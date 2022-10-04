"Миссис Крым-2022" оштрафовали на 40 тыс. рублей за исполнение "Червоної калини", ее подругу арестовали на 10 суток. ВИДЕО

"Суд" во временно оккупированном Крыму оштрафовал на 40 тысяч рублей "Миссис Крым-2022" Ольгу Валееву и арестовал ее подругу на 10 суток за исполнение украинской песни "Червона калина".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Женщин признали виновными в "дискредитации" российской армии и "демонстрации нацистской символики".

2 октября "полиция" заявила, что начала проверку из-за публикации в сети видео, на котором Валеева вместе с подругой исполняет песню "Червона калина".

"Силовики" оккупированного Крыма также выложили видео с извинениями женщин.

"Я не знала и не представляла, что она несет в себе какой-то националистический характер. И ни в коем случае не хотела нести какую-нибудь пропаганду, исполнив эту песню", – говорит Валеева на видео.

Читайте: Маск предложил Украине заключить мир с Россией на капитулянтских условиях