Украинские бойцы на автомобиле едут через минное заграждение из 300 противотанковых мин. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент, как украинские бойцы на автомобиле проезжают по узкой дорожке через минное заграждение из 300 противотанковых мин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты устроили минное поле прямо на дороге, чтобы остановить проезд техники.

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