Верховная Рада продолжала платить предателю Ковалеву и соратнику Медведчука Казаку, - Bihus.info. ВИДЕО
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С февраля депутат-предатель Алексей Ковалев получил от Верховной Рады более 200 тыс. грн, а соратник Медведчука Тарас Козак – 40 тыс. грн. В аппарате Рады пытались это скрыть.
Об этом идет речь в расследовании журналистов Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.
Аппарат ВР дал журналистам два кардинально разных ответа на выплаты Ковалеву и Казаку.
Так, в первом ответе говорилось, что Ковалев получал зарплату, выплаты за исполнение депутатских полномочий, компенсации за проезд и лечение до мая. Во втором ответе, который журналисты получили несколько позже, уже говорилось, что последние начисления и выплаты Ковалеву осуществлялись в феврале. При этом в обоих ответах говорилось, что нардеп от ныне запрещенной "ОПЗЖ" Тарас Козак с февраля не получал вообще никаких выплат. По телефону в Аппарате ВР объяснили, что просто устранили неточности и достоверной является информация из второго ответа.
Но с помощью государственного портала "Єдата", где содержится информация об использовании публичных средств госбюджета, журналисты узнали, что с февраля Алексею Ковалеву выплатили более 200 тысяч гривен: 170 тысяч гривен в качестве зарплаты и средств на исполнение депутатских полномочий, 30 тысяч гривен в качестве компенсации за проезд по территории Украины и еще почти 20 тысяч гривен компенсации за аренду жилья. Тарас Козак также получал выплаты после начала полномасшабного вторжения – беглому нардепу заплатили более 40 тысяч гривен заработной платы.
Алексей Ковалев выехал на временно оккупированную территорию Херсонской области еще в марте, опубликовав в апреле соответствующее сообщение из Голой Пристани. Нардеп тогда объяснил журналистам, что уехал в оккупацию, потому что там остались его избиратели и его бизнес. Впоследствии стало известно, что Ковалев начал сотрудничать с оккупантами и даже получил от россиян в оккупационном правительстве должность "замглавы по вопросам сельского хозяйства". В августе в СМИ появилась информация, что нардеп-предатель Алексей Ковалев был ликвидирован на оккупированной территории.
Тарас Козак в последний раз присутствовал в парламенте в ноябре 2020 года. В феврале 2021 года нардеп сбежал из Украины – вероятнее всего, из-за подозрения в государственной измене, которую он получил вместе с соратником и коллегой по парламенту Виктором Медведчуком. Впоследствии Козака объявили в розыск, в Украину он так и не возвращался.
В Аппарате Верховной Рады по просьбе прокомментировать попытку исказить предоставленную ответную на запросы информацию, журналистам Bihus.Info порекомендовали написать еще один информационный запрос.
Пожалуйста, подождите...
Це для початку, може порозумнішають👿
Стєсьняються...
А тоді кажуть чому громадяни займаються тіньовою економікою . Хто хоче годувати цих депутатів? Тому тіньова економіка буде тільки зростати
може і хороша - для себе, для своєї рідні, для російської наволочі.
тільки не для українців.
Меру, степень, глубину...
Л. Філатов