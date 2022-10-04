"Миссис Крым-2022" оштрафовали на 40 тыс. рублей за исполнение "Червоної калини", ее подругу арестовали на 10 суток. ВИДЕО
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"Суд" во временно оккупированном Крыму оштрафовал на 40 тысяч рублей "Миссис Крым-2022" Ольгу Валееву и арестовал ее подругу на 10 суток за исполнение украинской песни "Червона калина".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Женщин признали виновными в "дискредитации" российской армии и "демонстрации нацистской символики".
2 октября "полиция" заявила, что начала проверку из-за публикации в сети видео, на котором Валеева вместе с подругой исполняет песню "Червона калина".
"Силовики" оккупированного Крыма также выложили видео с извинениями женщин.
"Я не знала и не представляла, что она несет в себе какой-то националистический характер. И ни в коем случае не хотела нести какую-нибудь пропаганду, исполнив эту песню", – говорит Валеева на видео.
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Та ні, просто дівчата і той хто знімав слабоалкоголки (залишки на столі) пережрали (помітно по жестикуляції і взагалі поведінці), самі зняли, самі ж і виклали під дією алкоголю, а про пісню все вони добре знали.
Зебил детектед - этот фейк даже лень опровергать - гугл в помощь
Хоча в чомусь ви праві: повномаштабне вторгнення відбулося (в тому числі) і завдяки зусиллям та "титанічній підготовці" саме тієї влади, яка була обрана у 2019-му і знала про вторгнення з вересня 2021-го (як сказав ЗЕ!). Це моє ІМХО, а погоджуватися з ним чи ні - ваша справа.