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Спецназовцы Нацгвардии уничтожили элитное подразделение РФ в Донецкой области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы Нацгвардии уничтожили российское элитное подразделение на Донецком направлении фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в НГУ обнародовали видео.

"Одно из спецподразделений Нацгвардии, выполняющее боевые задачи на Донецком направлении, уничтожило элитное подразделение РФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Нацгвардии уточнили, что событие имело место в конце сентября.

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Топ комментарии
+30
Самое элитное еще под Киевом и Черниговом сдохло весной.
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03.10.2022 13:09
+27
Как жалко, прямо сльозы из глаз
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03.10.2022 13:20
+27
Наші котики, бережи і допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
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03.10.2022 13:21
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Самое элитное еще под Киевом и Черниговом сдохло весной.
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03.10.2022 13:09 Ответить
Я не спец конечно, но "элитность" я так понимаю определили по уничтоженной технике, мол забулдыгам с дыры такое не дадут
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03.10.2022 13:25 Ответить
Как жалко, прямо сльозы из глаз
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03.10.2022 13:20 Ответить
Сльози радості ? ))
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03.10.2022 14:09 Ответить
Нет. Жалко, что мало
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03.10.2022 14:17 Ответить
ого)а ви естет
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03.10.2022 15:29 Ответить
Насчет орков я, ***, самый эстетичный эстет. Ага
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03.10.2022 15:38 Ответить
Немного слез надо оставить на похороны путлера...
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03.10.2022 14:17 Ответить
Я буду за ним скучать. Он развивал мой сарказм
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03.10.2022 14:20 Ответить
Наші котики, бережи і допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
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03.10.2022 13:21 Ответить
елітним москалям - елітні поліетиленові пакети!
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03.10.2022 13:22 Ответить
Більше на навчання подібне
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03.10.2022 13:24 Ответить
Дякуємо ВАМ. Слава ГЕРОЯМ !!! УКРАЇНІ СЛАВА !
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03.10.2022 13:25 Ответить
Супер !!! зачетное истребление.
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03.10.2022 13:27 Ответить
це відео варто верифікувати.

як мінімум, з двох причин

1. на деревах нема листя

2. в інформпросторі ворога це відео видається як перемога російських танків над українськими бмп.
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03.10.2022 13:28 Ответить
Ага, а на 2:20 це типова "українська БМП" з літерою V.
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03.10.2022 14:05 Ответить
так ти верифікуй...!
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03.10.2022 14:43 Ответить
щоб не смішити людей робити треба те у чому ти фахівець.

ви не фахівець з роздачі нарядів бо тицяєте в кого попадете а не даєте завдання спеціялісту.
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03.10.2022 15:05 Ответить
иди вслед крейцеру МацКва спеціяліст...
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03.10.2022 15:15 Ответить
Підори получили підаруночки)))
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03.10.2022 13:30 Ответить
гарно знищили, Слава Україні і українським воїнам!
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03.10.2022 13:31 Ответить
Вообще не хочу уезжать из Лугандона! Как здесь классно! Вообще... Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно! По-домашнему"
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03.10.2022 13:35 Ответить
Що то за стратегічний ГАЙ,що біля нього тисячі воронок.
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03.10.2022 13:58 Ответить
Останню машину класно. Засранці вже завантажили якесь тіло і мабуть думали, що врятувались. Але ж ні. Прилетіло точно.
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03.10.2022 14:06 Ответить
"Сафарі"!!!
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03.10.2022 14:21 Ответить
Молодці хлопці, дави русню. А тепер на-біс, ще один залп по оркам.
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03.10.2022 14:53 Ответить
швидше за все працювали стугною
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03.10.2022 15:26 Ответить
слава НГУ
слава воїнам групи спецпризначення ОМЕГА
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03.10.2022 15:25 Ответить
Гарний відос !
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03.10.2022 15:27 Ответить
З якого боку воно елітне,не видно.А як перетворюються на молекули то клас
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03.10.2022 16:20 Ответить
 
 