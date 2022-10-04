"Били. Не кормили. Подвязывали к потолку. Девушкам рвали ногти и насиловали. Ребятам наматывали провода на гениталии", - военные преступления российских оккупантов в Казачьей Лопани. ВИДЕО

Оккупанты из России превратили центр Казачьей Лопани на локацию пыток и ужасов. Сотни украинских граждан прошли эти подвалы и нечеловеческие испытания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ, о военных преступлениях оккупантов рассказал гвардеец Андрей, который по службе бывает в деоккупированной Казачьей Лопани чуть ли не каждый день. Ему приходится много общаться с местными жителями. Он слышал множество свидетельств о террористическом режиме, установленном захватчиками в поселке.

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"Вот этот подвал. Россияне в нем держали и пытали людей. Есть еще одно здание. Там тоже проводились допросы. Там мы нашли телефон ТА-57, так называемый "тапик", которым пытали - он заводится, к телу присоединяют клеммы, и он бьет током. Здесь были гражданские, военнопленные, атовцы", - рассказал Андрей.

Враг в этом же подвале не брезговал употреблять наркотические средства и алкоголь, есть, развлекаться и т.д. Эту информацию подтверждают также представители органов местных самоуправлений. Причем таких мест только в Казачьей Лопани было несколько.

"Многие молодые девушки были изнасилованы захватчиками. Сделали подвал для пыток. Наших волонтеров туда бросали. Их забивали. Не кормили. Подвязывали к потолку. Девушкам срывали ногти. Ребятам наматывали провода в гениталии. Через этот подвал проходил наш депутат городского совета. Ему выбили зубы, поломали ребра. Его вывезли на Россию. По последней информации, его судили, и он находится в российской тюрьме", - рассказывает председатель Дергачевской территориальной громады Вячеслав Задоренко.

Он добавил, что россияне запугали родителей и заставили их написать поручение на вывоз детей в оздоровительные лагеря.

Российские захватчики также постоянно удовлетворяли свои меркантильные потребности на средства местного населения. В этом ему часто помогали коллаборанты.

"Российские мародеры – пять мужчин с автоматами пришли: "Дед, открывай сарай!" Говорю: "А что Вы там забыли?" А они: "Открывай мы тебе сказали! Выводи скутер "Yamaha". А я ему, говорю, что оно не мое, мне восемьдесят лет таскать все это сил нет. Так они сами его выкатили. Я едва сдержался, чтобы не ударить его, потому что у него автомат, и он перед этим хотел собаку застрелить", - говорит местный житель Анатолий Полтораченко.

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