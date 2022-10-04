РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14047 посетителей онлайн
Новости Видео Общество
34 555 144
журналистика (3167) собаки (193) ТСН (15) телевидение (855) марафон (96)

Собака совершила акт дефекации в прямом эфире телемарафона. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Во время телемарафона собака по кличке Пуговка совершила акт дефекации в прямом эфире.

Соответствующее видео разместила на своем YouTube-канале Телевизионная служба новостей (ТСН), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт массовой информации.

Ведущие и гостья – зоозащитница София Данилова – как раз стали говорить о том, что происходит с животными во время войны.

Ведущие, как оказалось, были готовы и к такому развитию событий. Поэтому, когда Пуговка сделала "свое дело", они достали бумажные салфетки, а Софья, со словами "Ребенок разволновался", вытерла стол.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Теперь предлагаю попить водички", – предложил ведущий.

Ведущая сообщила, что, позвонив по номеру на экране, можно приютить Пуговку.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+148
Це все, що треба знати про теле-анал "Г+Г"
показать весь комментарий
04.10.2022 20:43
+93
Пес чітко показав своє ставлення до марафону!
показать весь комментарий
04.10.2022 20:45
+83
показать весь комментарий
04.10.2022 20:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Жизнєнна !!!
показать весь комментарий
04.10.2022 22:04 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2022 22:06 Ответить
Символ преЗЕдента - довбень що грає хєром на піаніно, символ Ги+Ги - собачка що гидить на стіл ведучої у прямому ефірі... а все це разом - антиукраїнське та антидержавне лайно, яке дискредитує та принижує тих, хто все це дивиться й вважає це припустимим... Український народ мусить весь цей антиукраїнський непотреб викинути назавжди з української влади (законодавчої та виконавчої), інакше ця потолоч зруйнує Українську Державу зсередини, як той шашіль руйнує віковий дуб ...
показать весь комментарий
04.10.2022 22:15 Ответить
Давно насрав і не дивлюся))
показать весь комментарий
04.10.2022 22:16 Ответить
І правильно робите.
показать весь комментарий
05.10.2022 09:55 Ответить
А ще хтось дивиться дерьмомарофон????
показать весь комментарий
04.10.2022 22:28 Ответить
Недарма кажуть, що думки матеріальні ))
показать весь комментарий
04.10.2022 22:29 Ответить
Ну ось вам і апогей цього ************.
показать весь комментарий
04.10.2022 22:32 Ответить
Собачка виклала все що думає про Зєлємарафон і Бенін г+г
показать весь комментарий
04.10.2022 22:34 Ответить
Бідолашне налякане цуценя.
показать весь комментарий
04.10.2022 22:37 Ответить
Тошо. Наразі 1+1 стало офіційно - гімно+гімно?
показать весь комментарий
04.10.2022 22:39 Ответить
нормальная реакция на Г+Г, сам всегда так делаю ))))
показать весь комментарий
04.10.2022 22:41 Ответить
Г+Г
показать весь комментарий
04.10.2022 22:44 Ответить
а купа така шо не перескочеш
показать весь комментарий
04.10.2022 22:48 Ответить
Правильна собака!
показать весь комментарий
04.10.2022 22:54 Ответить
А що це за дебільне слово "нахезало"?

Втім, за нормальних обставин пес ні в прямому ефірі не мав би бути, ані тим більше на столі, а навіть як насрав, то не треба це тиражувати і вибачитися.

Але що тут сказати, юдин+юдин законодавці моди....
показать весь комментарий
04.10.2022 23:00 Ответить
Не на часі Бутусову- за нього сказав песик , злість від вас -то значить попала новина в ціл
показать весь комментарий
04.10.2022 23:49 Ответить
Пес просто висловив думку багатьох - "с.р.а.т.и я хотів(ла) на цей ваш земарафон"!
показать весь комментарий
04.10.2022 23:13 Ответить
від славетної Революції 2013-14років та Великої Війни за Незалежність ми дожили до часу, коли єдина жива істота, яка може правдиво - й наглядно - описати єство ******** влади - це милий песик в етері зеленого маратону...
показать весь комментарий
04.10.2022 23:14 Ответить
Виклав всю правду,😀
показать весь комментарий
04.10.2022 23:28 Ответить
Шкода що не мосєйчучці в її чорний рот насрав песик!
показать весь комментарий
04.10.2022 23:48 Ответить
Пуговка промовисто насрала їм на стіл 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
04.10.2022 23:50 Ответить
Значить, після Зеленського Г+Г буде піарити Пуговку на посаду президента України.
Анітрохи не здивуюся...
А в другому турі будуть два кандидати, - пес Патрон проти Пуговки.

показать весь комментарий
05.10.2022 15:57 Ответить
Дякуємо Пуговкє за висловлене чітке ставлення до провладного телемарафону.
показать весь комментарий
04.10.2022 23:58 Ответить
Наразі у земарафоні форма об'єдналась із змістом "гімно собаче"
показать весь комментарий
05.10.2022 00:19 Ответить
Не здивуюся, якщо те все було сплановано!
показать весь комментарий
05.10.2022 00:33 Ответить
Дуже пізнавальна новина. Тепер дочекатися би таких самих від ведучих...
показать весь комментарий
05.10.2022 00:40 Ответить
Это просто зачЬОтный трэш на ТСН... лайно невз звичайне, от приспособленцев.
показать весь комментарий
05.10.2022 00:51 Ответить
А все говорят об однобокости подачи материала в марафоне... Экскрементально до шедевральности.
показать весь комментарий
05.10.2022 00:56 Ответить
Не хватает тока драйва, бо песыку нужно было еще выпорожныты сечового мiхура, та поковзатись в танце презрения. Зато , кто еще не видел... увидел (горбатого пэсыка)...
показать весь комментарий
05.10.2022 00:59 Ответить
Собираются пригласить слонёнка.
показать весь комментарий
05.10.2022 01:32 Ответить
Уявіть собі - 2014-ий ,гаряча фаза, сотні загиблих за добу , тисячі полонених, мільйони біженців, падають бомби і ракети. А в прямому ефірі провладних телеканалів вам показують , як на стіл сре собака . Недорогенькі вже б мітингували і вимагали відставки Верховного. А зараз тиша...
показать весь комментарий
05.10.2022 01:56 Ответить
Котособачниці - Прицюцькуваті на всю голову. Навіть у мирний час.
Курва, нема про що в етері говорити більше?!
показать весь комментарий
05.10.2022 02:12 Ответить
Вот всё, шо надо знать о телемарофоне новын вид ЗЕгнид. Лайно собаче
показать весь комментарий
05.10.2022 05:25 Ответить
контент повністю відповідає назві каналу! ХАХАХАХААХА!
показать весь комментарий
05.10.2022 06:44 Ответить
НовоПатрон мінувальник !
показать весь комментарий
05.10.2022 07:10 Ответить
Що у мусійчучки на язику , собака наглядно показала.
показать весь комментарий
05.10.2022 08:09 Ответить
Всі їхні так звані єдині новини - це повне гімно
показать весь комментарий
05.10.2022 08:19 Ответить
Марафон *******
показать весь комментарий
05.10.2022 09:03 Ответить
Собачка наглядно показала своє відношення до так званого телемарафону в цілому і до каналу 1+1 в тому числі. До речі, більшість українців згідні з собачкою...
показать весь комментарий
05.10.2022 12:16 Ответить
НАВІТЬ СОБАКА РОЗУМІЄ ЩО ТАКЕ ТЕЛЕМАРАФОН ВІД Зе ВЛАДИ
показать весь комментарий
07.10.2022 14:59 Ответить
Страница 2 из 2
 
 