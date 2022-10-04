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Полгода оккупации Малой Камышевахи: Рашисты превратили церковь в госпиталь и не оставили ни одного уцелевшего здания. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне зашли в Малую Камышеваху в первых числах марта. За полгода оккупации они изуродовали все здания в селе, а местную церковь превратили в госпиталь.

На видео, опубликованном проектом "Український Свідок", церковь Троицы Живоначальной в селе Малая Камышеваха, восток Харьковской области.

Российские войска вошли в село в начале марта. Освобождавшие село бойцы ВСУ говорят - после взятия Малой Камышевахи россияне сразу же расстреляли местную церковь. Затем обустроили в ней госпиталь.

В церкви валяются окровавленные инструменты, остатки еды, матрасы. Стоит телевизор – очевидно, украденный у местных жителей. Внутри храма дыры от пуль и многочисленные обломки. Окна ограждены мешками с песком.

Село было освобождено в середине сентября в ходе контрнаступления ВСУ. За полгода оккупации российские войска не оставили в селе ни одного уцелевшего здания.

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Топ комментарии
+15
Ну і як тобі ТАКЕ Ілон Маск?!!
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04.10.2022 13:19
+9
А ми не можем з Лаври ФСБешник посіпак вигнати на 7 му місяцы війни. все Плєшивого боїмся.
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04.10.2022 13:41
+5
Церковь в госпиталь - это скрепно. Во время советской оккупации у нас в сельских церквях умудрились делать спортзалы, склады и тракторные маскерские.
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04.10.2022 13:26
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Ну і як тобі ТАКЕ Ілон Маск?!!
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04.10.2022 13:19 Ответить
Церковь в госпиталь - это скрепно. Во время советской оккупации у нас в сельских церквях умудрились делать спортзалы, склады и тракторные маскерские.
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04.10.2022 13:26 Ответить
Склад під міндобрива, слабо?
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04.10.2022 13:36 Ответить
скрєпно спочатку церкв розстріляти, побити шибки, а потім влаштувати там шпиталь для своїх же і закладати вікна мішками з піском, бо шибки самі ж і побили і лікувати там, на протяі від дір своїх 300-х. ось це головна скрепа.
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04.10.2022 13:41 Ответить
Только тотальный геноцид кацапов спасет эту планету!!!
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04.10.2022 13:29 Ответить
Це вже русохфобiя ?Чи ще нi ?
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04.10.2022 14:42 Ответить
А ми не можем з Лаври ФСБешник посіпак вигнати на 7 му місяцы війни. все Плєшивого боїмся.
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04.10.2022 13:41 Ответить
Онуфрі розвоняється про релігійні утиски а амністі його підтримають
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04.10.2022 13:58 Ответить
нічого в тебе з ****** не вийде в україні є і буде Українська Православна Церква а ти бачу прикацаплений хочеш понищити наші святині подобаються дії росіян.
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04.10.2022 15:13 Ответить
Соловей,якщо вже почав співати,то співай по солов*їнному,а не чорт знає як?В Україні повинна бути єдина-ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ-ПЦУ.Затям своїм солов*їним мозком...
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04.10.2022 17:08 Ответить
Кацапы это не люди они варвары безбожники, все святое для них это воровсто и убийство других народов....будьте вы прокляты россияне....Аминь.
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04.10.2022 14:07 Ответить
Що там місцеве віруюче населення? І далі будуть за гундяя і його секту свою жопу рвати?
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04.10.2022 14:09 Ответить
 
 