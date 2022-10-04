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В деоккупированном поселке Харьковской области нашли пыточную рашистов для местных жителей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В поселке Большой Бурлук Харьковской области в здании полиции оккупанты устроили пыточную.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Поселок Большой Бурлук. Еще один отдел полиции в Харьковской области, который оккупанты превратили в свою укрепленную базу и пыточную для местных жителей. Снаружи – окопы для обороны, изнутри – все разбито, повсюду мусор и грязь. Здесь россияне базировались, незаконно удерживали и издевались над местными жителями", - говорится в сообщении.

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В настоящее время следователи и криминалисты Национальной полиции проводят необходимые следственные действия на деоккупированной территории поселка. Полицейские изымают следовую информацию и доказательства присутствия и военных преступлений оккупационных войск.
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Де український англомовний канал, щоб Маск міг про тортури подивитися? Де запрошення до визволених міст журналістів провідних світових видань?

Влада, скільки можна грошей красти, та нічого в інформпростірі не робити?
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04.10.2022 12:46 Ответить
Ето тот руzкий мир который нам предлагает Маск? Знаете чем отличается война от окупации? Во время войны есть надежда победить и ты знаешь что за твоей спиной у тебя свои люди и мир. Во время окупации вокруг тебя окупанты, убийцы и насильники. Ты весь принадлежишь им и твоя жизнь зависит от ихнего настроения. Плохое у них настроение- они тебя изнасилуют и убьют. Хорошее у них настроение- они напьются на радостях и опять тебя изнасилуют и убьют. И надежды что что то изменится нет.
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04.10.2022 12:51 Ответить
В Харьковской области много названий не переводятся на русский.Не Большой,а Великий Бурлук. Не Близнеци,а Близнюки.Вони ніколи не тлумачились по іншому.Тому звіряйте офіційні назви.Це дуже важливо.
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04.10.2022 13:06 Ответить
 
 