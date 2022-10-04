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Россияне неделю держали в плену, а затем депортировали с оккупированных территорий двух женщин за сопротивление проведению псевдореферендумов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты неделю держали в плену, а после депортировали с оккупированных территорий Украины двух гражданок Украины Юлию Браилко и Маргариту Субботину из-за того, что они сопротивлялись проведению псевдореферендумов. Женщины снимали ходивших по дворам членов "избирательной комиссии" и выкладывали эти фото в местных пабликах. Пока женщины в Запорожье. Их поселили в общежитие. Журналистка просит о помощи для них.

Об этом рассказала журналистка Ирина Ромалийская, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, двум отчаянным и невероятно смелым женщинам нужна помощь. Юлия Браилко и Маргарита Субботина в оккупации (!!!) во время "референдумов" сопротивлялись.

Эти видео выложили сами оккупанты. Здесь они зачитывают свой "приговор" двум женщинам. Они там ввели новый вид издевательств - "депортация" (что по Женевским конвенциям, кстати, является отдельным военным преступлением). Сами женщины отказываются говорить с журналистами, поэтому пересказываю со слов других людей.

Во время т.н. "референдумов" женщины снимали членов "избирательной комиссии", которые ходили по дворам, и вроде бы выкладывали эти фото в местных пабликах. В небольших городках и селах не сложно, имея фото, понять, где именно оно было сделано. Так их и вычислили. Пришли в их дома с обысками. У одной нашли ноут, на котором были удалены файлы со съемками передвижения российской техники. У другой – будто ничего вообще не нашли. Обоих забрали. Почти неделю держали в "милиции". Знаю, что когда одну забирали, то ударили по голове. Что происходило за ту неделю в этих застенках, не знаю.

Но на прошлой неделе их в мешках на головах вывезли в Васильевку (это единственная такая шейка, через которую можно выезжать с оккупированных территорий Юга), там шоу, которое вы видите на видео, и было снято. Женщинам зачитали так называемый приговор. Обвинили в "дискредитации" оккупантов и "дестабилизации социально-политической ситуации". Мера наказания – депортация.

Женщины готовились к расстрелу, потому что увидели позади траншею. Спросили. Им сказали, что они могут уходить. А если через 20 минут увидят спины, то будут стрелять в спины.

Женщины уходили, куда им показали. До "серой зоны". Потом их остановили местные жители. Сообщили, что фактически идут на минные поля. Забрали и отвезли в Запорожье.

Сейчас эти смелые женщины уже в Запорожье, их поселили в общежитие. Но. Они – без денег, без карточек, без телефонов, без одежды, без обуви, без дома, без ничего. Как вы понимаете, сейчас деньги нужны на все. Поэтому.

Вот моя карточка Приват: 5457082228387523

А я уже нашла, как деньги передать им.

Давайте поблагодарим их за их борьбу в оккупации", - призвала Ромалийская.

Читайте также: Рашисты начали депортацию тех, кто сопротивлялся "референдуму" на оккупированной территории Запорожской области, - Федоров
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Топ комментарии
+13
Жінкам-респект.Кацапські свині-дуже скоро вас всіх депортують в радной запарєбрікавий свінарнік в мєшках по частям,єслі собєрут...
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04.10.2022 21:10
+8
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04.10.2022 21:04
+8
Ну шож, тепер ми знаємо процедуру, як будемо переселяти свинопсів з Білогороду, Курська, Брянську, Таганрогу та Ростову - ЗА УРАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ!!!
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04.10.2022 21:34
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04.10.2022 21:04 Ответить
Надто скидається на конспиративну легенду. Потрібно перевірити.
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04.10.2022 21:06 Ответить
Допоможемо усім миром, нам не вперше. Привітаємо з тим, що вижили. Помстимося !
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04.10.2022 21:10 Ответить
Жінкам-респект.Кацапські свині-дуже скоро вас всіх депортують в радной запарєбрікавий свінарнік в мєшках по частям,єслі собєрут...
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04.10.2022 21:10 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 4410037540
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04.10.2022 21:27 Ответить
Ну шож, тепер ми знаємо процедуру, як будемо переселяти свинопсів з Білогороду, Курська, Брянську, Таганрогу та Ростову - ЗА УРАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ!!!
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04.10.2022 21:34 Ответить
Шото здесь не то
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04.10.2022 21:34 Ответить
не думаю , що на такому шанованому порталі як цензор друкують неперевірену інформацію і щоб хтось ще й наживався на цьому в даному випадку
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04.10.2022 21:47 Ответить
Это личное. Не обращайте внимания
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04.10.2022 22:06 Ответить
трохи грошей вже перекинув.
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04.10.2022 21:41 Ответить
Прикольно вони їх відправили на мінне поле.
Кацапи кончені.
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04.10.2022 21:48 Ответить
Зараз ці сміливи жінки вже в Запоріжжі, їх поселили в гуртожиток. Не получилось у орков выдворить женщин из запорожской области. Потому что они остались в самом центре Запорожья, а орки где то в полях....
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04.10.2022 21:54 Ответить
Верещук їх мабуть, додому забере до себе або безумна чи катлета!!,
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04.10.2022 21:56 Ответить
емблет зкрыл, скот...
Думает,спрятался
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04.10.2022 22:36 Ответить
Твари тупые, за пределы Запорожской области, куда ***, в пределы свободной Запорозской области!? Когда это говно будет ластами светить, не таки его надо поймать, и потом он про приделы всех областей должен узнать!
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05.10.2022 03:46 Ответить
Я б з задоволенням прочитав смертний вирок матері цього покидька та відправив її у тайгу до медведів та вовків.
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05.10.2022 17:05 Ответить
 
 