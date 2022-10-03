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В освобожденном селе Пески-Радьковские обнаружена пыточная российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Правоохранители обнаружили в Харьковской области очередную пыточную российских захватчиков. Ее обустроили в погребе.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одна пыточная российских оккупантов. После деоккупации наши полицейские документируют здесь военные преступления армии "освободителей". Когда российские военнослужащие зашли в село, они выгнали местных из их домов и сами поселились там", - говорится в сообщении.

В пыточной захватчики в бесчеловечных условиях удерживали местных жителей. Людей запугивали, избивали и издевались.

"После себя российские оккупанты оставили разграбленные дома, грязь и нечистоты - фирменный знак "русского мира". А в домах, в которых жили, - "растяжки" на дверях", - добавили в полиции.

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Простіше буде сказати в яких населених пунктах катівні не виявлені. От жеж тварюки...
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03.10.2022 16:30 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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03.10.2022 16:47 Ответить
Де побували кацапи , там є катівні , бо до нас припхалися кати і вбивці 😠
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03.10.2022 17:19 Ответить
Их надо расстреливать из атомного оружия ©
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03.10.2022 17:40 Ответить
Прутін ввєді, волали ряжені матрони у 2014 році з іконами та хоругвами РПЦ на дорогах Сходу України, от тепер уже добре видно ***** наслідки!!!
Смерть рашистам ***** та його сраколизам в Україні!!,
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03.10.2022 20:54 Ответить
 
 