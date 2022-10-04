Собака совершила акт дефекации в прямом эфире телемарафона. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Во время телемарафона собака по кличке Пуговка совершила акт дефекации в прямом эфире.
Соответствующее видео разместила на своем YouTube-канале Телевизионная служба новостей (ТСН), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт массовой информации.
Ведущие и гостья – зоозащитница София Данилова – как раз стали говорить о том, что происходит с животными во время войны.
Ведущие, как оказалось, были готовы и к такому развитию событий. Поэтому, когда Пуговка сделала "свое дело", они достали бумажные салфетки, а Софья, со словами "Ребенок разволновался", вытерла стол.
"Теперь предлагаю попить водички", – предложил ведущий.
Ведущая сообщила, что, позвонив по номеру на экране, можно приютить Пуговку.
Топ комментарии
+148 Tau Of Ceti e9c2fe57
показать весь комментарий04.10.2022 20:43
+93 Oleksandr Pohribnyi
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+83 Перехватчик
показать весь комментарий04.10.2022 20:47
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Пожалуйста, подождите...
Втім, за нормальних обставин пес ні в прямому ефірі не мав би бути, ані тим більше на столі, а навіть як насрав, то не треба це тиражувати і вибачитися.
Але що тут сказати, юдин+юдин законодавці моди....
Анітрохи не здивуюся...
А в другому турі будуть два кандидати, - пес Патрон проти Пуговки.
Курва, нема про що в етері говорити більше?!