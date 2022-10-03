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Робот-сапер по кличке Бобер помогает разминировать деоккупированную Харьковщину, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Роботизированный комплекс Superdroid Robots "Мастиф" для проведения разведки и дистанционного разминирования на особо опасных участках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Теперь саперам в работах по разминированию будет помогать специальный робот, доставленный накануне из Винницкого гарнизона ГСЧС. Это роботизированный комплекс для проведения разведки и дистанционного разминирования Superdroid Robots "Мастиф", который был представлен саперам при поддержке Соединенного Американского Украинского Комитета по Помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели дали роботу шутливое имя Бобер. Робот уже используется сводным отрядом ГСЧС на Балаклейщине.

"Сначала саперы с помощью дронов обнаруживают растяжки, противотанковые и противопехотные мины, а затем, используя работа, будут их уничтожать", – пояснили в управлении.

Робот-сапер по кличке Бобер помогает разминировать деоккупированную Харьковщину, - ГСЧС 01
Робот-сапер по кличке Бобер помогает разминировать деоккупированную Харьковщину, - ГСЧС 02
Робот-сапер по кличке Бобер помогает разминировать деоккупированную Харьковщину, - ГСЧС 03
Робот-сапер по кличке Бобер помогает разминировать деоккупированную Харьковщину, - ГСЧС 04
Робот-сапер по кличке Бобер помогает разминировать деоккупированную Харьковщину, - ГСЧС 05
Робот-сапер по кличке Бобер помогает разминировать деоккупированную Харьковщину, - ГСЧС 06
Робот-сапер по кличке Бобер помогает разминировать деоккупированную Харьковщину, - ГСЧС 07
Робот-сапер по кличке Бобер помогает разминировать деоккупированную Харьковщину, - ГСЧС 08

Смотрите: Украинские бойцы на автомобиле едут через минное заграждение из 300 противотанковых мин. ВИДЕО
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хрумай, бобрику, хрумай...
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03.10.2022 18:07 Ответить
Протест. Должен быть Енот
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03.10.2022 18:14 Ответить
Єнот - танцюрист! а це - майже справжній танк
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03.10.2022 18:22 Ответить
Э-э-э... Логично
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03.10.2022 18:31 Ответить
Бобер кілограмів на 60 (с)
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03.10.2022 18:21 Ответить
Боевыми свинособаками, нужно разминировать!
Они ставили пусть и убирают, ведь знают где, что бы дорогостоящее оборудование не пострадало!
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03.10.2022 18:24 Ответить
Прибор хороший. Фотосессия удалась. Только засовывать муляж ПОМки в манипулятор роботу - это лишнее )) ПОМка обезвреживается только подрывом.
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03.10.2022 18:31 Ответить
Чому у багатьох військових шоломи малі, не по розміру, чи без запаса ?
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03.10.2022 19:21 Ответить
хтось із військових недавно розповідав, що рашисти заміновують все, от просто ВСЕ.
сподіваюсь, коли вони з Лиману тікали, то не всі ліси встигли замінувати.
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03.10.2022 19:51 Ответить
От тварюки, скіки ж по всій Україні заміновано. Скіки ще люду може загинути, а діточок. Все шо витащать скинути ойбнутим сусідам в белгородскую.
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04.10.2022 09:50 Ответить
 
 