не будет
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03.10.2022 12:25 Ответить
Получили "Солнцепек"? Вот теперь будет любимый "шашлык машлык" Кадырова .
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03.10.2022 13:17 Ответить
Посмотрим, как оркам понравится находиться с обратной стороны "Солнцепека". А лучше бы его исследовать и спроектировать свой, но мощнее.
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03.10.2022 23:11 Ответить
 
 