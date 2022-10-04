Советник ОП Арестович назвал выпускников Могилянки "долбанной молодежью", а саму академию "#банутой", но позже извинился. ВИДЕО

Советник Офиса Президента Алексей Арестович назвал Киево-Могилянскую академию "#банутой".

Об этом он заявил во время эфира на канале "Фейгин Live", передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Да, Арестович прокомментировал "культуру отмены" в Украине. Он заявил, что из-за слов Маска, который предложил Украине заключить мир с Россией на капитулянтских условиях, не стоит отказываться от Starlink и автомобилей Tesla.

"У нас такие тренды тоже есть. Особенно у этой молодежи долбаной, которая училась в своих Киево-Могилянских академиях #банутых, набравшись из канадских университетов, с их феминизмом и всем прочим", - сказал советник Офиса Президента.

Также Арестович заявил, что своим заявлением он "поддержал Маска" и "забирает часть хейта на себя".

На следующий день советник ОП в Facebook извинился за свои слова.

"Приношу свои искренние извинения студентам и преподавателям Киево-Могилянской академии (хотя очаги неомарксистских идей там встречаются еще те).

Здесь я был непосредственно неправ, и, безусловно, стричь под одну гребенку тысячи разных людей по одному формальному признаку нельзя. Чего только не ляпнешь в риторическом пылу в конце рабочего дня, особенно, когда очередной Маск привел тебя в бешенство очередным предложением подарить немного Родины Путину", - написал он.

Смотрите: Гражданину Арестовичу воинское звание "полковник" не присваивалось, - Минобороны. ДОКУМЕНТ