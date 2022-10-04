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Киево-Могилянская академия (101) Арестович Алексей (327)

Советник ОП Арестович назвал выпускников Могилянки "долбанной молодежью", а саму академию "#банутой", но позже извинился. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Советник Офиса Президента Алексей Арестович назвал Киево-Могилянскую академию "#банутой".

Об этом он заявил во время эфира на канале "Фейгин Live", передает Цензор.НЕТ.

Да, Арестович прокомментировал "культуру отмены" в Украине. Он заявил, что из-за слов Маска, который предложил Украине заключить мир с Россией на капитулянтских условиях, не стоит отказываться от Starlink и автомобилей Tesla.

"У нас такие тренды тоже есть. Особенно у этой молодежи долбаной, которая училась в своих Киево-Могилянских академиях #банутых, набравшись из канадских университетов, с их феминизмом и всем прочим", - сказал советник Офиса Президента.

Также Арестович заявил, что своим заявлением он "поддержал Маска" и "забирает часть хейта на себя".

На следующий день советник ОП в Facebook извинился за свои слова.

"Приношу свои искренние извинения студентам и преподавателям Киево-Могилянской академии (хотя очаги неомарксистских идей там встречаются еще те).
Здесь я был непосредственно неправ, и, безусловно, стричь под одну гребенку тысячи разных людей по одному формальному признаку нельзя. Чего только не ляпнешь в риторическом пылу в конце рабочего дня, особенно, когда очередной Маск привел тебя в бешенство очередным предложением подарить немного Родины Путину", - написал он.

Смотрите: Гражданину Арестовичу воинское звание "полковник" не присваивалось, - Минобороны. ДОКУМЕНТ
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Топ комментарии
+59
Це безродне бидло, реально, увірувало в свою недоторканість.
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04.10.2022 11:19
+53
Господи...Де Могилянка. а де люська арестович...ПРІРВА!!!
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04.10.2022 11:20
+36
Хто цей **й взагалі, щоб до нього прислухатись? Любимчик і радник президента і всія опи? Дристович вже задрав своїми висерами
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04.10.2022 11:19
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Для кацапів дійсно все правильно.
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04.10.2022 20:03 Ответить
Некоторым хоть плюй в глаза, а им все божья роса...от арыстовичя

А про ЗЄ он тоже правду сказал или нет, а?
Товарисч Ланшин, ответьте
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05.10.2022 11:32 Ответить
В серпа спитай і молота. Я за Порошенка голосував, а не за цю всю х*ню. і 73% довбойбів так і лишаться довбойобами. Як і їх **********.
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05.10.2022 18:37 Ответить
Знаменита Зе влада яка нібито "проти кремля".
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04.10.2022 20:02 Ответить
Звільнити Арестовича з посади!!!!!!
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04.10.2022 20:58 Ответить
Треба розмістити петицію на сайті президента.
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05.10.2022 13:57 Ответить
могилянка пусть подаст в суд, если с чем-то не согласна....
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04.10.2022 21:16 Ответить
Є простий індікатор коли Україна почне бути Україною, а не Єразійською колонієй -
це коли люди типу Дристовича будуть відалені від влади і пройдуть через судові
переслідування. Те ж саме по дЄрмаку і всій Зе владі - грати роль патріотів як в
театрі і бути Патріотом України це дві великі різниці
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05.10.2022 01:15 Ответить
Нікому це не кажи...то ти і за Медведчука голосував? Хитра і розумна сволота, яка ьез вигоди і пальцем не ворухне......це гірше, ніж дурак...
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08.10.2022 13:13 Ответить
А що нема вже зовсім чоловіка, що може дати тій люсі по морді? Перевелися, блін...сам недоучка, час ввд часу триндить щось, а Киів спить...?!
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08.10.2022 13:16 Ответить
Ті що ладні відмудохати це падло ногами на фронті...
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15.10.2022 18:33 Ответить
Арєстовіч типовий нарцис. Це все що про нього варто знати. Людина без культури, без системи цінностей і позбавлена такої химери як совість. Балабольство і хуцпа. Це типово для жидів, зокрема для Зє та його найближчого оточення. Такі балаболи, безумовно, розважають пересічну публіку з претензією на "наявність інтелекту" яка "зайнята виживанням" і не має часу на засвоєння елементарних моральних понять з подальшою трансформацією їх в систему цінностей. Академія дає систему цінностей і формує переконання. Тому "арєстовічєй" всіх мастей саме існування Києво-Могилянської Академії неймовірно дратує. Таке враження що кожний люмпен, кацап і всіляке прокацаплене манкуртське падло люто ненавидить саме Києво-Могилянську Академію... "Аж тут приходит чорт у синіх галіфе і саме час задуматись якщо він тут зявився то й Бог десь рядом ходить..." Арєстовіч не здатний приховати свою зневагу і презирство до всього українського і до надбань світової культури і цивілізації. Він жидобільшовик. За сталінізму сидів би в президіях і писав доноси... Дивно чому ж він ще не в **********? Хоча ... схоже що його місія тут рекламувати "харошіх руzкіх"...
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15.10.2022 18:32 Ответить
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