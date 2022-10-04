"Сняли с нас броню, выложили в посадке и прикрывались нами", - парамедик Мужнюк о физических и психологических пытках в плену. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Восемь лет войны с Россией Иван Мужнюк провел на передовой в качестве медика-добровольца, часто преподавал парамедицину для военнослужащих, полицейских, журналистов и гражданских.
В марте 2022 года вместе со своим экипажем Иван попал в плен к россиянам во время боев под Николаевом.
"Нас не должно было там быть, мы могли отказаться, мы же гражданские. Но задача была - задачу надо было выполнять", - вспоминает парамедик.
Переживший за месяц плена о физических и психологических пытках, и почему Иван Мужнюк после обмена решил вернуться на фронт, но уже в составе 35 бригады морской пехоты ВС Украины, – обо всем этом смотрите в интервью для "Бутусов+".
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Влад Курипко
показать весь комментарий04.10.2022 10:56 Ответить Мне нравится 2
Влад Курипко
показать весь комментарий04.10.2022 10:59 Ответить Мне нравится 1
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