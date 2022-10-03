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Спецназовцы СБУ уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Спецназовцы ЦСО "А" СБУ уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Тактическая группа наших специалистов находилась на передовых позициях, контролируя район возможного прохода вражеской авиации. И после появления в зоне поражения трех вертолетов один из российских Ка-52 совершил "жесткую посадку" в результате выстрела из ПЗРК. Работаем дальше до полной Победы! Слава Украине!" - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+29 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий03.10.2022 11:32
+25 частный сектор
показать весь комментарий03.10.2022 11:36
+20 Олег Кущ e096799b
показать весь комментарий03.10.2022 11:38
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To jest Perun: https://www.youtube.com/watch?v=U_IZc3HipV4
До речі, мені однаково як ви його називатиме. Працює, вбиває москалів - і гаразд.
Але радію перевірити що таке саме Projekt Perun (https://www.youtube.com/watch?v=U_IZc3HipV4), він дуже гарний і також буде Вам не зайвовий.
оскільки із 3 присутніх вертольотів знищено тільки 1.