Украинские бойцы на автомобиле едут через минное заграждение из 300 противотанковых мин. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент, как украинские бойцы на автомобиле проезжают по узкой дорожке через минное заграждение из 300 противотанковых мин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты устроили минное поле прямо на дороге, чтобы остановить проезд техники.
Топ комментарии
+21 Oleksandr Pohribnyi
показать весь комментарий03.10.2022 15:27
+21 MausMike
показать весь комментарий03.10.2022 15:35
+17 stavr
показать весь комментарий03.10.2022 15:32
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RIP ДТП в Харькове: Зайцева угробила 6 душ.
Штабелями
Проход сделали
Или орки его оставили когда убегали на машинах
Слава ЗСУ!
На дорозі міни накидані більше для психологічного ефекту - щоб загальмувать рух техніки По траві їх ніхто об"їжджать не ризикне - бо там мін не видно взагалі!
Але якось занадто рівно стоять, мабудь хлопці вже розчистили проїзд, але часу на більше не було.
Їх уже хтось посовав