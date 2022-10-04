Первый российский мобилизованный сдался в плен с помощью проекта "Хочу жить". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Первые российские мобилизованные начали сдаваться в плен Силам Обороны с помощью проекта "Хочу жить".
Об этом сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.
26-летний россиянин Михаил Куликов из Орска был отправлен на фронт в Украину спустя пять дней после получения повестки. Однако еще находясь в России, позвонил по телефону на "горячую линию" проекта "Хочу жить" и получил инструкции, как правильно и безопасно сдаться в плен украинцам.
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+43 Bohdan Kedulich
показать весь комментарий04.10.2022 20:00
+38 Claudia Smith
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+36 vsbu vsbu
показать весь комментарий04.10.2022 19:41
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я думаю , что сливать фамилии , ЦЕ ИДЕЯ ВРАГА , бо теперь в раше будут терроризировать семью этого человека
Думаю он сам согласился принципиально
Потому что получилось как обещали
Если он заранее позвонил даже
Скорее всего как раз противник войны
@Anakoyher·
Посмотрела несколько видео с мобилизованными. Что сказать? Ничем не отличаются от видео с контрактными зэками Пригожина. Бухие урки. Они навоюют...
@KHARKIV_RULIT·
В ВАТНЫХ телеграм-каналах паника, пишут что началось массовое бегство ОРКОВ РЕЙХА на линии Рубежное Северодонецк. Требуют требунал над ШОЙГУСТОМ и ПУТЛЕРОМ. Фронт сломан. Печалька, русо.мясо убегает, прожарка только началась.
- Сало?
- Я-я, салюпа. )))
Питання ще у когось є що це за люди
Нельзя оставлять пленных себе, давать им гражданство, чтобы они тут не мутили воду, Запад они все считают врагом. Поэтому надо создать все условия, чтобы их без проблем впаривать россии обратно! А для этого точно не надо, идиоты, снимать их лица на видео! После такого засвета пленному по возвращении светит тюрьма, кто после такого будет сдаваться? А пленные нам нужны, украинские солдаты во вражеском плену тоже есть, их надо обменивать, и повторю - глобально разрушить идею мобилизации на россии, потому что толку от мобилизации, если мобилизованные в плен сдаются сразу!
1. Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, СЕМЬИ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ АРЕСТУ, КАК СЕМЬИ НАРУШИВШИХ ПРИСЯГУ И ПРЕДАВШИХ СВОЮ РОДИНУ ДЕЗЕРТИРОВ. Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из начсостава.
2....Обязать каждого военнослужащего независимо от его служебного положения потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен - уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а СЕМЬИ СДАВШИХСЯ В ПЛЕН КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ЛИШАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОСОБИЯ И ПОМОЩИ.
- шифротелеграмма Жукова №4976 в разъяснение приказа №270 ("Ни шагу назад"): разъяснить всему личному составу, что СЕМЬИ СДАВШИХСЯ ВРАГУ БУДУТ РАССТРЕЛЯНЫ и возвращению из плена они тоже будут все расстреляны
Хуже наверное - это назвать адрес прописки в России.
https://twitter.com/i/status/1577218123014414336
https://twitter.com/i/status/1577313320247459840