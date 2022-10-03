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Украинские бойцы на автомобиле едут через минное заграждение из 300 противотанковых мин. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент, как украинские бойцы на автомобиле проезжают по узкой дорожке через минное заграждение из 300 противотанковых мин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты устроили минное поле прямо на дороге, чтобы остановить проезд техники.

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Топ комментарии
+21
Віртуози! Слава ЗСУ!
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03.10.2022 15:27
+21
Туди треба відправляти "героїв паркування" на перездачу водійських прав.
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03.10.2022 15:35
+17
респект водієві)а трофейщики пізніше міни підберуть
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03.10.2022 15:32
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Віртуози! Слава ЗСУ!
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03.10.2022 15:27 Ответить
Тепер я знаю де потрібно вчити дітей водіїв-багатіїв.

_______________
RIP ДТП в Харькове: Зайцева угробила 6 душ.
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03.10.2022 18:37 Ответить
Вже 6? Ото дива! А на старті було 13. Шо за девальвація?
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03.10.2022 21:55 Ответить
Перевірив, все вірно: п'ятеро на місці віддали Богу Душу, ще одна жінка - через тиждень коми.
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03.10.2022 22:57 Ответить
Нужно было сразу в ящиках мины оставлять

Штабелями
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03.10.2022 15:28 Ответить
Може їх посунули трохи - бачив як таке робили сапери. Взагалі у саперів своя наука, це в них треба питать що це за ... Гранати у нєго нє той сістєми...
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03.10.2022 15:45 Ответить
Наверно там вся дорога была в минах

Проход сделали

Или орки его оставили когда убегали на машинах
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03.10.2022 15:54 Ответить
Бачив відео (напевно, тут таке саме) де сапери відсувають міни вбік. просто акуратно ногами. Вздовж усієї ділянки. Потім техніка проїжджає. А далі вже в спокійному режимі з тими мінами працюють і прибирають.
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03.10.2022 16:58 Ответить
Залізні мабудь треба нерви мати, щоб таке ногами сунуть...
Слава ЗСУ!
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03.10.2022 21:56 Ответить
На асфальті проблем немає! Там гранату з висмикнутою чекою під дно міни не вкладеш і розтяжку не поставиш - все видно Класти "Лепесток" - ризикувать власною головою Бо після зведення підривача у бойове положення вона спрацьовує від першого ж дотику А підривач самої протитанкової міни спрацьовує на 400 кг - на ній, щоб вона спрацювала, плигать треба з усієї сили! На грунті - інша справа (особливо на неутрамбованому чи порослому травою)
На дорозі міни накидані більше для психологічного ефекту - щоб загальмувать рух техніки По траві їх ніхто об"їжджать не ризикне - бо там мін не видно взагалі!
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04.10.2022 05:53 Ответить
Таке відношення до ресурсів як до бездонної діжки супроводжує росію вже років триста.
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03.10.2022 15:32 Ответить
респект водієві)а трофейщики пізніше міни підберуть
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03.10.2022 15:32 Ответить
Туди треба відправляти "героїв паркування" на перездачу водійських прав.
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03.10.2022 15:35 Ответить
русня загадила нашу землю
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03.10.2022 15:59 Ответить
Навряд чи дорогу можно назвати полем!

Але якось занадто рівно стоять, мабудь хлопці вже розчистили проїзд, але часу на більше не було.
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03.10.2022 16:23 Ответить
Міжна, навіть в морській акваторії це "мінні поля".
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03.10.2022 16:26 Ответить
Таке практикувалося ще з часів ІІ Світової! Найвідоміший факт з нашої історії - виставляння мін прямо на грунт (у степову траву) перед наступом танків на Курській дузі Сапери вкручували підривачі прямо в кузовах полуторок, а інші їх на грунт викладали (дід мій розказував - сам бачив) Потім були створені спеціальні автомобілі Для цього їх обладнували спеціальними лотками і автомобіль обслуговувався лише солдатами, що вкручували підривачі та ставили міни на лотки Тут мабуть таке саме було!
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03.10.2022 16:31 Ответить
Трохи розчарований.
Їх уже хтось посовав
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03.10.2022 16:57 Ответить
Спробуйте герої дріфту ось тут дріфтануть. І головне - сохранений немає.
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03.10.2022 17:54 Ответить
Хіба що сдрєйфонуть зможуть.
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03.10.2022 19:01 Ответить
А почему за рулем Дзидзьо?
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03.10.2022 23:08 Ответить
 
 