Россияне неделю держали в плену, а затем депортировали с оккупированных территорий двух женщин за сопротивление проведению псевдореферендумов. ВИДЕО

Российские оккупанты неделю держали в плену, а после депортировали с оккупированных территорий Украины двух гражданок Украины Юлию Браилко и Маргариту Субботину из-за того, что они сопротивлялись проведению псевдореферендумов. Женщины снимали ходивших по дворам членов "избирательной комиссии" и выкладывали эти фото в местных пабликах. Пока женщины в Запорожье. Их поселили в общежитие. Журналистка просит о помощи для них.

Об этом рассказала журналистка Ирина Ромалийская, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, двум отчаянным и невероятно смелым женщинам нужна помощь. Юлия Браилко и Маргарита Субботина в оккупации (!!!) во время "референдумов" сопротивлялись.

Эти видео выложили сами оккупанты. Здесь они зачитывают свой "приговор" двум женщинам. Они там ввели новый вид издевательств - "депортация" (что по Женевским конвенциям, кстати, является отдельным военным преступлением). Сами женщины отказываются говорить с журналистами, поэтому пересказываю со слов других людей.

Во время т.н. "референдумов" женщины снимали членов "избирательной комиссии", которые ходили по дворам, и вроде бы выкладывали эти фото в местных пабликах. В небольших городках и селах не сложно, имея фото, понять, где именно оно было сделано. Так их и вычислили. Пришли в их дома с обысками. У одной нашли ноут, на котором были удалены файлы со съемками передвижения российской техники. У другой – будто ничего вообще не нашли. Обоих забрали. Почти неделю держали в "милиции". Знаю, что когда одну забирали, то ударили по голове. Что происходило за ту неделю в этих застенках, не знаю.

Но на прошлой неделе их в мешках на головах вывезли в Васильевку (это единственная такая шейка, через которую можно выезжать с оккупированных территорий Юга), там шоу, которое вы видите на видео, и было снято. Женщинам зачитали так называемый приговор. Обвинили в "дискредитации" оккупантов и "дестабилизации социально-политической ситуации". Мера наказания – депортация.

Женщины готовились к расстрелу, потому что увидели позади траншею. Спросили. Им сказали, что они могут уходить. А если через 20 минут увидят спины, то будут стрелять в спины.

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Женщины уходили, куда им показали. До "серой зоны". Потом их остановили местные жители. Сообщили, что фактически идут на минные поля. Забрали и отвезли в Запорожье.

Сейчас эти смелые женщины уже в Запорожье, их поселили в общежитие. Но. Они – без денег, без карточек, без телефонов, без одежды, без обуви, без дома, без ничего. Как вы понимаете, сейчас деньги нужны на все. Поэтому.

Вот моя карточка Приват: 5457082228387523

А я уже нашла, как деньги передать им.

Давайте поблагодарим их за их борьбу в оккупации", - призвала Ромалийская.

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