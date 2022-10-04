"Из 23 человек осталось только 7. Ждем вас": Оккупант с позывным Людоед призывает россиян не бояться и ехать на войну против Украины. ВИДЕО

Оккупант с позывным Людоед жалуется на нехватку военных в рядах оккупационной армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовали российские пропагандисты.

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"У нас с 19 числа из 23 человек осталось 7. Люди нужны, это самый главный ресурс. ...Ждем их (мобилизованных. - Ред.), не надо бояться, вместе победим", - заявил российский оккупант.

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