РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14243 посетителя онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
22 656 45
армия РФ (15376) война (46875) Харьковщина (4130) военные преступления (1157)

"Били. Не кормили. Подвязывали к потолку. Девушкам рвали ногти и насиловали. Ребятам наматывали провода на гениталии", - военные преступления российских оккупантов в Казачьей Лопани. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Оккупанты из России превратили центр Казачьей Лопани на локацию пыток и ужасов. Сотни украинских граждан прошли эти подвалы и нечеловеческие испытания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ, о военных преступлениях оккупантов рассказал гвардеец Андрей, который по службе бывает в деоккупированной Казачьей Лопани чуть ли не каждый день. Ему приходится много общаться с местными жителями. Он слышал множество свидетельств о террористическом режиме, установленном захватчиками в поселке.

"Вот этот подвал. Россияне в нем держали и пытали людей. Есть еще одно здание. Там тоже проводились допросы. Там мы нашли телефон ТА-57, так называемый "тапик", которым пытали - он заводится, к телу присоединяют клеммы, и он бьет током. Здесь были гражданские, военнопленные, атовцы", - рассказал Андрей.

Враг в этом же подвале не брезговал употреблять наркотические средства и алкоголь, есть, развлекаться и т.д. Эту информацию подтверждают также представители органов местных самоуправлений. Причем таких мест только в Казачьей Лопани было несколько.

"Многие молодые девушки были изнасилованы захватчиками. Сделали подвал для пыток. Наших волонтеров туда бросали. Их забивали. Не кормили. Подвязывали к потолку. Девушкам срывали ногти. Ребятам наматывали провода в гениталии. Через этот подвал проходил наш депутат городского совета. Ему выбили зубы, поломали ребра. Его вывезли на Россию. По последней информации, его судили, и он находится в российской тюрьме", - рассказывает председатель Дергачевской территориальной громады Вячеслав Задоренко.

Он добавил, что россияне запугали родителей и заставили их написать поручение на вывоз детей в оздоровительные лагеря.

Российские захватчики также постоянно удовлетворяли свои меркантильные потребности на средства местного населения. В этом ему часто помогали коллаборанты.

"Российские мародеры – пять мужчин с автоматами пришли: "Дед, открывай сарай!" Говорю: "А что Вы там забыли?" А они: "Открывай мы тебе сказали! Выводи скутер "Yamaha". А я ему, говорю, что оно не мое, мне восемьдесят лет таскать все это сил нет. Так они сами его выкатили. Я едва сдержался, чтобы не ударить его, потому что у него автомат, и он перед этим хотел собаку застрелить", - говорит местный житель Анатолий Полтораченко.

Смотрите: Двух военных РФ будут судить за жестокое обращение с гражданскими на Черниговщине. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+44
Маску ето расскажите, который считает что руzкий мир ето лучше чем война.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:07
+22
Презедент має запросити Маска на екскурсію по звільнених від рашистів містах.
Вони ж спілкується через соцмережі.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:14
+20
це лайно добре вміє грабувати і катувати, а як почало прилітати від наших крилатих козаченьків, так стоя на колінах і "Слава Україні" хором заходе і хоч на бутилку сяде доказуючи шо "я ж нєхател сюда єхать, мєня заставілі"
....непотріб генетичний, слів не вистачає, одні мати на думці
показать весь комментарий
04.10.2022 12:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маску ето расскажите, который считает что руzкий мир ето лучше чем война.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:07 Ответить
Маска колишуть тільки бабки. І не розказуйте за starlink-и, повністю оплачені урядом США (не маском)
показать весь комментарий
04.10.2022 12:11 Ответить
Маск просто сильно хитрожопый и далеко от рашки живет. До его детского мозга просто не дойдет что значит жить рядом с орками и дикарями развитием 14-го века
показать весь комментарий
04.10.2022 12:16 Ответить
И папику что себя посредником между человеком и Богом назвал.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:18 Ответить
Фсбшно- китайському агенту трампа це байдуже
показать весь комментарий
04.10.2022 15:21 Ответить
хто б цим підарам 3 фази в одне місце вставив на хвилинку... спробувати так сказать як воно
показать весь комментарий
04.10.2022 12:07 Ответить
Как кто? ВСУ, ССО, СБУ, НГ, ТРО.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:24 Ответить
Русня не люди!
показать весь комментарий
04.10.2022 12:10 Ответить
це лайно добре вміє грабувати і катувати, а як почало прилітати від наших крилатих козаченьків, так стоя на колінах і "Слава Україні" хором заходе і хоч на бутилку сяде доказуючи шо "я ж нєхател сюда єхать, мєня заставілі"
....непотріб генетичний, слів не вистачає, одні мати на думці
показать весь комментарий
04.10.2022 12:12 Ответить
Презедент має запросити Маска на екскурсію по звільнених від рашистів містах.
Вони ж спілкується через соцмережі.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:14 Ответить
Якщо б зараз Маск був на посаді президента США, я б переживав, а оскільки політичної ваги він не має, то байдуже. Старлінки у військових працюють, а його «пропозиції» мене не цікавлять. Він брякає часто невпопад, тому хай далі сидить у себе в США, бо Україна не повинна нічого йому доводити, а тим більше влаштовувати якісь екскурсії
показать весь комментарий
04.10.2022 12:51 Ответить
Він публічна людина, яку тільки в твіттері читають більше 100 мільйонів людей.
Нехай подивиться на катівні рашистів, можливо в його мозку щось стане на місце.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:59 Ответить
Маска справді читають мільйони, але він не читає схоже нічого (можливо по заголовкам пройдеться), тому і заяви такі недолугі. Самі американці повинні йому вправити мізки, а ми вже якось іншим разом. В США практично абсолютна свобода слова, тому схожі «миротворчі» пропозиції ми ще не раз почуємо.
Возити по місцях катувань і убивств безумовно правильна пропозиція (повністю підтримую, весь світ повинен знати про злочини рашистів, але вже після нашої перемоги і не тільки Маска.
показать весь комментарий
04.10.2022 16:46 Ответить
ага, і більшість тих людей, не знають де себе діти, і читають його бо він на топі. Так вони з таким же ажіотажем оглядають як хтось щось розпаковує. А якщо хтось до гори сракою навернеться, так оглядальность зашкалює одразу. "Добра слава лежить, а погана біжіть".
показать весь комментарий
04.10.2022 21:53 Ответить
Це усе путін. Добрий рузьге нарід-богоносець ні при чому.
Ге ж?
показать весь комментарий
04.10.2022 12:14 Ответить
Кацап- це м'ясник і брудне бидло , яке здатне вбивати , гвалтувати і красти , все !!
Тому іх потрібно всіх знищити , тільки тоді Настане мир на землі ,
але нам потрібна допомога всього Західного світу !
показать весь комментарий
04.10.2022 12:15 Ответить
Для цього новини на Заході мають бути з України , а не з рашки .

А Ткаченко треба звільняти швидко і ставити туда націоналіста чи когось із української діаспори , щоб змінити підхід до інформації . В Словаччіни Почти нема ніякой інфи про історію і культуру українців . Також і в других країнах

і гастролей ніяких нема типа Вірського чи опери з оперетою , а кацапи свои « культурні війська» гоняють по всьому заходу ЗАРАЗ
показать весь комментарий
04.10.2022 12:25 Ответить
ага, щоб Зеленський і ПО націоналісти призначили? То курва небо має просто над ними розколотися.
показать весь комментарий
04.10.2022 21:54 Ответить
треба відправити туди клоуна - малюску, щоб він там відкрив платні камери і навчився як слід утримувати полонену русю і колаборантів з дилинири.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:16 Ответить
и как после всего этого наши суды выпускают всех пособников рашистов под условно? как то странно выглядит, ехать в оон вёдрами лить слёзы, а сам у себя всех подручных путина на волю под 2 года условно. зачем наше правительство так делает ни кто не понимает. в Харькове их судя из новостей вобще ни кого ещё на реальный срок не посадили.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:16 Ответить
Потомки зеков и вертухаев что от них ожидать?
показать весь комментарий
04.10.2022 12:17 Ответить
А коли це вже буде у західних ЗМІ? НИЧОГО тут в новинах не розказують . Новинарам явно Россотрудничество проплачує, шоб новини формували в інтересах раши
До речі, комент Маска ( якщо він не фейк) ОЧЕНЬ ДОБРЕ ПОКАЗАВ ЯК ПРАЦЮЕ РАША З ІНФОЮ НА ЗАПАД

ТКАЧЕНКО У відставку ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
04.10.2022 12:19 Ответить
а деректриса-пособница с Ирпиня так вобще на глазах у всей страны откупилась и сбежала. цырк.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:20 Ответить
Что лучше погибнуть от ЯО или от этого, лучше выбивать тварей до конца с украинской земли не обращая внимания на любые угрозы маньяков. Пускай у себя на параше друг над другом издеваются, железный им занавес навсегда.
Воля або смерть недарма казали.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:24 Ответить
Як же Маску-підару це все передати...
показать весь комментарий
04.10.2022 12:25 Ответить
Для цього ткаченко треба гнати з міністерства культури - це він нічого не робить
показать весь комментарий
04.10.2022 12:27 Ответить
Та «забудьте за нього, він схибнутий цинік у якого мета Марс, і гроші для мети. Почитайте як він відноситься до найманих працівників, стане зрозуміло. Нехай надалі передає страрлінки, але мовчки))) йому писка вчора добре заткнули.
показать весь комментарий
04.10.2022 16:32 Ответить
Всё это нужно провести над путиномХуйлом и его выордкахВылупках!!!!!!!!!!!уничтожить род ГНИЛОЙ!!!!!!!!
показать весь комментарий
04.10.2022 12:27 Ответить
Я би добре пошукав серед полонених кацапів в Ліманському котлі. Там напевно знайдуться ті, хто це творив, та ті, хто знає прізвища…
показать весь комментарий
04.10.2022 12:27 Ответить
Це потрібно все показувати таким "мирлтворцям" як Ілон Маск, а ще наших хлопців з полону. На фото вони худі ніби вони з 1943 року повернулись з нацистського концтабору.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:28 Ответить
то не допоможе, Маск може би зрозумів, як би сам через це пройшов.
показать весь комментарий
04.10.2022 22:44 Ответить
Агову, "гамнестіінтернейшл", чого мовчите?!!!! Чи вас треба за "шкварку" взяти і тикнути носом у ті підвали!!! Хоча кацапські криваві доляри вам заліпили і очі і рота, і вуха...
показать весь комментарий
04.10.2022 12:33 Ответить
Кацапів треба ловити живцем, обмотувати колічим дротом, складувати у купу, й спалювати живцем *****!
Шоб ***** вили й волали так, шоб аж Бог почув і сказав: "Зае*ісь - так вам підарасам і треба!"...
показать весь комментарий
04.10.2022 12:43 Ответить
Що ви всі до того Маска причепилися? Він нам нічого не винен.Може краще наших керманичів запитаєте,чому вони хотіли лизатися з москалями? Чому такі особи,як новінський,досі громадяни України? Чому москальські попи є в Україні? Чому того року москальські артисти приїжджали сюди і заробляли тут? Чому багато молоді розмовляє по російськи? І ще багато чого чому.Маск може все що завгодно казати,навіть якщо вам,чи мені це не подобається.Ви це розумієте? Світом керують гроші і зброя і ті хто цим володіє.Так було,є і буде.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:57 Ответить
А чого ви причепилися до тих, хто засудужує Маска, а саме його виправдовування, захист та покриття катів? Вони вам нічого не винні, краще чипляйтеся до керманичів.
показать весь комментарий
04.10.2022 14:03 Ответить
Маск нікого не захищає. Маск думає за себе.Вони також аинні. Своїми недолугими виборами кеоманичів.
показать весь комментарий
04.10.2022 14:55 Ответить
Маск нікого не захищає.
==
Брехня. Він захищає коллективне *****, хоче він цього чи ні. Більш того, людина може захищати когось, навіть не усвідомлюючи про це. Наприклад, всі податкоплатники Америки захищають Україну, але не всі вони це усвідомлюють та думають про це.
показать весь комментарий
04.10.2022 15:42 Ответить
Він не захищає його.
показать весь комментарий
04.10.2022 16:06 Ответить
брешеш
показать весь комментарий
04.10.2022 16:34 Ответить
будьте прокляті смердючі кацапи і ви, тварюки і ваші ******** діти, здихатимуть у муках!
показать весь комментарий
04.10.2022 13:05 Ответить
Оправьте Илону Маску эту информацию. Пусть этот кусок лайна порассуждает на тему отдать крым русне.
показать весь комментарий
04.10.2022 13:07 Ответить
для этого надо, чтоб кто-то все перевел на английский...
показать весь комментарий
04.10.2022 20:13 Ответить
Еще кто-то скажет, что не надо всю сруцьню под одну гребенку, их заставили, а виновно то *****?
показать весь комментарий
04.10.2022 13:32 Ответить
надо найти всех коллаборантов и судить! сколько людей погибло из-за этих тварей с гражданством Украины!!
показать весь комментарий
04.10.2022 20:14 Ответить
Руский- усруский фашизм в полном цвете
показать весь комментарий
05.12.2022 22:02 Ответить
 
 