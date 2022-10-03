Спецназовцы Нацгвардии уничтожили элитное подразделение РФ в Донецкой области. ВИДЕО

Бойцы Нацгвардии уничтожили российское элитное подразделение на Донецком направлении фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в НГУ обнародовали видео.

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"Одно из спецподразделений Нацгвардии, выполняющее боевые задачи на Донецком направлении, уничтожило элитное подразделение РФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Нацгвардии уточнили, что событие имело место в конце сентября.

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