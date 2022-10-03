Робот-сапер по кличке Бобер помогает разминировать деоккупированную Харьковщину, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Роботизированный комплекс Superdroid Robots "Мастиф" для проведения разведки и дистанционного разминирования на особо опасных участках.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.
"Теперь саперам в работах по разминированию будет помогать специальный робот, доставленный накануне из Винницкого гарнизона ГСЧС. Это роботизированный комплекс для проведения разведки и дистанционного разминирования Superdroid Robots "Мастиф", который был представлен саперам при поддержке Соединенного Американского Украинского Комитета по Помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели дали роботу шутливое имя Бобер. Робот уже используется сводным отрядом ГСЧС на Балаклейщине.
"Сначала саперы с помощью дронов обнаруживают растяжки, противотанковые и противопехотные мины, а затем, используя работа, будут их уничтожать", – пояснили в управлении.
Пожалуйста, подождите...
Они ставили пусть и убирают, ведь знают где, что бы дорогостоящее оборудование не пострадало!
сподіваюсь, коли вони з Лиману тікали, то не всі ліси встигли замінувати.