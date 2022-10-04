В деоккупированном поселке Харьковской области нашли пыточную рашистов для местных жителей. ВИДЕО

В поселке Большой Бурлук Харьковской области в здании полиции оккупанты устроили пыточную.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

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"Поселок Большой Бурлук. Еще один отдел полиции в Харьковской области, который оккупанты превратили в свою укрепленную базу и пыточную для местных жителей. Снаружи – окопы для обороны, изнутри – все разбито, повсюду мусор и грязь. Здесь россияне базировались, незаконно удерживали и издевались над местными жителями", - говорится в сообщении.

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В настоящее время следователи и криминалисты Национальной полиции проводят необходимые следственные действия на деоккупированной территории поселка. Полицейские изымают следовую информацию и доказательства присутствия и военных преступлений оккупационных войск.