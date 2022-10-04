Нацгвардия показала кадры из освобожденной Боровой в Харьковской области. ВИДЕО

Национальная гвардия показала видео из освобожденной Боровой в Харьковской области.

Видео опубликовала пресс-служба Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

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"Нацгвардия зашла в Боровую. Ждем информацию об освобождении от Генерального штаба. 5 Слобожанская бригада НГУ не устает перекрашивать родные города в желто-голубые цвета. Все будет Украина!" - говорится в описании видео.

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