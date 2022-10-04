12 339 7
Нацгвардия показала кадры из освобожденной Боровой в Харьковской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Национальная гвардия показала видео из освобожденной Боровой в Харьковской области.
Видео опубликовала пресс-служба Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.
"Нацгвардия зашла в Боровую. Ждем информацию об освобождении от Генерального штаба. 5 Слобожанская бригада НГУ не устает перекрашивать родные города в желто-голубые цвета. Все будет Украина!" - говорится в описании видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий04.10.2022 19:34 Ответить Мне нравится 29
Vika Lysenko
показать весь комментарий04.10.2022 20:23 Ответить Мне нравится 8
Ivan Ivanov 036c97a9
показать весь комментарий04.10.2022 19:57 Ответить Мне нравится 22
Marts
показать весь комментарий04.10.2022 20:05 Ответить Мне нравится 21
ukrop ukrop 0065076d
показать весь комментарий04.10.2022 20:16 Ответить Мне нравится 12
Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий04.10.2022 20:16 Ответить Мне нравится 7
Олег Кущ e096799b
показать весь комментарий04.10.2022 20:28 Ответить Мне нравится 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...