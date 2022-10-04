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Американский броневик Humvee выдержал танковый выстрел и спас жизнь украинским воинам. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские бойцы опубликовали видеозапись, отснятую из салона американского броневика Humvee в который попал снарядом российский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря броне Humvee украинские воины остались живы.

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Топ комментарии
+64
Это тебе не картонный совецкий бтр
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04.10.2022 10:05
+47
Жаль, жаль. Треба буде красити і лобовуха трісла.
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04.10.2022 10:06
+43
"...Humvee у який влучив снарядом російський танк. " - От мене ці редактори вже дістали, ну чому не написати - броня Humvee врятувала життя українським воїнам від осколків снаряду, що вибухнув поруч? Ну не витримає броня Humvee прямого влучання, вона навіть на це не розрахована, це ж не танк, і навіть не важка БМП.
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04.10.2022 10:24
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Правила форума Совет форумчан
Это тебе не картонный совецкий бтр
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04.10.2022 10:05 Ответить
І танк.
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04.10.2022 10:08 Ответить
покажіть це відео шольцу та його дякулам.
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04.10.2022 10:31 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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04.10.2022 10:52 Ответить
А шо сам не покажешь?
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04.10.2022 11:28 Ответить
Хто такий шольц?

В разі, я що він такий крутий, тоді чому він сам не в курсі події?..

Що за маячня?!
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04.10.2022 22:07 Ответить
Й**ані казламордиє !
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04.10.2022 10:32 Ответить
Да, не бита не крашена уже не прокатит.
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04.10.2022 16:29 Ответить
Жаль, жаль. Треба буде красити і лобовуха трісла.
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04.10.2022 10:06 Ответить
може протитуманну фару прийдеться міняти
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04.10.2022 10:17 Ответить
Та ні... Це в тому випадку коли би Humvee пішов на таран, лоб в лоб.
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04.10.2022 10:30 Ответить
И с пробегом по россии...
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04.10.2022 13:48 Ответить
Нічого собі…
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04.10.2022 10:08 Ответить
Наш "Новатор" после мины. Тоже все живы. У нас тоже была создана хорошая техника.

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04.10.2022 21:33 Ответить
Це добре, але не вірю в пряме попадання ...
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04.10.2022 10:12 Ответить
підтримую...хай хлопці живі здорові будуть
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04.10.2022 10:16 Ответить
Чому? Відстань була чималою, більше 2 км, може навіть 3х км. Тому все так і мало бути. Стріляв би з метрів 800, то був би фарш. А так дякувати богу, все обійшлось.
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04.10.2022 10:31 Ответить
Скорее всего из 30мм что-то прилетело. Или танковая подкалиберная болванка разворотила мотор. Выдержать попадание 125мм у Хамви нет ни единого шанса.
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04.10.2022 10:43 Ответить
Ви адекватні, фугасу всеодно на відстань, той хамві просто розірвало б на дрібні шматочки, проти всіляких бронебійних, там взагалі немає захисту!!! Так що там, або непряме влучення, або снаряд пройшов наскрізь і не здетонував.
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04.10.2022 11:00 Ответить
Витримати любий снаряд 125мм пушки така машина не може, підкаліберний прошив би її наскрізь. Скоріше за все фугасний підірвався перед машиною, або кумулятивний чи підкаліберний зачіпили десь збоку.
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04.10.2022 11:07 Ответить
А причем тут расстояние? Разрыв осколочно-фугасного от броневика не оставит ничего.
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04.10.2022 11:31 Ответить
слушай, фарш, это как бы я тебе кирпич на голову сбросил, или скинул с 50м. высоты, или с 10-ти. оно как то несильно на результат влияет?
дякубоху - а за голодоморы кому дяка? не боху тому же ли? за что спросишь? Так Онуфрий отвечал уже. И да, я ненавижу всех попов, но тут Онуфрий прав суто с их т.з. и с Писсанины. бох поругаем не бывает и прочая чушь, так что можешь удариться апстену, на ум не повлияет уже.
сорри, но ты мягко говоря, глуп.
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05.10.2022 22:16 Ответить
раз ми це відео бачимо значить з нашими героями все добре!
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04.10.2022 10:18 Ответить
А раз з нашими котиками все добре, значить ми побачимо ще не одне відео! 🙏
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04.10.2022 10:54 Ответить
🙏🙏🙏
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04.10.2022 14:00 Ответить
Ситуація нагадала мені анекдот як питали вірменське радіо: "Чи можна .уєм зламати дуба?" Відповідь вірменського радіо:"Можна якщо дуб .уйовий або .уй дубовий".
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04.10.2022 10:19 Ответить
Сомневаюсь насчет прямого попадания из танка. Но это один из немногих броневиков который выдерживает попадание из пулемета 12.7 даже в лобовое стекло. А из-за низкого профиля Хамви в него трудно попасть. Может это и спасло
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04.10.2022 10:23 Ответить
"...Humvee у який влучив снарядом російський танк. " - От мене ці редактори вже дістали, ну чому не написати - броня Humvee врятувала життя українським воїнам від осколків снаряду, що вибухнув поруч? Ну не витримає броня Humvee прямого влучання, вона навіть на це не розрахована, це ж не танк, і навіть не важка БМП.
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04.10.2022 10:24 Ответить
Ви мабуть ****** новини не дивитесь)
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04.10.2022 10:37 Ответить
😁
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04.10.2022 14:01 Ответить
Наших бойцов спасли открытые двери броневика, увеличилась площадь цели и танк мазанул вскользь по дверям, на видео видно что снарядом зацепило открытое бронестекло и оно висит на рамке.
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04.10.2022 16:33 Ответить
Ну не витримає броня Humvee прямого влучання\\\\\\\\\\\\

собственно в чем проблема? что товарищ не так написал?
а первая буква в "нике" то вроде Фисбук дает, а не он типо орк.
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05.10.2022 22:18 Ответить
який завтра заголовок вигадаєте - український літак ударом з ноги збив російський шахід?
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04.10.2022 10:35 Ответить
Нє, ну тіко нове відро повісили і тут таке.
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04.10.2022 10:35 Ответить
Було не пряме попадання,але Хамві врятувала хлопцям життя однозначно!"Совкова " броня не витримала в такі осколки.Ось вам і приклад того,що американська техніка - найліпша!Храни Господь Америку,нашого союзника в боротьбі з кацапстаном!
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04.10.2022 10:36 Ответить
Просто это был кумулятивный снаряд, а не фугасный. А от кумулятивного снаряда есть толк только при прямом попадании, иначе кумулятивная струя просто рассеивается. Так что повезло ребятам, что орки идиоты.
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04.10.2022 11:40 Ответить
аха, хранит хранит, а еще Маска пусть вразумит - мало того шо всю твердь ракетами изрешетил, так еще и унизил представителя бошьего норота - Зелю. Зеля в Крыму хату не отдаст путину, а Маск приказывает даже воды надзюрить в крым, не то что сам крым оставить оркам((( хаспотьнегодуэ!!!!
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05.10.2022 22:23 Ответить
Они ошиблись когда оставили броневик посреди дороги?
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04.10.2022 10:38 Ответить
так. і ще й залишили його і розійшлися...
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04.10.2022 12:17 Ответить
Ти бачиш, що там - перехрестя? Виставили, щоб контролювать всі напрямки кулеметом - поки десант оглядає місцевість і проводить її розвідку!
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04.10.2022 12:34 Ответить
Контролювати кулеметом перехрестя? І хто ж там що "контролював" в пустому салоні? На відео ж видно, що машина стояла без екіпажу, який, почувши небезпеку, заскакував у пустий салон
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04.10.2022 17:39 Ответить
Піди і "постав у куток" командира екіпажу", який не виконав свої обов"язки до кінця! Або того члена екіпажу, що не зайняв своє місце! Мова йде про "правильність" чи "неправильність" постановки техніки під час патрулювання і проведення пішої розвідки А не про те, чи був на місці кулеметник! В Афгані робили так само Тільки там БТР ставили!
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04.10.2022 18:33 Ответить
Після війни в Афгані пройшло зовсім трошечки часу, ти не завважив? Може, коли ти служив у совєццкій армії і, можливо, навіть повоював в Афгані, тоді і ставили "у куток", як ти висловився. Акцентую увагу, що називаю тебе на "ти", бо поваги до себе на цьому форумі під цим ніком ти не викликаєш
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04.10.2022 19:27 Ответить
Чуєш, "свіжозаряджений"! А яке ти маєш право (зареєструвавшись на форумі кілька днів тому) судить про, те чи маю я повагу на цьому форумі?! Я тут з червня 2014-го! А ти, "вчоравилуплений", уже тут "кукурікать" пробуєш - ще "в палки не вбився", щоб комусь оцінку давать!
А стосовно Афгану то я тобі таке скажу : деякі принципи ведення бойових дій існують віками - просто міняються види зброї Лук замінила вогнепальна зброя Колись може її замінить якась протонна чи лазерна Очі підсилили біноклі та тепловізори А вимоги до стеження та розвідки залишаються незмінними Офіцери вивчать військову справу починають з ознайомлення з принципами розробленими ще Сунь-цзи, Джаммападою, Фукідідом, Вегецієм та іншими військовими теоретиками А вони жили кілька тисячоліть тому!
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04.10.2022 20:14 Ответить
Скільки негативу через слушне зауваження. Схоже, потрапив в твоє болісне місце. ТИ можеш бути зареєстрованим тут на форумі хоч з 1991 року (коли цього сайту не існувало, але яр холодний вже був ) - мені вшистко єдно. Твоєї істерики це не виправдовує.
Тепер щодо пісюномірства ступеня зношеності твого нікнейма на форумі.
Як показує життя, так звані "старожили форуму" чудово йдуть в небуття по волі Всевишнього адміністратора, не дивлячись на час реєстрації. Де Саша Крещатик, Лилия Стацкая, Serg Transcarpatian, любитель картинок Lbvnhj ?
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04.10.2022 20:36 Ответить
Не дождешся!
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04.10.2022 20:39 Ответить
Сунь-цзи, Джаммападa з Фукідідом, Вегецієм ставили коня на перехресті?
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04.10.2022 23:19 Ответить
Ні! Вони ставили полководця на височині, яка могла прострілюваться лучниками, але давала гарний огляд поля бою!
(Тобі все хочеться у мене "кацавелика з сраки виколупать"?)
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05.10.2022 05:52 Ответить
а чого ти до нього докопався? )) по темі є якісь зауваження?

хоча мені теж здалося двиним залишати пусту машину на дорозі яка прострілюється і танк може прийти впритул. Інтуітивно я б залишив її за деревами, і водій знаходився б за кермом чи кулеметом, якщо він є. Але я не знаю контексту цієї вилазки
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05.10.2022 01:07 Ответить
В твітері вчора писали що і Хамві лишився на ходу. Це полюбе не пряме влучення
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04.10.2022 10:40 Ответить
Снаряд ударил на излёте и по касательной.
Теперь надо зачищать, шпаклевать, красить ...
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04.10.2022 10:42 Ответить
Хамви отличная машина. Все его хвалят кто на нем воевал. Низкий и хорошо бронированный. И пулеметик там хороший. Бронебойными прошивает все рашистские БТРы и БМП.
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04.10.2022 10:44 Ответить
30 мм пушка тоже все БМП И БТР прошивает. И Хамви прошьет..
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04.10.2022 11:33 Ответить
На відео видно, що влучання не пряме, праві передні двері знесло, і танк рашистський не з 2-3 км стріляв, а метрів зі 150-200. І схоже, двигун таки пошкодили, якщо бійці покинули машину - вона не на ходу. Але живі бійці, і це добре. Цікаво, що було далі?
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04.10.2022 10:48 Ответить
👍👍👍👍👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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04.10.2022 10:49 Ответить
це не пряме влучання, або поряд або знесло щось збоку, від прямого там би живого місця не лишилось... якщо це дійсно був танк а не бмп
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04.10.2022 11:22 Ответить
Рівень ньюсмейкерів ЦН настільки "високий", що на початку війни вони видавали відео часів Майдану 2014 року, де мітингувальники закидали ментівський БТР коктейлями Молотова, за відео нібито нападу партизан на колону рашистів. Також ці довбні публікували ігрові відосики з онлайн-гри "Arma III" під заголовком роботи нашої авіації та ППО.
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04.10.2022 17:34 Ответить
Ти ти чи дятел?
Коли немає фото з місця подій, а треба виставити фото палаючого кацапського БТРа, від руки малювати чи як ?
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04.10.2022 18:23 Ответить
ілюстраційне відео така штука називається. просто редактори часто забували це вказати в тексті або власне під відосом чи світлиною
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04.10.2022 19:13 Ответить
Це не зал суда, такі підписи для кого тут ставити, для кацапів ?
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04.10.2022 19:31 Ответить
це хлопці, називається - рівень професіоналізму. запам'ятай це і самі поводьтесь вдповідно. і тут кацапи нідочого. просто редактори профілонили свої заняття і до цих пір філонять розвиток свого професійного рівня і слабо звертають увагу на слушну критику. Поважні фахівці яку завгодно роботу зроблять правильно і якісно: чи картинку чи відосик чи текст. Так формується реноме редактора (чи ще когось) і того ЗМІ, в якому він працює.
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04.10.2022 21:09 Ответить
Хтось змушує знаходитись на Цензорі ??
Кожєн суслік агроном - радянський аналог цього вислову.
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05.10.2022 14:04 Ответить
а ти хто? "суслік" чи агроном? та ще й радянський...
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05.10.2022 18:01 Ответить
Раз озвався значить ти точно не агроном.
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05.10.2022 23:05 Ответить
"Це не зал суда, такі підписи для кого тут ставити, для кацапів ?"
Так, для кацапів. Бо вони у себе по всіх каналах постійно верещать, що українці фейки виставляють. І їхні зомбаки, що дивляться, як нашу свіжу новину зі старим фото/відео "авторитетні" соловйови/скабеєви чи якісь блогери "разоблачають", вірять у те, що українці дійсно штампують фейки. І про Бучу, і про Ірпінь, і про Чернігів, і про Маріуполь та інше. Дивно, що такі очевидні речі треба пояснювати. Хоча, дечому тут дивуватися вже не доводиться.
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05.10.2022 08:16 Ответить
Я б с тобою посперечався але щось підозріла твоя свіжа реєстрація і висловлювання проти Цензора на користь кацапів.
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05.10.2022 14:06 Ответить
Де в цьому чи в будь-якому моєму пості на Цензорі хоч щось на користь кацапів ?? Щодо Цензору-хіба коментарі тут відкриті виключно для вихваляння і немає місця для критики, ще до того ж-аргументованої ? То чим ми тоді відрізняємося від тієї ж кацапії, де одна тільки автократія ? Щодо дати реєстрації-я неодноразово казав, що читаю Цензор майже з дня його існування, але до війни не реєструвався для коментів. Так що я тут ще більший старожил, ніж ти.
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09.10.2022 08:51 Ответить
Тільки недовіра і критика Цензору.
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09.10.2022 18:04 Ответить
Якось хлопці безпечно машину залишили...
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04.10.2022 11:28 Ответить
Помилка хлопців ізначальна, зупинили машину посеред дороги...чому не з,їхати, потім йти дивитись? що живі, то щастя.
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04.10.2022 11:34 Ответить
"Стець" - ти і є "Стець"! Про міни на грунтових обочинах чув що-небудь? Та навіть якщо і "здать назад" - то обмежується круговий огляд перехрестя і полегшується підхід для тих же гранатометчиків, з заростів, до бронемашини
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04.10.2022 12:38 Ответить
ти знову влазиш зі своєю "професійною" хрюканиною?
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04.10.2022 13:39 Ответить
Ну не все ж "стецькам" всілякі дурниці писать, "икспьордов" з себе зображаючи! Ти війну бачив у кіно і у "стрілялках" комп"ютерних, а я її бачив власними очима ще тоді, коли ти ще у батька в яйцях сидів - у вигляді сперматозоїда
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04.10.2022 13:48 Ответить
чмоня, бачити війну власними очима, це звичайно, автоматично робить тебе провідним експердом, знатоком ввійськової справи... можеш подавати резюме в військову академію, будеш тактику ближнього бою викладати.
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04.10.2022 14:04 Ответить
"Чмоню" шукай у дзеркалі - так зручніше Від компа відходить не треба І маршрут до холодильника - не під обстрілом
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04.10.2022 14:11 Ответить
шо його шукати, як він ось, переді мною, під псевдо - "яр холодний" ...
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04.10.2022 14:17 Ответить
Чмоня, міни під час війни бувають де завгодно... і на твердій дорозі також. ніщо не заважає вийти й подивитись і машину ставити в закрите місце, а не залишати на всіх обзорах і вітрах... видно. що воїни скоріше тік-токери чим профі. і свою техніку втратили і кацапську залишили з неушкодженою гарматою... якого х-я вони там безтолково лазили???
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04.10.2022 13:47 Ответить
Ти бачив хоч раз, як міну ставлять? Та ще й "на твердій дорозі"? Про те що ти її ставив чи знімав - уже не питаю!
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04.10.2022 14:14 Ответить
чмоня скористуйся порадою, подавай резюме в академію, станеш звіздою.
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04.10.2022 14:19 Ответить
"Стецько", запам"ятай! Я на лайку та "обзивачки" реагую так само, як на гавкання "блохастого Сірка" з підворіття! Тобто - не звертаю уваги
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04.10.2022 14:24 Ответить
Так що, ви зі свого досвіду вважаєте що так ставити машину під час вилазки правильне рішення?

Але ж дорога прострілюється гарно, і вас буде видно за кілометр. Те шо міни можуть бути на узбіччі це так, але отак лишати машину видається трохи необачним. Хоча б кулеметника залишили на стрьмі.
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05.10.2022 01:11 Ответить
А тут "вибір" : або "ти бачиш УСЕ, але тебе бачать усі", або "тебе не бачить ніхто, але й ти не бачиш нічого" А щодо кулеметника - я уже сказав : або командир "лохонувся", або кулеметник не почув розпорядження чи ігнорував його Ідеальні дії в гарячці бою приймаються нечасто (Сам - коли перший раз стріляв по людині, то після стрільби почав чогось гільзи збирать - "для здачі старшині" )
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05.10.2022 05:03 Ответить
Ключеве слово «витримав», та «врятував життя», а прямий чи не прямий, фугас чи підкаліберний-другорядне.
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04.10.2022 11:44 Ответить
Схоже снаряд був фугасний , був би бронебійний - хана
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04.10.2022 12:39 Ответить
Снаряду - хана!
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04.10.2022 13:50 Ответить
Скорее всего ударили снарядом ОФ установленным на осколочное действие при снятом колпачке со взрывателя.Тогда снаряд разрывается на осколки при малейшем соприкосновении,отчего воронка почти отсутствует,а осколки разлетаются под углом 30-45гр.Если таким снарядом ударить по даже легкой броне то получиться куча осколков,без ее пробития , для более эффективного поражения незащищенной пехоты
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04.10.2022 16:12 Ответить
God bless America!
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04.10.2022 16:36 Ответить
Оце крута техніка, а не совкодрочерний БТР
Слава Богу.
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04.10.2022 18:19 Ответить
Танковий вистріл? Ви не бачили, що лишає танковий вистріл. Фізики теж мені.
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04.10.2022 19:33 Ответить
Слухайте, ну не може броньовик Humvee витримати танковий постріл. Треба розбиратись, що там насправді сталося.
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04.10.2022 19:45 Ответить
Попадание рядом вплотную

Выдержал и от осколков спас

Все нормально
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05.10.2022 00:20 Ответить
Взрыв танкового снаряда, замедленная съёмка.
https://youtu.be/mAqgTakcJPE
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04.10.2022 21:11 Ответить
Водила тупой совсем. Встал по центру перекрестка, вместо того, чтобы из укрытия зеленки мониторить и очень медленно соображает, когда надо быстро сматываться.
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04.10.2022 21:40 Ответить
Чмобик, давай без оскорблений солдат ВСУ.
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04.10.2022 23:52 Ответить
а че ты из зеленки там мониторить будешь? ) жуков на листьях? )

другое дело что они пустую машину оставили, это не очень решение, имхо. но я не эксперт)
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05.10.2022 01:13 Ответить
 
 