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Спецназовцы СБУ уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Тактическая группа наших специалистов находилась на передовых позициях, контролируя район возможного прохода вражеской авиации. И после появления в зоне поражения трех вертолетов один из российских Ка-52 совершил "жесткую посадку" в результате выстрела из ПЗРК. Работаем дальше до полной Победы! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+29
маладцы !!!!
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03.10.2022 11:32
+25
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03.10.2022 11:36
+20
Дык он же чижилее воздуха! Физика, ***.
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03.10.2022 11:38
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маладцы !!!!
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03.10.2022 11:32 Ответить
А що це за ПЗРК? "Игла"?
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03.10.2022 11:33 Ответить
Так. Допотопна Ігла
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03.10.2022 11:37 Ответить
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03.10.2022 11:36 Ответить
Ка-52 - несчастливый вертолёт.
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03.10.2022 11:37 Ответить
Несчастливый аналоговнет!
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03.10.2022 14:30 Ответить
Дык он же чижилее воздуха! Физика, ***.
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03.10.2022 11:38 Ответить
а ти шо єво взвєшивал?!
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03.10.2022 11:48 Ответить
Воздух?
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03.10.2022 11:53 Ответить
да. ти взвєшивал воздух?
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03.10.2022 12:06 Ответить
Я нет. А в нашем овощном на районе воздух весит грамм 150
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03.10.2022 12:22 Ответить
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03.10.2022 18:19 Ответить
Героям слава !!
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03.10.2022 11:40 Ответить
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03.10.2022 11:46 Ответить
а другий утік
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03.10.2022 11:50 Ответить
Алігатори не літають - сказали в СБУ.
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03.10.2022 11:52 Ответить
Нам додали стінгери, перуни, британські пзрк, а таке враження, що більшість сбиваємо іглою.
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03.10.2022 11:55 Ответить
бо тих Ігл дохрєна було на зберіганні з часів розпаду ссср. Мабудь масово роздають по підрозділам щоб не пропадали. Стінгери економлять. Я так собі думаю
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03.10.2022 12:00 Ответить
Хто до нас найбільше зброї поставляє? Правильно - поляки! А у поляків основою ПЗРК малої дальності є "Перун" А це - та сама "Ігла" Тільки модернізована! Думаєте - хлопці на фронті будуть "уточнять" модель? Зовні різницю і не видно!
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03.10.2022 12:22 Ответить
Nie Perun, a Piorun, czyli błyskawica.
To jest Perun: https://www.youtube.com/watch?v=U_IZc3HipV4
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03.10.2022 14:43 Ответить
Пане Станіслав!Імя словянського бога блискавки і грому по різному заучить на польській і українській мовах.Ми хочемо подякувати полякам за надані ПЗРК які яудово громлять авіамехніку московії.
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03.10.2022 14:54 Ответить
Ні, звучить однаково. Перун і Perun. Тому що слов'яни, а саме слово - старе.
До речі, мені однаково як ви його називатиме. Працює, вбиває москалів - і гаразд.
Але радію перевірити що таке саме Projekt Perun (https://www.youtube.com/watch?v=U_IZc3HipV4), він дуже гарний і також буде Вам не зайвовий.
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03.10.2022 15:27 Ответить
Я якою мовою написав? Українською! А українською мовою бог грому та блискавки - "перун" І "перуном" іменувалася колись сама блискавка Так що не треба мені "в задницю заглядать"!
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03.10.2022 14:56 Ответить
"перуном" іменувалася колись сама блискавка? Окей, цікаво, дякую.
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03.10.2022 15:29 Ответить
Почитай тексти написані старослов"янською мовою Саме "перунами" Ілля-громовержець вражає грішників!
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03.10.2022 15:45 Ответить
Або Перуни, майже копія.
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03.10.2022 12:30 Ответить
З чого б не збили, все одно для ЗМІ скажуть - Ігла-1М. Бо в Україні виробляється/модернізується.
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04.10.2022 08:16 Ответить
Красіво підбили, нажаль інщі кацапські гелікоптери здриснули.
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03.10.2022 15:29 Ответить
Можливості знищення ворожої авіації використано на 33%
оскільки із 3 присутніх вертольотів знищено тільки 1.
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04.10.2022 03:06 Ответить
 
 