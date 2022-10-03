РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15913 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
30 191 51
война (46795) БТР (286) ВСУ (5151) трофеи (165)

Британская бронемашина Wolfhound тянет трофейный российский БТР-82A. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные затрофеили российский БТР-82A.

Соответствующее видео опубликовало Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Британская бронемашина Wolfhound 6x6 MRAP тянет трофейный российский БТР-82A", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Украинские воины получили огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" по программе "российского ленд-лиза". ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+31
Англо-саксы - личные враги путена) после печенегов и половцев в лице коллективного запада)
показать весь комментарий
03.10.2022 19:25
+24
Один ленд-ліз тягне інший ленд-ліз
показать весь комментарий
03.10.2022 19:25
+15
но поздравляю, ты нашёл зраду в полностью позитивном событии и классном видео ))
это орден зрадофила 3ей степени )
показать весь комментарий
03.10.2022 19:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Монстр!)))
показать весь комментарий
03.10.2022 19:23 Ответить
Колесная бронетехника, с хорошим двигателем и ходовой зачастую бывает полезней чем гусенечная.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:27 Ответить
ще й який монстр !!!

показать весь комментарий
03.10.2022 20:30 Ответить
The monster.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:55 Ответить
Англо-саксы - личные враги путена) после печенегов и половцев в лице коллективного запада)
показать весь комментарий
03.10.2022 19:25 Ответить
Да и прутень путину в ......
показать весь комментарий
03.10.2022 19:28 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2022 20:32 Ответить
Не путєна а ***** !!! Просю називать ВЄЩІ своїми іменами...
показать весь комментарий
03.10.2022 21:51 Ответить
В хазяйстві згодиться
показать весь комментарий
03.10.2022 19:25 Ответить
Один ленд-ліз тягне інший ленд-ліз
показать весь комментарий
03.10.2022 19:25 Ответить
Відео, яких вже багато, де тягнуть трофейну техніку, показує тільки одно - у справному стані трофеїв фактично нема. Тобто кацапи відійшли, покидавши здебільшого ту техніку, яку треба було відправляти на ремонт.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:26 Ответить
а на чём они по твоему бежали? на технике и бежали
показать весь комментарий
03.10.2022 19:45 Ответить
но поздравляю, ты нашёл зраду в полностью позитивном событии и классном видео ))
это орден зрадофила 3ей степени )
показать весь комментарий
03.10.2022 19:46 Ответить
Ну дебілів на кшталт тебе, я б нагородив орденом унітазу 1-й степені. Що тут особливо позитивного? Що тягнуть британською бронемашиною, бо своїх нема? Підібрали кинуте несправне, в них такого лайна вдосталь, та потягли до себе. Одне добре, що хоч не спалили, як спочатку.
показать весь комментарий
03.10.2022 20:54 Ответить
Обратил внимание на нескольких "номерных персонажей" - вроде и пишут на украИнском языке и вроде все правильно ... , но после их комментов остается какой-то осадок зрады ...
И появились эти "лица" 2 или 3 березня 2022 . ( присмотритесь)
показать весь комментарий
04.10.2022 00:37 Ответить
Можливо, але це тільки здогадки, не всі, хто цю техніку знаходять, водії. Ще й специфічної військової техніки. Але це тільки припущення
показать весь комментарий
03.10.2022 19:47 Ответить
нормальне припущення
показать весь комментарий
03.10.2022 19:50 Ответить
Ну тягнуть водії, ні?
показать весь комментарий
03.10.2022 21:27 Ответить
Кацапы в основном просто перерезают всякие шланги,поломка не значительная,но лучше шланг поменять на рембазе.
показать весь комментарий
03.10.2022 20:05 Ответить
Та невже? Шланг починити, чи тягнути хрін знає куди?
показать весь комментарий
03.10.2022 20:48 Ответить
У нас на Поліссі весною тікали так само Кидали техніку просто із пустими баками або зливали соляру з танків та БТРів у Камази та Урали вантажні і тікали на них! По-твоєму, та покинута техніка - несправна?
показать весь комментарий
03.10.2022 20:07 Ответить
Это правда. Самая ликвидная техника при отступлении( бегстве) бортовой грузовик! В него всю соляру и сливают.
показать весь комментарий
03.10.2022 20:34 Ответить
А чому тоді проблема, просто заправити? Чи українці, такі тупі, по-твоєму, що техніку, будуть тягнути на ремонт, якщо у неї пустий бак?
показать весь комментарий
03.10.2022 20:47 Ответить
Я так розумію - ми мову зараз ведемо про конкретну одиницю техніки? Вона могла буть і несправною - тому її взяли на буксир Я ж казав про загальний стан техніки, яку кидали окупанти і причини її кидання Крім того - сидіть на відкритому місці і перевірять стан техніки (коли в будь-який час може буть артобстіл чи авіаналіт - ідіотизм! ) Простіше її відтягти до рембату чи на замасковану стоянку, де є відповідне обладнання і спокійно перевірить Саме так робили і в Афгані - машина вийшла з ладу - її не ремонтували, а брали на "галстук" і тягли до блок-посту Там "технічка" підходила і проводила перевірку і ремонт Якщо не могли відремонтувать - перевантажували вантаж на інші автомобілі і кидали поламану на місці (ну - могли тягти пусту і на "жорсткій зчіпці")
показать весь комментарий
03.10.2022 21:09 Ответить
Щось там про пусті баки було, ні? А взагалі я кажу - багато відео, що тягнуть несправну техніку, не бачу відео, де їдуть на справній техніці. І до чого тут відкрите - невідкрите місце? Це ж не з полю бою тягнуть, під обстрілом, для цього є БРЕМ. І тягнуть її не якийсь неуки, а водії, що розуміють, чому не можна на ній просто поїхати.
показать весь комментарий
03.10.2022 21:23 Ответить
Тобі захотілось "розвести "срач"? Тобі люди пояснили? Не можеш заспокоїться? Я дивлюся - ти війну і армію тільки по телевізору бачив!
показать весь комментарий
03.10.2022 23:07 Ответить
Я тобі пояснив, і людям також, а якщо до тебе не доходить, то стули пельку, та не лізь з тупими коментарями.
показать весь комментарий
03.10.2022 23:11 Ответить
Ага! Ясно! "Все вакруг - ********! Адин я - д"Артаньян!" Я тут пройшовся по гілках І виявив цікаву штуку - ти не тільки тут "гнусиш" У тебе і в інших темах обговорюваних - суцільна "зрада" Тут у тебе техніка затрофеєна "не така", "бо вся "поламана" В іншій темі - "наступали не так" і зараз лінія фронту розтягнута, а на Херсонщині наступають не так швидко, як ти хочеш Знаєш, як таких, як ти, чоловіки нормальні називають? "Критикан-демагог" Це той, хто здатен лежать на бабі і "розмишлять", що м"який член кращий твердого, бо ніжніший до жінки!"
показать весь комментарий
03.10.2022 23:28 Ответить
Yf[eq пішло, так зрозуміло? Воно тут ще смердить, лайно собаче
показать весь комментарий
04.10.2022 01:29 Ответить
До речі, тобі плисти краще за руським кораблем, там у рузьге - усі одобрямс, що скаже *****. Тупі кацапи - там твоє місце, вилупок недороблений, а не в Україні, де кожен має свою думку.
показать весь комментарий
04.10.2022 01:42 Ответить
Слухай, "свіжозаряджений"! Ти, хоча-б, перед тим як тут "ногу задирать", хоч трохи цікавився-б, НА КОГО ти її "задираєш" Поцікавився-б, чим твій опонент "дише" А потім -би " дзявкотіть" починав, "де чиє місце"! Таких, як ти - "одноразових", ми тут перебачили "пачками" Уже й "ніки" ваші позабували! Прибігаєте, "хвіст задерши" і зображаєте з себе "альфа-самців", а після першого хорошого "копняка під сраку" зливаєтеся і щезаєте Замість того, щоб зароблять гроші, "срачі" тут розводячи, пішов-би краще піццу розвозить - користі було-б більше
В твої роки я вивчав, як супроводжувать колони з військовою технікою на маршах та її ремонтувать в польових умовах, а ти мені тут "казки розказуєш" про "важке життя підлітка в армії"
(До речі - перед тим, як людям давать вказівки "вивчить мову", ти спочатку сам її вивчи! Звертальний відмінок у коментарях відсутній, "тявкати" - русизм І на якій помийниці вас Подоляк набирає? Повернешся зі зміни - сходи в бібліотеку і візьми в бібліотеці підручник української мови - згодиться! )
показать весь комментарий
04.10.2022 04:27 Ответить
Та [eq я на тебе клав, лайно смердюче, тобі адресу вказано? Отож і пливи туди, де тобі місце. Повчати воно тут буде, дупоголове з однією звивиной, та й той прямою, що знаходиться посередині, бо замість голови - срака.
показать весь комментарий
04.10.2022 08:25 Ответить
"Клалку" свою побережи - бо одірвуть! А себе ти непогано описав Я так тебе і уявляю!
показать весь комментарий
04.10.2022 08:53 Ответить
Лайно воно таке смердюче, ще й погрожує. Пливи собі yf[eq...
показать весь комментарий
04.10.2022 09:06 Ответить
Я не "погрожую" ... Я "пророчу" ... "Догавкаєшся"!
показать весь комментарий
04.10.2022 09:13 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2022 09:16 Ответить
Попутного вітру!!!
показать весь комментарий
04.10.2022 09:18 Ответить
Ты чьих будеш, говномёТ?
показать весь комментарий
03.10.2022 23:39 Ответить
Кацап, ти мудило, спочатку мову вивчи, потім будеш тявкати тут.
показать весь комментарий
04.10.2022 01:31 Ответить
Красівчики!
Але я на озвучку поставив би Оззі Осборна.
А на роліки з австралійським Бушмастером - АС/DC.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:27 Ответить
на всю австралійську зброю АС/DC
показать весь комментарий
03.10.2022 19:38 Ответить
Не завжди.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:32 Ответить
десь збоку стоять танки і заздрять тихенько
показать весь комментарий
03.10.2022 19:35 Ответить
Не факт, що пошкоджена.
В Сумській області часто було, що місцеве "підпілля" 😁 встигало з кинутої орками техніки акумулятори витягнути, поки ЗСУ зачистку проводили.
Ну людей можна зрозуміти, в багатьох селах електрики не було, леп і трансформатори під час боїв побило.
То потім цю техніку теж доводилось тракторами забирати.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:41 Ответить
Британская машина называется --" Волкодав", что отвечает
своему назначению.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:42 Ответить
Немаленькая такая, выглядела меньше на картинках. Когда захватим кацапские т-62, можно будет снять с этой штучки динамическую и противокумулятивную защиту и приварить на танки. Еще прицел тепловизионный телескопический поставить с экранчиком и можно в бой идти внаглую ломясь на любой опорник. Есть ощущение, что такой танк будет эффективнее некоторых кацапских т-90, у которых картон стоит вместо ДЗ, так как взрывчатку уже давно продали или использовали на согрев в феврале и марте.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:50 Ответить
Цензор, напишіть що твориться навколо уряду Трасс, для України це теж може бути проблеми.
показать весь комментарий
03.10.2022 20:12 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2022 21:46 Ответить
В хазяйстві все пригодиться
показать весь комментарий
03.10.2022 20:15 Ответить
Волкодав! 👍
показать весь комментарий
04.10.2022 12:56 Ответить
Після Перемоги ті совкодрочерні БТР Україні не будуть і потрібні, хай краще купує
Казахстан чи Киргизстан.
показать весь комментарий
04.10.2022 20:00 Ответить
 
 