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Спецназовцы Нацгвардии уничтожили элитное подразделение РФ в Донецкой области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы Нацгвардии уничтожили российское элитное подразделение на Донецком направлении фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в НГУ обнародовали видео.
"Одно из спецподразделений Нацгвардии, выполняющее боевые задачи на Донецком направлении, уничтожило элитное подразделение РФ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Нацгвардии уточнили, что событие имело место в конце сентября.
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+30 govtva
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+27 Чайка Київ
показать весь комментарий03.10.2022 13:21
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як мінімум, з двох причин
1. на деревах нема листя
2. в інформпросторі ворога це відео видається як перемога російських танків над українськими бмп.
ви не фахівець з роздачі нарядів бо тицяєте в кого попадете а не даєте завдання спеціялісту.
слава воїнам групи спецпризначення ОМЕГА