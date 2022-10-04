Снайпер уничтожает российского оккупанта. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинский воин уничтожил российского оккупанта из снайперской винтовки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись точного выстрела снайпер опубликовал в соцсетях.
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+25 Алекс Иванов 47b82396
показать весь комментарий04.10.2022 09:47
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показать весь комментарий04.10.2022 11:30
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Той довго бив у барабан
Камлав і вив як навіжений
І навкруги ***** скакав
А потім мовив весь у корчах
"Куди ж ти вліз тупий баран!
Там проти тебе б'ються Боги!
А їм мечі кує Титан!
Твою орду паскудних орків
Земля Героїв проковтне
То ж я швиденько ушиваюсь
Щоб не прибило і мене" ...
Я навіть не знаю, сміятись мені, чи плакати?
Пуля летит чуть меньше 2с. По балл. табл. для 50бмг вроде сростается.
Олена Степова
Олена Степова