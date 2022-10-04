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"Из 23 человек осталось только 7. Ждем вас": Оккупант с позывным Людоед призывает россиян не бояться и ехать на войну против Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупант с позывным Людоед жалуется на нехватку военных в рядах оккупационной армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовали российские пропагандисты.

"У нас с 19 числа из 23 человек осталось 7. Люди нужны, это самый главный ресурс. ...Ждем их (мобилизованных. - Ред.), не надо бояться, вместе победим", - заявил российский оккупант.

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Топ комментарии
+47
Окупант із позивним "Людоед" закликає росіян не боятися та їхати на війну проти України
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04.10.2022 17:15
+45
Пехота решает вопросы. Хаймарс не согласен.
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04.10.2022 17:14
+42
Гении маркетинга )) Даже если б хотели отпугнуть от мобилизации сомневающихся, ничего бы лучше этого они бы всё равно не придумали ))
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04.10.2022 17:17
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Алекс - Юстасу (Людоеду):

"Мі будем вас немножько вешаль!"
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04.10.2022 19:43 Ответить
Вот вам каци и весь сказ - чорт обжирается на вас.
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04.10.2022 20:00 Ответить
там каммент стрелкова к этому видео тоже ничо так. дурак, круглым дураком, а даже он понял, шо ни рожей ни погонялом респекта оркам это чувырло не добавит ))))
"Да придурки кругом.
Первый (самый незначительный) придурок - боец, выбравший такой позывной;
Второй придурок - это известный военкор Саша Коц, взявший интервью у бойца с таким позывным и предложивший его СМИ;
А дальше - следуют то ли придурки, то ли вредители в руководстве этих самых СМИ, поспешившие размножить и "вывести в топ" "Людоеда".
И - самое непоправимое - что никто их (этих придурков и вредителей) не накажет и даже не осознает необходимости подобного.
Впрочем... я понимаю, что на фоне скандальных заявлений Рамзана Ахматовича и "Трёхзвёздного Повара" - какой-то убогий "Людоед" - это "мелкий невзрачный цветочек"... Но характерный".(С)
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04.10.2022 20:03 Ответить
Очевидно , така " погрємуха" мала б діяти паралізуюче на українців . Людоєд бл... , це ж треба ,, бійтесь всі , тікайте , ховайтесь , бо прийшов якийсь чамор , що їсть людей . .
Кацапня споконвічно живе з твердою впевненістю що її всі мають боятись . А от наука психологія говорить що - люди які живуть таким мисленням , на самім ділі самі - слабкі духом і боягузи . За спробами залякати , на самім ділі - криється невпевненість в собі . Це стосується і ***** . Це така психологічна реакція , з метою - дії на випередження , і як спосіб відвести від себе загрозу , коли в собі немає впевненості .
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04.10.2022 20:53 Ответить
ага, є таке, співвідношення між внутрішнім та зовнішнім. "люди з мілкою душею купляють собі великі авто й краватки подовше" ))
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04.10.2022 21:05 Ответить
Думаєте позивний "*****" додає впевненості?
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04.10.2022 21:39 Ответить
Ніби українці його поганяло знають. То для залякування своїх.
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05.10.2022 08:24 Ответить
Напомнило

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04.10.2022 20:07 Ответить
Бачете чмобіки, оцей людожер буде вами командувати
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04.10.2022 20:23 Ответить
жрати їх буде, таку клічку просто так не дають.
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04.10.2022 20:26 Ответить
До самого ужина.
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04.10.2022 22:54 Ответить
"С 22 осталось только сємєро молодих рєбят". А где остальниє? С#ели. Людоєд.
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04.10.2022 20:27 Ответить
."Из 23 человек осталось только 7. Ждем вас": Джерело: https://censor.net/ua/v3371462
Ну так , тоді - ГООЙДААА !!! .
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04.10.2022 20:28 Ответить
шось є@льник невеселий в тебе, "людоєд" , бо знаєш, що такі, як ти, ляжете в наш чорнозем та будуте нашими добривами ... бо у нас земля така родюча саме через таких от, як ти, "людоєдов", котрих і наші пра-діди і наші діди, а тепер ось і ми вас, курв "людоєдських" будемо ховати в нашому, родючому, черноземі. І наш чорнозем ставатиме ще родючішим... Тільки насіння не забудь у кишені покласти, курва ти москальська...
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04.10.2022 20:44 Ответить
Прочитав про сімох вцілілих , і щось мене - началі терзать смутниє сомнєнія ,, - десь це я вже чув .! . Трішки напружив пам'ять і - ось воно .!! Пісня часів совка .

Шел в атаку яростный
Сорок первый год.
У деревни Крюково
Погибает взвод.
Все патроны кончились,
Больше нет гранат…
Их в живых осталось только семеро
Молодых солдат. .
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04.10.2022 21:04 Ответить
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04.10.2022 21:51 Ответить
Яке воно кончене!
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04.10.2022 21:11 Ответить
Яке тільки красномовне погоняло у андрофага: "людожер"!
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04.10.2022 21:16 Ответить
"Очєнь многа опитних рєбят, у каторих ми учімся... Правда , асталась толька семь... "
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04.10.2022 21:29 Ответить
Съешь врага, и получишь его силу сожри вагнеровца, и переймешь его опыт.
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04.10.2022 22:19 Ответить
Семеро з 23 стали добривом. Тобто 300 тис мобіків удобрювати українську землю лишаться 208,7 тис. (30.43%). " не надо бояться" - стати добривом- може накращий ітог нікчемного життя росіянських рабів. Шкода тільки, що наші герої, які їм в цьому допоможуть, заплатять за це кров"ю.
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04.10.2022 22:09 Ответить
Щось ти проіпав, З 23-х семеро ще не стали, тобто десь 70%.
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04.10.2022 22:25 Ответить
Математика явно не твоє.
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05.10.2022 07:17 Ответить
Походу, с таким погонялом, остальных 16 он сожрал.
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04.10.2022 22:13 Ответить
Свіжий фарш з болота мчиться,
Сказать не вміє: "Паляниця",
Все у мізках вентиляція.
Триколор в руці тримає,
На хер їде він - не знає.
Йде могилізація ...

(БМП).
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04.10.2022 23:05 Ответить
Он то считает себя грозным, брутальным, думает что у него крутая кличка. Но теперь почему то даже самый мужиковатый русский солдат воспринимается как изнасилованный в очко. Такое восприятие к ним стало.
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04.10.2022 23:21 Ответить
О чём этот "груз200"вещает? Хрен его знает. Вообще трудно понять упырей.
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05.10.2022 00:11 Ответить
Этот опупенный вояка Людоед - совершенно точно уже не жилец:

до Нового года не доживёт.

Фактически он просто покойник в краткосрочном отпуске среди пока ещё живых.
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05.10.2022 08:37 Ответить
Настоящий кацап, без мозгов и кровавий.
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05.10.2022 00:30 Ответить
Надеюсь в ближайшее время увидеть этого выродка раскинувшего мозгами. По стенам.
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05.10.2022 01:16 Ответить
- Здравствуйте, из военкомата.
- Сейчас никого, я квартирант.
https://twitter.com/i/status/1577253829053411329
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05.10.2022 02:17 Ответить
чмобы везут нам карематы
https://twitter.com/i/status/1577254596925591553
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05.10.2022 02:19 Ответить
так а нащо він зжер 16 москалів (23-7)? кажуть, що свинятина дуже схожа на людятину! передайте йому хай їсть свиней, якщо в нього така нездорова залежність від людського м'яса.
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05.10.2022 03:21 Ответить
дЄбіл
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05.10.2022 07:26 Ответить
І головне щоб моббіків прислали пожирніше і помолодше - диванні експерди саме то! Ну і в рюкзачку тіки спеції і сіль, і ніякої лишньої х...йні
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05.10.2022 08:01 Ответить
********* по прежнему хватает,поэтому приезжайте к нам всех встретим и красиво упакуем
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05.10.2022 08:38 Ответить
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05.10.2022 10:31 Ответить
Игорь Стрелков

вчера в 16:14

Рубрика "Наши Новые Герои".

"В топе новостей Яндекса":
https://ryazan.life/news/20221004/1011710/?utm_source..

Солдат ВС России с позывным «Людоед» обратился к мобилизованным | 04.10.2022 | Рязань.Лайф

И у кого-то еще остались вопросы - почему наша пропаганда проигрывает укро-зомби? Да потому, что придурки кругом.

Первый (самый незначительный) придурок - боец, выбравший такой позывной;
Второй придурок - это известный военкор Саша Коц, взявший интервью у бойца с таким позывным и предложивший его СМИ;
А дальше - следуют то ли придурки, то ли вредители в руководстве этих самых СМИ, поспешившие размножить и "вывести в топ" "Людоеда".

И - самое непоправимое - что никто их (этих придурков и вредителей) не накажет и даже не осознает необходимости подобного.

Впрочем... я понимаю, что на фоне скандальных заявлений Рамзана Ахматовича и "Трёхзвёздного Повара" - какой-то убогий "Людоед" - это "мелкий невзрачный цветочек"... Но характерный.
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05.10.2022 11:27 Ответить
Єтого кадра, тоже и польские СМИ публикуют. В рубрике "юмор с фронта" 🧐😆
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05.10.2022 11:27 Ответить
Вірно падла каже:" єто может быть и у нас, я видел разрушенные дома, детские рисунки"
Ця війна повинна прийти до ваших осель, кацапи, і щоб ніхто не уникнув!
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05.10.2022 11:32 Ответить
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