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Нацгвардия показала кадры из освобожденной Боровой в Харьковской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Национальная гвардия показала видео из освобожденной Боровой в Харьковской области.

Видео опубликовала пресс-служба Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

"Нацгвардия зашла в Боровую. Ждем информацию об освобождении от Генерального штаба. 5 Слобожанская бригада НГУ не устает перекрашивать родные города в желто-голубые цвета. Все будет Украина!" - говорится в описании видео.

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ЗСУ-справжні воїни та герої...
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04.10.2022 19:34 Ответить
Слава Вам ,Супер Герои🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️💙💛💙💛‼️🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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04.10.2022 20:23 Ответить
Ну що тут можна сказати- Героям слава!
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04.10.2022 19:57 Ответить
SLAVA UKRAINE !!!
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04.10.2022 20:05 Ответить
Слава Україні !!! Героям слава, слава нації !!! Смерть ворогам !!!
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04.10.2022 20:16 Ответить
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04.10.2022 20:16 Ответить
Теперь ай-яй-яй и попа бо-бо
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04.10.2022 20:28 Ответить
 
 