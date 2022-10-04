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Снайпер уничтожает российского оккупанта. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинский воин уничтожил российского оккупанта из снайперской винтовки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись точного выстрела снайпер опубликовал в соцсетях.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 60,8 тыс. человек, 266 самолетов, 228 вертолетов, 2424 танка, 1407 артсистем, 5018 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+25
Мінус один свинопес
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04.10.2022 09:47
+18
І москаля нема,немає москаля
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04.10.2022 09:50
+10
Хороших роzzиян в тепловизор не видно!
Олена Степова
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04.10.2022 11:30
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Мінус один свинопес
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04.10.2022 09:47 Ответить
І москаля нема,немає москаля
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04.10.2022 09:50 Ответить
Точно в левый глаз!
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04.10.2022 09:52 Ответить
В шоколадний, здається він по великому з окопу виліз ))
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04.10.2022 10:05 Ответить
А через сколько минут мертвого кацапа не можно будет увидеть в тепловизор учитывая погоду на улице?
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04.10.2022 09:57 Ответить
Будет еще светиться сутки, а то и больше. Температурная чувствительность не самых дорогих тепловизоров достигает 0,1 градуса Цельсия.
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04.10.2022 10:39 Ответить
***** порадився з шаманом
Той довго бив у барабан
Камлав і вив як навіжений
І навкруги ***** скакав

А потім мовив весь у корчах
"Куди ж ти вліз тупий баран!
Там проти тебе б'ються Боги!
А їм мечі кує Титан!

Твою орду паскудних орків
Земля Героїв проковтне
То ж я швиденько ушиваюсь
Щоб не прибило і мене" ...
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04.10.2022 09:58 Ответить
Цікаво, яка відстань?
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04.10.2022 10:18 Ответить
Прицельная сетка на оптика - Mil-Dot. Найдите, в нете есть, как при помощи этой сетки высчитать расстояние до цели.
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04.10.2022 10:29 Ответить
Ну не все так просто. Не віриш? Ти порахуй, а я скажу на скільки ти помилився.
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04.10.2022 17:35 Ответить
Так, не просто. Потрібен ще й калькулятор. На М95 стоїит система BORS - це оптика з бортовим компом - сама рахує - скіки, вітер, напрямок вітру, вологість...
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04.10.2022 17:43 Ответить
Ого! Ну в тебе й каша в голові.
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04.10.2022 17:57 Ответить
Дивись. Там же можешь і прикупити, як шо є бажання.- https://guns.allzip.org/topic/204/1993930.html
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04.10.2022 19:59 Ответить
Я тобі дав просте (з твоїх слів) завдання, порахувати за сіткою з даного відео, яку ти називаєш Mil-Dot, дистанцію, а ти починаєш мені, снайперу, розповідати про те, як Барретт БОРС рахує вітер.
Я навіть не знаю, сміятись мені, чи плакати?
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04.10.2022 20:12 Ответить
Ти мені дав завдання? Вже не смішно. ***** сам - https://www.0629.com.ua/list/340922
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04.10.2022 20:30 Ответить
Тобто порахувати ти не можеш, тріпло малолітнє, експерд диванний.
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04.10.2022 20:38 Ответить
Мишень №4 на полмила в скопе -> (0.5*1000)/0.5. Ориентировочно 1км.
Пуля летит чуть меньше 2с. По балл. табл. для 50бмг вроде сростается.
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04.10.2022 23:26 Ответить
"Вот пуля полєтєла - і ага!..."
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04.10.2022 10:50 Ответить
Хороших роzzиян в тепловизор не видно!
Олена Степова
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04.10.2022 11:30 Ответить
Увидели русского, помните - это бесславные ублюдки, которые пришли нас убивать.
Олена Степова
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04.10.2022 11:34 Ответить
Headshot
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04.10.2022 11:56 Ответить
На це можна дивитись вічно! Низький уклін воїну за виконану роботу!
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04.10.2022 18:24 Ответить
 
 