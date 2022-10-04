Есть новые освобожденные населенные пункты в нескольких областях, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 222 дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня продолжилось наступательное движение нашей армии, всех наших защитников. Есть новые освобожденные населенные пункты в нескольких областях. Продолжаются жесткие боевые действия на многих участках фронта. Но перспектива этих боевых действий остается очевидной: все больше оккупантов пытаются сбежать, все больше потерь несет вражеская армия, все больше понимание того, что Россия совершила ошибку, пойдя войной против Украины. Невозможно победить народ, который сохраняет единство и знает, за что воюет.

О народах России нельзя сказать то же, что и об украинском народе. Никто из тех, кого сейчас отправляют на войну после преступной мобилизации, не сможет объяснить, а зачем ему это лично нужно, почему он должен рисковать жизнью. Мы видим уже сейчас среди погибших оккупантов и тех, кто был забран просто неделю или две назад. Людей не готовили к боевым действиям, у них нет никакого опыта, чтобы воевать на такой войне.

Но российскому командованию просто нужны какие-то люди – любые, чтобы поставить их на место погибших. А когда эти новые погибнут, пришлют еще людей. Так воюет Россия. Так она и проигрывает. Ей не помогут какие-то там псевдореферендумы, какие-то там объявления об аннексии, какие-то разговоры о выдуманных ими границах, которые нарисованы непонятно где...

Есть четкая и международно признанная граница Украины. Есть жизнь, которую мы должны защитить. Есть безопасность, которую мы должны восстановить. И все это произойдет. Все это мы делаем", – сказал Зеленский.

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