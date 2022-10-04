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ВР (28729) Козак (134) заработная плата (81) Ковалев Алексей (29)

Верховная Рада продолжала платить предателю Ковалеву и соратнику Медведчука Казаку, - Bihus.info. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

С февраля депутат-предатель Алексей Ковалев получил от Верховной Рады более 200 тыс. грн, а соратник Медведчука Тарас Козак – 40 тыс. грн. В аппарате Рады пытались это скрыть.

Об этом идет речь в расследовании журналистов Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.

Аппарат ВР дал журналистам два кардинально разных ответа на выплаты Ковалеву и Казаку.

Так, в первом ответе говорилось, что Ковалев получал зарплату, выплаты за исполнение депутатских полномочий, компенсации за проезд и лечение до мая. Во втором ответе, который журналисты получили несколько позже, уже говорилось, что последние начисления и выплаты Ковалеву осуществлялись в феврале. При этом в обоих ответах говорилось, что нардеп от ныне запрещенной "ОПЗЖ" Тарас Козак с февраля не получал вообще никаких выплат. По телефону в Аппарате ВР объяснили, что просто устранили неточности и достоверной является информация из второго ответа.

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Но с помощью государственного портала "Єдата", где содержится информация об использовании публичных средств госбюджета, журналисты узнали, что с февраля Алексею Ковалеву выплатили более 200 тысяч гривен: 170 тысяч гривен в качестве зарплаты и средств на исполнение депутатских полномочий, 30 тысяч гривен в качестве компенсации за проезд по территории Украины и еще почти 20 тысяч гривен компенсации за аренду жилья. Тарас Козак также получал выплаты после начала полномасшабного вторжения – беглому нардепу заплатили более 40 тысяч гривен заработной платы.

Читайте: Следком РФ подтвердил смерть нардепа-предателя Ковалева

Алексей Ковалев выехал на временно оккупированную территорию Херсонской области еще в марте, опубликовав в апреле соответствующее сообщение из Голой Пристани. Нардеп тогда объяснил журналистам, что уехал в оккупацию, потому что там остались его избиратели и его бизнес. Впоследствии стало известно, что Ковалев начал сотрудничать с оккупантами и даже получил от россиян в оккупационном правительстве должность "замглавы по вопросам сельского хозяйства". В августе в СМИ появилась информация, что нардеп-предатель Алексей Ковалев был ликвидирован на оккупированной территории.

Тарас Козак в последний раз присутствовал в парламенте в ноябре 2020 года. В феврале 2021 года нардеп сбежал из Украины – вероятнее всего, из-за подозрения в государственной измене, которую он получил вместе с соратником и коллегой по парламенту Виктором Медведчуком. Впоследствии Козака объявили в розыск, в Украину он так и не возвращался.

Также читайте: Имущество "4 канала" депутата-предателя Ковалева передано в Госагентство Украины по вопросам кино

В Аппарате Верховной Рады по просьбе прокомментировать попытку исказить предоставленную ответную на запросы информацию, журналистам Bihus.Info порекомендовали написать еще один информационный запрос.
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Топ комментарии
+26
Це не ВР платила,а платники податків. Ми з вами. Країна чудес🤦
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04.10.2022 12:02
+25
Це відбувається тому що в верховній зраді залишається ще чимало гнид зрадників та просто лайна...
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04.10.2022 12:05
+20
Ві нє панімаєтє... Ето савсєм другоє! Нє всє так адназначна...
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04.10.2022 12:04
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Можна було не сумніватися.
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04.10.2022 12:01 Ответить
поищите посильнее там еще и Путину начисляют премию...
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04.10.2022 12:06 Ответить
Вирахувати ці гроші з зарплати керівника апарату ВР.
Це для початку, може порозумнішають👿
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04.10.2022 13:26 Ответить
вы видели рожу стефанчука и его пивного заместителя, у них глазенки заплыли ЖИРОМ,такой мелочи они не видят,повыбирали зеленых наркоманов,пьяниц и проституток,во главе с Ослом
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04.10.2022 14:03 Ответить
Це не ВР платила,а платники податків. Ми з вами. Країна чудес🤦
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04.10.2022 12:02 Ответить
А медведчук? ему же лечиться надо в больнице росгвардии, куда его перевели из лефортово. это же дорого, имейте совесть...
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04.10.2022 12:03 Ответить
То мертвечуку ВРУ ще має "на оздоровлення" до зарплатні додати!!!
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04.10.2022 12:30 Ответить
Це по українськи. Бійцям ліків не вистачає а зрадникам завжди оплата. Респект. І скільки таких? Мільйони грошей....
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04.10.2022 12:04 Ответить
Ві нє панімаєтє... Ето савсєм другоє! Нє всє так адназначна...
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04.10.2022 12:04 Ответить
В апараті Ради намагалися це приховати

Стєсьняються...
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04.10.2022 12:04 Ответить
Це відбувається тому що в верховній зраді залишається ще чимало гнид зрадників та просто лайна...
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04.10.2022 12:05 Ответить
Зрадники платили зрадникам.
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04.10.2022 12:06 Ответить
І Медведчука, звісно. Він же заяву на звільнення не писав. А Саакашвілі платять? Мабуть, так, аякже
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04.10.2022 12:06 Ответить
Зелені суки, як це на них схоже! Анал Г+Г теж й досі належить мертветчуку 25%. От і робить висновки- хто та кому дійсно "любі" друзі. Як були сукі урода та іх підлегли злодіями та зрадниками країни, так і ніколи вже не станут іншими
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04.10.2022 12:06 Ответить
А тут по копійках збирають на допомогу ЗСУ, а апарат ВР платить за наш кошт на підтримку РФ та колаборантів. Це або некомпетентність, або зрада. У будь якому випадку цих потвор з аппарату має бути відсторонено та засуджено!
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04.10.2022 12:07 Ответить
Замість того щоб позбавити зарплати пенсії і всіх пільг Україна продовжує їм виплачувати
А тоді кажуть чому громадяни займаються тіньовою економікою . Хто хоче годувати цих депутатів? Тому тіньова економіка буде тільки зростати
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04.10.2022 12:11 Ответить
"Не так страшні рашистські воші.як українські гниди з ВЗради" Український народ годує власних зрадників з депутатськими мандатами.
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04.10.2022 12:12 Ответить
Суддя з російським паспортом теж отримує 300 тис зарплати, ще й й такуж пенсію нарахують. Це патріотам кримінальні справи і переслідування. На верхніх щаблях влади сидять зрадники і колоборанти.
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04.10.2022 12:14 Ответить
А подружка і вихованка Козака -Верещучка ліпший друг зільонського.
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04.10.2022 12:17 Ответить
Цим сволочам вистачає грошей, а от людям на пенсії і мінімалку завжди не вистачає, що творять і прикриваються війною.
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04.10.2022 12:19 Ответить
Немаэ слiв,тiльки матюки,щоб ви здохли!
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04.10.2022 12:20 Ответить
Это потому, шо на Банковой и в ВР полно кацапов. Одни ЗАЖОПники и ,,ЗЕслуги урода" чего стоят
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04.10.2022 12:21 Ответить
Платите со своих, ******.
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04.10.2022 12:28 Ответить
І крайніх як завжди "нема" - ПИЗ*ЕЦЬ...
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04.10.2022 12:37 Ответить
Как всегда все через жопу , и опять верховная рада, свой мир, взятки ,кражи , переводы , тачки ,вилы, **** перевалочный пункт под носом. Никто , ни куя , не знает , и не видел , как можно , так доверять и жить ?
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04.10.2022 13:06 Ответить
Янукович і Азіров кравасіся випадково не отримують якісь виплати?
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04.10.2022 13:25 Ответить
ВР як і стефанчук нічого не роблять крім піару та поділу конвертів від олігархів
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04.10.2022 13:45 Ответить
Бигус после "свинарчуков" и прочих своих дутых скандалов не застрелился от стыда?
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04.10.2022 13:53 Ответить
читаєш подібні новини й відчуваєш в собі, як "зміцнюється" любов до тупих слуг...
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04.10.2022 14:14 Ответить
Когда идет война ругать власть как то не принято но партия собранная наспех под ЗЕ это далеко не то что нужно Украине ...увы
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04.10.2022 14:14 Ответить
а мені кажуть - не критикуй жидівську владу, вона хороша.

може і хороша - для себе, для своєї рідні, для російської наволочі.

тільки не для українців.
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04.10.2022 14:19 Ответить
яка некомпетентність це пряма зрада.
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04.10.2022 14:37 Ответить
хто начислив - вирахувати з з\п до копійки.
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04.10.2022 14:51 Ответить
Бухгалтерія тут ні до чого, бо які в них підстави не платити? Нема жодного наказу, рішення ВР, ЗУ тощо.. стосовно тих гнид.
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04.10.2022 15:00 Ответить
чому ні до чого - є листи прибуття на засідання ВР - де мають бути підписи, немає - не платити, а далі рішення, накази ...
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04.10.2022 15:32 Ответить
Можливо й так. Я не дуже розуміюся на павутинні бухгалтерів.
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04.10.2022 16:18 Ответить
тоді навіщо аби щось писати, якщо то для тебе "темний ліс"?
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04.10.2022 18:39 Ответить
Признаю свою вину,
Меру, степень, глубину...

Л. Філатов
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04.10.2022 19:05 Ответить
Дык врах у нас тока Порошенко,остальные коллеги.
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04.10.2022 16:34 Ответить
Ну що зе-дебіли, задоволені,чи вам пох... як завжди?
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04.10.2022 17:17 Ответить
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04.10.2022 19:29 Ответить
 
 