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Британская бронемашина Wolfhound тянет трофейный российский БТР-82A. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные затрофеили российский БТР-82A.
Соответствующее видео опубликовало Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Британская бронемашина Wolfhound 6x6 MRAP тянет трофейный российский БТР-82A", - говорится в сообщении.
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+31 Post-AV
показать весь комментарий03.10.2022 19:25
+24 Mykola Trofimenko a12d9878
показать весь комментарий03.10.2022 19:25
+15 Alex_Dimitrov
показать весь комментарий03.10.2022 19:46
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это орден зрадофила 3ей степени )
И появились эти "лица" 2 или 3 березня 2022 . ( присмотритесь)
В твої роки я вивчав, як супроводжувать колони з військовою технікою на маршах та її ремонтувать в польових умовах, а ти мені тут "казки розказуєш" про "важке життя підлітка в армії"
(До речі - перед тим, як людям давать вказівки "вивчить мову", ти спочатку сам її вивчи! Звертальний відмінок у коментарях відсутній, "тявкати" - русизм І на якій помийниці вас Подоляк набирає? Повернешся зі зміни - сходи в бібліотеку і візьми в бібліотеці підручник української мови - згодиться! )
Але я на озвучку поставив би Оззі Осборна.
А на роліки з австралійським Бушмастером - АС/DC.
В Сумській області часто було, що місцеве "підпілля" 😁 встигало з кинутої орками техніки акумулятори витягнути, поки ЗСУ зачистку проводили.
Ну людей можна зрозуміти, в багатьох селах електрики не було, леп і трансформатори під час боїв побило.
То потім цю техніку теж доводилось тракторами забирати.
своему назначению.
Казахстан чи Киргизстан.