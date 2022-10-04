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Мобилизованный россиянин: "Ваше правительство и вы - лжецы. Мясо, мы едем мясом, пацаны". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Мобилизованный россиянин во время отправки на войну с Украиной высказал все, что думают о власти РФ.

Это видео снято в городе Сасово Рязанской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Мужчина перед отправкой в Украину в роли оккупанта пытался добиться у представителей власти, кто и как будет выплачивать ему зарплату за убийство украинцев. А когда не получил ответа – возмутился.

"Вы просто поймите меня: кто мою семью потом кормить будет? Че, моя семья государству нужна? Она нафиг никому не нужна. ... Я не верю государству", - восклицал он.

"Ваше правительство и вы - лжецы. Мясо, мы едем мясом, пацаны", - добавил мобилизованный.

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Россияне, провожавшие мобилизованных, поддержали его слова аплодисментами.

"Мы дали вам выпить, вы успокойтесь", - ответил представитель власти.
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Топ комментарии
+23
ты ба мясо говорящее
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04.10.2022 10:53
+18
а шо таке? шо за нерви?
ти диви, ше возмущається) в лютому знач все норм, а зара прям "мясо"
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04.10.2022 10:55
+17
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04.10.2022 11:02
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ты ба мясо говорящее
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04.10.2022 10:53 Ответить
Мясо - то громко сказано.
Так, кишки с говном.
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04.10.2022 10:59 Ответить
Гімно це зігниле м'ясо(в тих хто має гроші), а господар кишок, згодом, теж згниває(хробаки помагають), творить біогумус
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04.10.2022 12:31 Ответить
оо, есть офигенно прикольный фантастический рассказ Терри Биссона "Они сделаны из мяса"!
почитайте на досуге - получите массу удовольствия
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04.10.2022 11:14 Ответить
Особливо аудіо версія
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04.10.2022 12:26 Ответить
пізно всрався
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04.10.2022 10:53 Ответить
а шо таке? шо за нерви?
ти диви, ше возмущається) в лютому знач все норм, а зара прям "мясо"
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04.10.2022 10:55 Ответить
Але ж все одно їде. Свободу балачками не здобути.
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04.10.2022 10:56 Ответить
Просветление.
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04.10.2022 10:56 Ответить
Мяса нє может нє бить мясам-патамуша ано мяса...Баби іщьо наражают...
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04.10.2022 10:57 Ответить
У людини є вибір - або в Україну на перегній, або на Москву...
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04.10.2022 10:58 Ответить
У сакральных жертв начал срабатывать инстинкт самосохранения.
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04.10.2022 10:59 Ответить
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04.10.2022 11:02 Ответить
"Бєлая лада" буде карміть!
Жінка таксувати буде, діти у гілерюгент" підуть, за них теж по якомусь самокату дадуть - це готовий бізнес-план для "я палітікай нє інтєрєсующіхся"...)))
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04.10.2022 11:04 Ответить
у жоны есть кормилица. не пропадет)
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04.10.2022 11:30 Ответить
Там велика конкуренція буде між тими, кому "білої лади" не дадуть..)))
Та і на кому вана цим заробить, коли зостануться лише баби й чорні пакети?
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04.10.2022 12:47 Ответить
на расіі щось потроху починають розуміти.
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04.10.2022 11:04 Ответить
Пакеты, ***, и семечки не забудьте
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04.10.2022 11:04 Ответить
Главное правильно воспользоваться автоматом, когда его выдадут и если этот рабсиянен еще будет в состоянии не хотеть себя считать "мясом".
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04.10.2022 11:05 Ответить
але все рівно ж їде. як барани на забій
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04.10.2022 11:07 Ответить
А коли кричав в екстазі "КримНаш" і свастику Z ліпив чим думав? От саме тому і "нє отказиваюсь" - "знає кішка чиє сало зїла"....
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04.10.2022 11:07 Ответить
Свиням на сніданок ви всі їдите ..
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04.10.2022 11:11 Ответить
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04.10.2022 11:13 Ответить
Ви не м'ясо. Ви перегній на родючих укпаїнських землях. У мішках поїдуть не всі.
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04.10.2022 11:13 Ответить
Ще не кожна собака чи свиня захоче їсти це смердюче від бражки та самогону кацапське м'ясо.
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04.10.2022 11:16 Ответить
От і їдьте, коли більше нічого не можете. Будете гарним добривом, або кормом для собак чи свиней
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04.10.2022 11:16 Ответить
Та - він шо тільки родився жив у вакуумі -- балачки ні про що - іде в Украіну вбивати .
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04.10.2022 11:22 Ответить
Он сказал главное - Я не отказываюсь ехать.- Ему возмущает что четко не объяснили кто когда и сколько будет платить. Просто за бесплатно он убивать нас не готов.
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04.10.2022 11:34 Ответить
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04.10.2022 11:41 Ответить
Хто не м"ясо, той не їде.
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04.10.2022 12:37 Ответить
Где і вы были 8 лет когда "БОМБИЛИ ДОНБАСС"?))))
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04.10.2022 12:38 Ответить
Ну, не только мясом. Вот два рашистких голубка, ну и наш дрон их засёк - https://t.me/DV_5ua/5544
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04.10.2022 12:49 Ответить
ого скільки мацковскій спартак фанатів набрав
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04.10.2022 13:31 Ответить
Бунт в курятнике
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04.10.2022 13:41 Ответить
Идут бараны и бьют в барабаны, а кожу для них дают сами бараны.
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04.10.2022 14:04 Ответить
 
 