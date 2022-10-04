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"Сняли с нас броню, выложили в посадке и прикрывались нами", - парамедик Мужнюк о физических и психологических пытках в плену. ВИДЕО

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Восемь лет войны с Россией Иван Мужнюк провел на передовой в качестве медика-добровольца, часто преподавал парамедицину для военнослужащих, полицейских, журналистов и гражданских.

В марте 2022 года вместе со своим экипажем Иван попал в плен к россиянам во время боев под Николаевом.

"Нас не должно было там быть, мы могли отказаться, мы же гражданские. Но задача была - задачу надо было выполнять", - вспоминает парамедик.

Переживший за месяц плена о физических и психологических пытках, и почему Иван Мужнюк после обмена решил вернуться на фронт, но уже в составе 35 бригады морской пехоты ВС Украины, – обо всем этом смотрите в интервью для "Бутусов+".

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орки
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04.10.2022 10:56 Ответить
золкін, дай подзвоніть
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04.10.2022 10:59 Ответить
 
 