В Магадане мобилизовали мужчину со второй стадией онкозаболевания. ВИДЕО
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В РФ под "частичную мобилизацию" попал онкобольной мужчина в ремиссии. На его болезнь не обратили внимания и отправили из Магадана на военное собрание.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
Жена мобилизованного Елена рассказала, что 22 сентября ее муж, 44-летний Алексей Шешенин получил повестку, несмотря на то, что у него вторая стадия онкологического заболевания. В настоящее время он находится в ремиссии, но дважды в год должно проходить обследование.
По ее словам, очередное обследование у него назначено на 5 октября.
"В военкомате Алексей подал медицинскую справку и был уверен, что серьезное заболевание — повод для отсрочки. Но на болезнь мужа никто не обратил внимание. Алексея не отпустили домой и сразу же отправили самолетом в другой город на собрание", - пояснила россиянка.
Отмечается, что, несмотря на публичные обращения жены мобилизованного, пока Алексея не вернули.
Пожалуйста, подождите...
Яке нам діло до їхніх онкомобілізованих?
Але йде вона нашим коштом.
І "крим наш", і "велика росія" і "своїх не брасаєм",і "Киевская хунта" і навіть денацифікація, яку 90% із них вимовити не можуть.
Не хочемо, як краще, хочемо як раніше.
Але вже не можна - "Рубль вхід, два вихід"
"Лес рубят, щепки летят!"
А жена могла бы подумать, а может холодильник или стиралку пришлёт, с надписью: "Гарантія 10 років"? На жигуль, лучше не рассчитывать, свиньи съедят!
А впрочем, это ихний выбор! Не х#й шаст#ть! =)