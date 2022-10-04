"Били. Не кормили. Подвязывали к потолку. Девушкам рвали ногти и насиловали. Ребятам наматывали провода на гениталии", - военные преступления российских оккупантов в Казачьей Лопани. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Оккупанты из России превратили центр Казачьей Лопани на локацию пыток и ужасов. Сотни украинских граждан прошли эти подвалы и нечеловеческие испытания.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ, о военных преступлениях оккупантов рассказал гвардеец Андрей, который по службе бывает в деоккупированной Казачьей Лопани чуть ли не каждый день. Ему приходится много общаться с местными жителями. Он слышал множество свидетельств о террористическом режиме, установленном захватчиками в поселке.
"Вот этот подвал. Россияне в нем держали и пытали людей. Есть еще одно здание. Там тоже проводились допросы. Там мы нашли телефон ТА-57, так называемый "тапик", которым пытали - он заводится, к телу присоединяют клеммы, и он бьет током. Здесь были гражданские, военнопленные, атовцы", - рассказал Андрей.
Враг в этом же подвале не брезговал употреблять наркотические средства и алкоголь, есть, развлекаться и т.д. Эту информацию подтверждают также представители органов местных самоуправлений. Причем таких мест только в Казачьей Лопани было несколько.
"Многие молодые девушки были изнасилованы захватчиками. Сделали подвал для пыток. Наших волонтеров туда бросали. Их забивали. Не кормили. Подвязывали к потолку. Девушкам срывали ногти. Ребятам наматывали провода в гениталии. Через этот подвал проходил наш депутат городского совета. Ему выбили зубы, поломали ребра. Его вывезли на Россию. По последней информации, его судили, и он находится в российской тюрьме", - рассказывает председатель Дергачевской территориальной громады Вячеслав Задоренко.
Он добавил, что россияне запугали родителей и заставили их написать поручение на вывоз детей в оздоровительные лагеря.
Российские захватчики также постоянно удовлетворяли свои меркантильные потребности на средства местного населения. В этом ему часто помогали коллаборанты.
"Российские мародеры – пять мужчин с автоматами пришли: "Дед, открывай сарай!" Говорю: "А что Вы там забыли?" А они: "Открывай мы тебе сказали! Выводи скутер "Yamaha". А я ему, говорю, что оно не мое, мне восемьдесят лет таскать все это сил нет. Так они сами его выкатили. Я едва сдержался, чтобы не ударить его, потому что у него автомат, и он перед этим хотел собаку застрелить", - говорит местный житель Анатолий Полтораченко.
Пожалуйста, подождите...
....непотріб генетичний, слів не вистачає, одні мати на думці
Вони ж спілкується через соцмережі.
Нехай подивиться на катівні рашистів, можливо в його мозку щось стане на місце.
Возити по місцях катувань і убивств безумовно правильна пропозиція (повністю підтримую, весь світ повинен знати про злочини рашистів, але вже після нашої перемоги і не тільки Маска.
Ге ж?
Тому іх потрібно всіх знищити , тільки тоді Настане мир на землі ,
але нам потрібна допомога всього Західного світу !
А Ткаченко треба звільняти швидко і ставити туда націоналіста чи когось із української діаспори , щоб змінити підхід до інформації . В Словаччіни Почти нема ніякой інфи про історію і культуру українців . Також і в других країнах
і гастролей ніяких нема типа Вірського чи опери з оперетою , а кацапи свои « культурні війська» гоняють по всьому заходу ЗАРАЗ
До речі, комент Маска ( якщо він не фейк) ОЧЕНЬ ДОБРЕ ПОКАЗАВ ЯК ПРАЦЮЕ РАША З ІНФОЮ НА ЗАПАД
ТКАЧЕНКО У відставку ‼️‼️‼️
Воля або смерть недарма казали.
Шоб ***** вили й волали так, шоб аж Бог почув і сказав: "Зае*ісь - так вам підарасам і треба!"...
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Брехня. Він захищає коллективне *****, хоче він цього чи ні. Більш того, людина може захищати когось, навіть не усвідомлюючи про це. Наприклад, всі податкоплатники Америки захищають Україну, але не всі вони це усвідомлюють та думають про це.