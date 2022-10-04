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Первый российский мобилизованный сдался в плен с помощью проекта "Хочу жить". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Первые российские мобилизованные начали сдаваться в плен Силам Обороны с помощью проекта "Хочу жить".

Об этом сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.

26-летний россиянин Михаил Куликов из Орска был отправлен на фронт в Украину спустя пять дней после получения повестки. Однако еще находясь в России, позвонил по телефону на "горячую линию" проекта "Хочу жить" и получил инструкции, как правильно и безопасно сдаться в плен украинцам.
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Топ комментарии
+43
Для чого імена зливати, обіцяйте їм конфіденційність
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04.10.2022 20:00
+38
Правильно зробив. Рашисти, здавайтесь. Будьте, як Міхаїл.
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04.10.2022 19:41
+36
Дебил не дебил, а позвонил еще с россии, отакой хитрюган
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04.10.2022 19:41
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Понеслась.
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04.10.2022 19:38 Ответить
П****а по кочкам..(с)
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04.10.2022 20:03 Ответить
Правильно зробив. Рашисти, здавайтесь. Будьте, як Міхаїл.
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04.10.2022 19:41 Ответить
Звонити потрiбно прямо вiд воЭнкома, включивши гучний зв'зок...
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04.10.2022 22:02 Ответить
Дебил не дебил, а позвонил еще с россии, отакой хитрюган
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04.10.2022 19:41 Ответить
Та то походу один з найрозумніших рузьких 😂
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04.10.2022 22:32 Ответить
Правильно зробив. Рашисти, здавайтесь. Будьте, як Міхаїл.
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04.10.2022 19:42 Ответить
Дебил не дебил, а позвонил еще с россии, отакой хитрюган
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04.10.2022 19:42 Ответить
а якщо, дозволити пацанам фашистського б/в мерса придбати то здадуться усі
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04.10.2022 19:43 Ответить
Дебил не дебил, а позвонил еще с россии, отакой хитрюган
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04.10.2022 19:44 Ответить
а якщо дозволити пацанам фашистського б/в мерса придбати, то здадуться усі
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04.10.2022 19:45 Ответить
Дебил не дебил, а позвонил еще с россии, отакой хитрюган
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04.10.2022 19:45 Ответить
Дебил не дебил, а позвонил еще с россии, отакой хитрюган
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04.10.2022 19:47 Ответить
Клаву заїло?
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04.10.2022 21:00 Ответить
Мабуть
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04.10.2022 21:03 Ответить
Для чого імена зливати, обіцяйте їм конфіденційність
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04.10.2022 20:00 Ответить
Сто баллів
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04.10.2022 20:02 Ответить
ви впевнені, що то справжнє ім,я? без імені, інформація буде схожа на фейк.
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04.10.2022 20:06 Ответить
Ну з фейковим іменем ще гірше. Якщо йому пообіцяли, що росії не здадуть то інша справа. Але потенційним добровільним полоненим потрібно обіцяти конфіденційність. А то ванька подивиться це і буде під враженням шо його на камеру змусять виступати, а в рашці 10 років за здачу в полон.
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04.10.2022 21:18 Ответить
Обіцяли. А тепер зливаємо. Не розхитувай рояль
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04.10.2022 20:06 Ответить
А тепер їх треба на розбори завалів від бомбежек долучити - вони там сами почнуть ненавидити рашу .
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04.10.2022 20:01 Ответить
Один? А где остальные 1999 чел?
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04.10.2022 20:03 Ответить
delajut liubov na kraju okopa, jak tot šo včerasj bairaktarku ne uslyšal.
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05.10.2022 01:29 Ответить
‼️‼️‼️

я думаю , что сливать фамилии , ЦЕ ИДЕЯ ВРАГА , бо теперь в раше будут терроризировать семью этого человека
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04.10.2022 20:03 Ответить
Фамилия не нужна если лицо показали

Думаю он сам согласился принципиально

Потому что получилось как обещали
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04.10.2022 20:18 Ответить
Человек в Историю войдет!!! Сдаваться на территории своей страны по горячей линии - Новшество. Такого еще не было. Плюс смигрирует в европу теперь
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04.10.2022 23:36 Ответить
Вроде зе обещал, что не сдадим тех, кто добровольно сдался. И че? Уже трубим на каждом углу?
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04.10.2022 20:05 Ответить
Так він ще їм і громадянство і паспорти вручить, як "харошімгуССкім"!
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04.10.2022 20:15 Ответить
Цей рашист звісно хоче щоб Росія воювала але сам рятує свою шкуру
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04.10.2022 20:06 Ответить
Зачем ему это нужно?
Если он заранее позвонил даже

Скорее всего как раз противник войны
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04.10.2022 20:12 Ответить
Ні. Противники війни вже давно покинули РФ. Він противник мобілізації себе на війну.
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04.10.2022 20:55 Ответить
Все имена и фамилии изменены, а все совпадения - случайны.
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04.10.2022 20:08 Ответить
Орк з Орську в полоні Легалайзів))
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04.10.2022 20:10 Ответить
у меня нет телеграма
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04.10.2022 20:10 Ответить
"Тєлєграм", - кацапське лайно.

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04.10.2022 20:18 Ответить
Ютуб: Первые чмобики начали сдаваться в плен.
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04.10.2022 20:47 Ответить
Каждый день,на горячую линию «Хочу жити», поступает мин 200 звонков от чмобиков из раши, желающих сдаться в плен. После 18 сентября, обработано более 2000 обращений. Первый мобик из Ростова, был взят в плен 27 сентября. Успел «повоевать» три дня.
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04.10.2022 20:11 Ответить
Орк из Оркска
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04.10.2022 20:12 Ответить
Нужно такие помойки рекламные, как Цензор, в приказном порядке обязать указывать в заголовке, что ссылка на посторонний ресурс есть.
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04.10.2022 20:16 Ответить
ротик прикрило!!!!!
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04.10.2022 20:37 Ответить
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04.10.2022 20:18 Ответить
Иконка VS минета... Делаем ставки, Господа.
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04.10.2022 20:46 Ответить
Батюшка капеллан в разбомбленной униатскми укрофашистами церкви прощает и отпущает грехи рабу божьему.
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04.10.2022 21:01 Ответить
Чем, грехоотпускателем или божьим леденцом?
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04.10.2022 21:31 Ответить
Святым рукоблудным образом господа путина своего.
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05.10.2022 01:51 Ответить
https://t.me/gruz_200_rus/3853
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04.10.2022 20:52 Ответить
Сформувати з ч-мобіків здавунів дивізію РОА. Навчити їх і нехай валять назад
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04.10.2022 20:25 Ответить
якщо їх навчити, вони подумають що тепер вони сильні і можуть помірятися з нами силами. Ніколи не вчить варварів, всі отримані знання вони використають проти вас. Таким чином загинула не одна порядна цивілізація про які тепер тільки дослідники стародавньої історії знають.
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04.10.2022 20:40 Ответить
йому 26 років???? я в 40+ виглядаю краше🤣🤣🤣🤣
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04.10.2022 20:36 Ответить
ТЁТЯ РОЗА
@Anakoyher·

Посмотрела несколько видео с мобилизованными. Что сказать? Ничем не отличаются от видео с контрактными зэками Пригожина. Бухие урки. Они навоюют...
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04.10.2022 20:41 Ответить
але пан і не проживає в Оркску.
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04.10.2022 20:41 Ответить
ХАРКІВ_РУЛІТ

@KHARKIV_RULIT·

В ВАТНЫХ телеграм-каналах паника, пишут что началось массовое бегство ОРКОВ РЕЙХА на линии Рубежное Северодонецк. Требуют требунал над ШОЙГУСТОМ и ПУТЛЕРОМ. Фронт сломан. Печалька, русо.мясо убегает, прожарка только началась.
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04.10.2022 20:40 Ответить
- Кто работать карашьо, кушать хлеб, малако, яйка. Кто работать пльоха, кушать са..., са....
- Сало?
- Я-я, салюпа. )))
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04.10.2022 21:01 Ответить
ОРСК - Отдальонний район ссилки каторжніков

Питання ще у когось є що це за люди
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04.10.2022 21:15 Ответить
нащадок вумної людини. там же не всі бандюками були.
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04.10.2022 21:40 Ответить
З Орська !!!!
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04.10.2022 21:31 Ответить
Зеленский говорил, что обстоятельства сдачи в плен не называют и не привязывают к фамилии. Человек собственно и не воевал, а ему впаяют в России лет 10.
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04.10.2022 21:49 Ответить
Идея беспроблемной сдачи в плен - сначала набрать обменный фонд для возвращения наших пленных, а после этого продолжать их набирать и так развалить путлеру всю его идею мобилизации, чтобы на оставшейся кацапской технике некому было ездить, чтобы некого было отправлять на фронт и чтобы он прекратил мобилизацию и встал перед последним выбором - применить ОМП или пойти на значительные уступки, чем раньше это случится - тем меньшее количество говноедов он успеет спровоцировать на поток бреда, как это случилось с говноедом илоном маском, а чем больше таких говноедов выскажется, тем больше вероятности, что это раскачает Запад.

Нельзя оставлять пленных себе, давать им гражданство, чтобы они тут не мутили воду, Запад они все считают врагом. Поэтому надо создать все условия, чтобы их без проблем впаривать россии обратно! А для этого точно не надо, идиоты, снимать их лица на видео! После такого засвета пленному по возвращении светит тюрьма, кто после такого будет сдаваться? А пленные нам нужны, украинские солдаты во вражеском плену тоже есть, их надо обменивать, и повторю - глобально разрушить идею мобилизации на россии, потому что толку от мобилизации, если мобилизованные в плен сдаются сразу!
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04.10.2022 21:50 Ответить
Приказ Ставки Верховного Главного Командования РККА № 270 от 16.08.41г "О случаях трусости и сдаче в плен и мерах по пресечению таких действий" (Прим.14*) Приказываю:
1. Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, СЕМЬИ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ АРЕСТУ, КАК СЕМЬИ НАРУШИВШИХ ПРИСЯГУ И ПРЕДАВШИХ СВОЮ РОДИНУ ДЕЗЕРТИРОВ. Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из начсостава.
2....Обязать каждого военнослужащего независимо от его служебного положения потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен - уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а СЕМЬИ СДАВШИХСЯ В ПЛЕН КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ЛИШАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОСОБИЯ И ПОМОЩИ.
- шифротелеграмма Жукова №4976 в разъяснение приказа №270 ("Ни шагу назад"): разъяснить всему личному составу, что СЕМЬИ СДАВШИХСЯ ВРАГУ БУДУТ РАССТРЕЛЯНЫ и возвращению из плена они тоже будут все расстреляны
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04.10.2022 21:57 Ответить
Слив имён и/или фото - это самый тупой пиар ход из возможных в данном вопросе.
Хуже наверное - это назвать адрес прописки в России.
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04.10.2022 22:05 Ответить
Умный парниша, не то что глупый людоед.
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04.10.2022 22:53 Ответить
Як символічно - орк з Орська.
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04.10.2022 23:40 Ответить
ЗСУ зверски пытают пленного кацапа
https://twitter.com/i/status/1577218123014414336
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05.10.2022 02:28 Ответить
а это пытают пойманного лугандонца
https://twitter.com/i/status/1577313320247459840
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05.10.2022 02:30 Ответить
✅ Сейчас единственный способ для россиян попасть в ЕС: прийти по повестке или добровольно в военкомат - попасть на фронт - добровольно сдаться в плен ВСУ - попросить политическое убежище. Неплохая перспектива!
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05.10.2022 12:04 Ответить
 
 