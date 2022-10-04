РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15913 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
9 539 17
война (46795) Зеленский (16549)

Есть новые освобожденные населенные пункты в нескольких областях, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 222 дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня продолжилось наступательное движение нашей армии, всех наших защитников. Есть новые освобожденные населенные пункты в нескольких областях. Продолжаются жесткие боевые действия на многих участках фронта. Но перспектива этих боевых действий остается очевидной: все больше оккупантов пытаются сбежать, все больше потерь несет вражеская армия, все больше понимание того, что Россия совершила ошибку, пойдя войной против Украины. Невозможно победить народ, который сохраняет единство и знает, за что воюет.

О народах России нельзя сказать то же, что и об украинском народе. Никто из тех, кого сейчас отправляют на войну после преступной мобилизации, не сможет объяснить, а зачем ему это лично нужно, почему он должен рисковать жизнью. Мы видим уже сейчас среди погибших оккупантов и тех, кто был забран просто неделю или две назад. Людей не готовили к боевым действиям, у них нет никакого опыта, чтобы воевать на такой войне.

Но российскому командованию просто нужны какие-то люди – любые, чтобы поставить их на место погибших. А когда эти новые погибнут, пришлют еще людей. Так воюет Россия. Так она и проигрывает. Ей не помогут какие-то там псевдореферендумы, какие-то там объявления об аннексии, какие-то разговоры о выдуманных ими границах, которые нарисованы непонятно где...

Есть четкая и международно признанная граница Украины. Есть жизнь, которую мы должны защитить. Есть безопасность, которую мы должны восстановить. И все это произойдет. Все это мы делаем", – сказал Зеленский.

Читайте также: Проект строительства нового флота для Украины будет реализован, - Зеленский
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Маск еще тот ******. Сколько он ****** народу на криптовалютах и акциях своими манипулятивными твитами. А насчет его твита про Украину, нужно напомнить Маску что ***** как *собиратель земель руzких* так же считает Аляску своей. Интересно,будет написать в твитер Маску, хочет ли он отдать Аляску РФ чтобы был мир. А так же считает ли Маск что правда и законы уже не обязательны к исполнению, если у кого то есть сила и автомат. Я думаю подписчикам Маска очень *понравится* его мнение.
показать весь комментарий
04.10.2022 00:06
+3
Тоже вариант. А через несколько часов скажет, что только что проснулся и увдел, что аккаунт хакнутый.
показать весь комментарий
04.10.2022 00:35
+3
не впевнений, що зеля всі букви знає
показать весь комментарий
04.10.2022 02:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як це звільнили? Маск же сказав що спочатку треба референдум провести
показать весь комментарий
03.10.2022 23:59 Ответить
Маск еще тот ******. Сколько он ****** народу на криптовалютах и акциях своими манипулятивными твитами. А насчет его твита про Украину, нужно напомнить Маску что ***** как *собиратель земель руzких* так же считает Аляску своей. Интересно,будет написать в твитер Маску, хочет ли он отдать Аляску РФ чтобы был мир. А так же считает ли Маск что правда и законы уже не обязательны к исполнению, если у кого то есть сила и автомат. Я думаю подписчикам Маска очень *понравится* его мнение.
показать весь комментарий
04.10.2022 00:06 Ответить
Есть мнение что Маск специально своим твитом обрушил стомость акций Тесла чтобы их скупить по дешовке. Сейчас рынок акций на дне, и большая вероятность что дальше они будут только расти. Так почему бы их не закупить еще на 10% дешевле.
показать весь комментарий
04.10.2022 00:14 Ответить
Тоже вариант. А через несколько часов скажет, что только что проснулся и увдел, что аккаунт хакнутый.
показать весь комментарий
04.10.2022 00:35 Ответить
И почему он об этом заявил именно в начале рабочей недели и рабочей сессии, а не скажем в пятницу, субботу, воскресенье? Тогда бы за пару дней все успокоились бы и небыло бы такого скачка цены акций в понедельник в начале открытий бирж.
показать весь комментарий
04.10.2022 00:44 Ответить
Запитати краще його, чи готовий він віддати свою бізнес-імперію, і залишитися бідним, бездомним і голодним ходити по людях? Ні він не погодиться бо це дурість. То чого ми маємо віддавати свою країну і бути дурними? Жива країна набагато більше ніж просто бізнес-імперія навіть така як у Маска.
показать весь комментарий
04.10.2022 00:28 Ответить
**** там Аляску? Беріть ширше - Каліфорнію! Форт-Рос - пам'ятаєте? Кончіта й досі чекає командора Рєзанова!
показать весь комментарий
04.10.2022 07:30 Ответить
ЗСУ провели
показать весь комментарий
04.10.2022 01:22 Ответить
інтересно зєля читає форум цензора...
показать весь комментарий
04.10.2022 00:04 Ответить
Ні, бо тут вже зрада та все програли
показать весь комментарий
04.10.2022 01:24 Ответить
не впевнений, що зеля всі букви знає
показать весь комментарий
04.10.2022 02:44 Ответить
Наркоман-яелох,ты при чем тут?
показать весь комментарий
04.10.2022 05:51 Ответить
Зеленский работает диктором у руководителя страны - Ермака...
Рассказывсает . паренек новости..Вместе с подоляком и арестовичем...

А Ермак не рассказывает.Не царское это дело глашатаем работать.
показать весь комментарий
04.10.2022 03:14 Ответить
не мог Маск такую фигню сморозить - орки взломали его твиттер
показать весь комментарий
04.10.2022 07:14 Ответить
и чего вы все на Зеленского взъелись? - на переправе коней не меняют - на данный момент он делает всё для Победы, а потом на выборах будете песдеть
показать весь комментарий
04.10.2022 07:16 Ответить
обмен вавложуя-медведчука занималось ГУР, не сомневаюсь что при непосредственном участии полковника, так что своих люсек джохайте, а на Арестовича не г0ните... простотак зе может только лысым клоунам давать ордена, но внеочередные звания разведчикам, в военное время даже он не может давать
показать весь комментарий
04.10.2022 07:30 Ответить
 
 