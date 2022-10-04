ВСУ побеждают не только врага, но и стереотипы в отношении женщин в армии, - Залужный показал ролик. ВИДЕО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный считает, что современные Вооруженные силы побеждают не только врага, но и стереотипы о роли женщин в армии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на его странице в Facebook.

"Женщина на корабле к беде - это предубеждение. Современные Вооруженные Силы побеждают не только врага, но и стереотипы. Мы меняем общество, ведь его лучшие представители сегодня - в наших рядах. Вместе к Победе!" - прокомментировал Залужное видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возможны террористические атаки России против критической инфраструктуры Украины, - Шмыгаль

Он в рубрике "Україна_тримається_на_наших_плечах" обнародовал видео интервью молодой девушки, которая собственным примером доказала, что обращать внимание на предрассудки не стоит.