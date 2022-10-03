РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15936 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Мобилизация в РФ
6 518 44
армия РФ (15369) Россия (91269) мобилизация (1618)

В Магадане мобилизовали мужчину со второй стадией онкозаболевания. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В РФ под "частичную мобилизацию" попал онкобольной мужчина в ремиссии. На его болезнь не обратили внимания и отправили из Магадана на военное собрание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

Жена мобилизованного Елена рассказала, что 22 сентября ее муж, 44-летний Алексей Шешенин получил повестку, несмотря на то, что у него вторая стадия онкологического заболевания. В настоящее время он находится в ремиссии, но дважды в год должно проходить обследование.

По ее словам, очередное обследование у него назначено на 5 октября.

"В военкомате Алексей подал медицинскую справку и был уверен, что серьезное заболевание — повод для отсрочки. Но на болезнь мужа никто не обратил внимание. Алексея не отпустили домой и сразу же отправили самолетом в другой город на собрание", - пояснила россиянка.

Смотрите также: Ликвидация группы оккупантов, ехавших на краденой легковушке. ВИДЕО беспилотника

Отмечается, что, несмотря на публичные обращения жены мобилизованного, пока Алексея не вернули.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
Українські захисники підняли синьо-жовтий прапор над Миролюбівкою на Херсонщині
показать весь комментарий
03.10.2022 13:32
+15
показать весь комментарий
03.10.2022 13:30
+13
показать весь комментарий
03.10.2022 13:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.10.2022 13:30 Ответить
Повісь це в дома, на стіні. Сподобається всій твоїй рідні.
показать весь комментарий
03.10.2022 13:40 Ответить
мый батько художник потрібно сказати йому нехай намалює на полотні
показать весь комментарий
03.10.2022 15:01 Ответить
пожалійте його... та нехай всі подохнуть.. чистіше стане на світі
показать весь комментарий
03.10.2022 13:30 Ответить
Ну його нахєр нашій землі таке хворе - давайте здорових! Нашій землі потрібне "чисте" міндобриво!
показать весь комментарий
03.10.2022 13:33 Ответить
Виконання доведеного плану мобілізації.
показать весь комментарий
03.10.2022 13:31 Ответить
Українські захисники підняли синьо-жовтий прапор над Миролюбівкою на Херсонщині
показать весь комментарий
03.10.2022 13:32 Ответить
Тю, йому всеодно помирати. Видадуть бомбу і відправлять підривати позиції
показать весь комментарий
03.10.2022 13:32 Ответить
зато похоронят бесплатно! Все равно на тот свет!
показать весь комментарий
03.10.2022 13:33 Ответить
Я щиро не розумію, навіщо нам такі новини 😐
Яке нам діло до їхніх онкомобілізованих?
показать весь комментарий
03.10.2022 13:33 Ответить
Ну хоть не будет мучаться холоп . И родня порадуется деревянным от ху@ла . Позорная страна . Срамота. Сброд .
показать весь комментарий
03.10.2022 13:33 Ответить
Нашу артилерію це не хвилує, вилікуємо швидко
показать весь комментарий
03.10.2022 13:33 Ответить
Likari haimarsy vže nagotove spomogati.
показать весь комментарий
03.10.2022 21:26 Ответить
Утилізація російського "біомусора" йде за планом: зеки, бомжі, божевільні, безробітні, невиліковно хворі.
Але йде вона нашим коштом.
показать весь комментарий
03.10.2022 13:35 Ответить
А буває російський "небіомусор"??? підтекст - росія не воює з Україною, а утилізує біомусор...
показать весь комментарий
03.10.2022 13:51 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2022 13:36 Ответить
Надо было над Твером вылить 70 литров водки.
показать весь комментарий
03.10.2022 13:53 Ответить
над Тверью
показать весь комментарий
03.10.2022 14:37 Ответить
КАЖДОМУ!!!
показать весь комментарий
03.10.2022 14:58 Ответить
Krašče steklomoju. Vodku škoda litj.
показать весь комментарий
03.10.2022 21:27 Ответить
Все ясніша справжня причина поголовної мобілізації - утилізація баласту. Пенсіонерів, безнадійно хворих, нацменів з околиць, алкоголіків, п'янь та рвань із глухих, вимираючих міст та сіл, усіх у топку війни
показать весь комментарий
03.10.2022 13:36 Ответить
...тіпа шо єслі би путін па настаящєму ваєвал то он би уже пабіділ.
показать весь комментарий
03.10.2022 13:53 Ответить
"Аткравєнна гаваря", їм уже все пох.
І "крим наш", і "велика росія" і "своїх не брасаєм",і "Киевская хунта" і навіть денацифікація, яку 90% із них вимовити не можуть.
Не хочемо, як краще, хочемо як раніше.
Але вже не можна - "Рубль вхід, два вихід"
показать весь комментарий
03.10.2022 14:00 Ответить
ЗСУ його швидко "вилікують". Нехай жінка не переживає та йде в автосалон "Лада" на оглядини.
показать весь комментарий
03.10.2022 13:40 Ответить
Овес нынче дорог
показать весь комментарий
03.10.2022 13:46 Ответить
"Если не *****, то кто?"
"Лес рубят, щепки летят!"
А жена могла бы подумать, а может холодильник или стиралку пришлёт, с надписью: "Гарантія 10 років"? На жигуль, лучше не рассчитывать, свиньи съедят!
показать весь комментарий
03.10.2022 13:46 Ответить
Ему шо так шо так ******
показать весь комментарий
03.10.2022 13:51 Ответить
Дома бы он помер может через 5 - 15, даст Бог и больше лет, а в Украине крупно повезёт, если столько же дней проживёт... Зато станет гейроем копростана, хоть и безымянный!
А впрочем, это ихний выбор! Не х#й шаст#ть! =)
показать весь комментарий
03.10.2022 17:09 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2022 13:53 Ответить
Командир сказал "В бой!". Значит вперёд - за плешивого карлика!
показать весь комментарий
03.10.2022 13:55 Ответить
Для рашиста це легке поранення - життевоважливі органи не ушкодженно!
показать весь комментарий
03.10.2022 15:40 Ответить
Найголовніше, що мозок не постраждав! =)
показать весь комментарий
03.10.2022 16:50 Ответить
https://imgur.com/azj8Zib
показать весь комментарий
03.10.2022 13:54 Ответить
ему уже все равно
показать весь комментарий
03.10.2022 13:55 Ответить
Так это аналогонетовская политика экономии ресурсов с бонусом. Страна получает единицу пушечного мяса. Жена - белую ладу. Мужик больше не мучается. Все довольны.
показать весь комментарий
03.10.2022 13:55 Ответить
ukrainskie svinki - bezkoštovnyj korm.
показать весь комментарий
03.10.2022 21:29 Ответить
posle voiny treba bude ci svinki riuzzgim meniati na naftu. Odna svinka - 1000ton nafty.
показать весь комментарий
03.10.2022 21:31 Ответить
Ничого,в Украiнi" вилiкуют"!
показать весь комментарий
03.10.2022 14:01 Ответить
Наверное Зинка взяла!
показать весь комментарий
03.10.2022 15:00 Ответить
Могилізація проходить такими темпами, що третя стадія раку просто не встигне розвинуться!
показать весь комментарий
03.10.2022 14:16 Ответить
Навіщо відправляти воювати здорових? Краще хворих. Усе одно їм не світить одужання в системі охорони здоров"я росії.
показать весь комментарий
03.10.2022 15:08 Ответить
 
 