В освобожденном селе Пески-Радьковские обнаружена пыточная российских оккупантов. ВИДЕО
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Правоохранители обнаружили в Харьковской области очередную пыточную российских захватчиков. Ее обустроили в погребе.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Еще одна пыточная российских оккупантов. После деоккупации наши полицейские документируют здесь военные преступления армии "освободителей". Когда российские военнослужащие зашли в село, они выгнали местных из их домов и сами поселились там", - говорится в сообщении.
В пыточной захватчики в бесчеловечных условиях удерживали местных жителей. Людей запугивали, избивали и издевались.
"После себя российские оккупанты оставили разграбленные дома, грязь и нечистоты - фирменный знак "русского мира". А в домах, в которых жили, - "растяжки" на дверях", - добавили в полиции.
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Смерть рашистам ***** та його сраколизам в Україні!!,