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ВСУ побеждают не только врага, но и стереотипы в отношении женщин в армии, - Залужный показал ролик. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный считает, что современные Вооруженные силы побеждают не только врага, но и стереотипы о роли женщин в армии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на его странице в Facebook.

"Женщина на корабле к беде - это предубеждение. Современные Вооруженные Силы побеждают не только врага, но и стереотипы. Мы меняем общество, ведь его лучшие представители сегодня - в наших рядах. Вместе к Победе!" - прокомментировал Залужное видео.

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Он в рубрике "Україна_тримається_на_наших_плечах" обнародовал видео интервью молодой девушки, которая собственным примером доказала, что обращать внимание на предрассудки не стоит.
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Топ комментарии
+26
Українські жінки-найкращі у світі...
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04.10.2022 21:34
+18
Адже й чоловіки у нас найкращі у світі..
І діти теж найкращі - допомагають ЗСУ нарівні з дорослими.
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04.10.2022 21:40
+11
Орден - в студию !!!
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04.10.2022 21:45
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Українські жінки-найкращі у світі...
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04.10.2022 21:34 Ответить
Адже й чоловіки у нас найкращі у світі..
І діти теж найкращі - допомагають ЗСУ нарівні з дорослими.
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04.10.2022 21:40 Ответить
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04.10.2022 21:34 Ответить
Орден - в студию !!!
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04.10.2022 21:45 Ответить
Тут зламаються хіба чиїсь сторонні стереотипи щодо ролі українських жінок.
Нема і не буде української сім'ї, де б не верховодила жінка. Хто навіть зі старих українців подивується жінці-начальнику?
Найглибинніша причина в тому, що у східних словян найдовше затримавсь матріархат. Звідси - і мати-сира земля, мати-Батьківщина, підвищений, ніж у решті християн, культ Богородиці і т. і.
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04.10.2022 21:43 Ответить
Яке з викладених мною положень цим теперка нейтралізовано?
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04.10.2022 21:53 Ответить
досвидания свинорус...!
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04.10.2022 21:56 Ответить
жінки верховодять лише на кацапіі, бо там чоловік п'є, а жінка коня на скаку зупиняє, або ублажає на сєновалі барчуків, знов таки задля здобутку. В нашому єпосу нема культа альфа-жінок.
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04.10.2022 23:08 Ответить
Так от чому довелося затопити всі наші військові кораблі , серед екіпажів з'явилися жінки .От і не вір після цього в забобони ))
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04.10.2022 21:46 Ответить
Нажаль, це поодинокі випадки...
У нас на 2830 особового складу тільки 33 жінки, та й ті здебільшого в штабі сидять або медики. На "нулі" вкрай не вистачає бойових медиків, але бажаючих там допомогати жінок чомусь немає. Оператори дронів, ППО та ще безліч спеціальностей, де вони могли допомогти армії, але вони кращє поїдуть за кордон за виплатами. За 4 місяці саме на фронті, тільки лічені рази бачив жінок-медиків, а так здебільшого волонтерок. Ось таке "рівноправ'я".

P.S. Жінок з неповнолітніми дітьми це не стосується.
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04.10.2022 21:48 Ответить
Adolf Hitler 8f1b3fcb

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04.10.2022 21:54 Ответить
не тебе ********* об этом рассуждать...
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04.10.2022 21:59 Ответить
свежевылупленное, ну ты и мразота...
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04.10.2022 22:01 Ответить
Цікаво, що основна маса жінок у рядах ЗСУ - не маститі феміністки, а звичайні дівчата з сіл та малих містечок.
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04.10.2022 21:53 Ответить
.
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04.10.2022 21:55 Ответить
Це не стереотипи,жінки в більшості фізично слабкіші.Навіть по професіях,то більшість жінок не обере технічні спеціальності.
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04.10.2022 21:56 Ответить
більшість жінок не обере технічні спеціальності.

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04.10.2022 22:05 Ответить
А про льотчиць американок ,які літають на винищувачах ,чули?
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04.10.2022 22:54 Ответить
Навіть бачив.
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04.10.2022 22:56 Ответить
.
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04.10.2022 21:57 Ответить
"Мені їх взагалі не шкода" - дуже вірний висновок цього сержанта щодо русні.
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04.10.2022 22:04 Ответить
От би ще стереотипну проблему форми для жінок у війську подолати, щоб ті не перешивали видану, більшу на декілька розмірів....
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04.10.2022 22:33 Ответить
-- А правда, что все войны из-за женщин? --
-- Правда, понарожают идиотов! -- Ф. Раневська. Жарт!
Війна, не для жінок! А у военій формі, жінка краще виглядає у рольових іграх! Але схиляюсь перед усіма жінками, які захищають свою родину, хату, країну, у формі чи ні, немає різниці!
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04.10.2022 22:40 Ответить
vony vzhe bez vas vyrishyly sho yim treba, a sho ne dlya zhinok. Ne suyte nosa
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05.10.2022 02:15 Ответить
Просто залишу це тут.

Окрім поціновувачок "гвоздік" є такі, що ******* "піони".

Ще трохи тридцять п'ятої ОБрМП .
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04.10.2022 23:35 Ответить
У НАС ЩО ІЗРАЇЛЬ, ЧОМУ ЖІНКИ ПОВИННІ ЗАМІНЯТИ ЧОЛОВІКІВ КОЛИ ЇХ БАГАТО ТИНЯЮТЬСЯ ПО МІСТАМ БЕЗ РОБОТИ ⁉️
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05.10.2022 00:45 Ответить
Нам життєво важливо тепер стати Ізраїлем, українським. І Моссад створити український, бо є для чого і для кого...ми просто приречені стати європейским Ізраілем, маючи такого "сусіда"
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05.10.2022 06:12 Ответить
Не плутайте наслідки з причиною. Причина служби жінок в армії Ізраілю це його мізерне населення. Причина служби жінок в армії України це неправильна політика держави у питаннях виховання патріотизму і питаннях фінансування армії. Гендерна політика тут шоб замилити очі Заходу і сказати що у нас жінки рівні з чоловіками в армії в той час коли здорові молоді тєльци мажорять по всім містам України в нічних клубах.
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05.10.2022 14:12 Ответить
Две дочки отслужили в ЦАХАЛе ,но далеко не в боевых частях.
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05.10.2022 06:41 Ответить
Именно в тыловых подразделениях женщинам и место,а не на передовой
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05.10.2022 08:44 Ответить
Правильно. Бо Ізраїль береже своїх жінок!
Жінка - основа нації.
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05.10.2022 15:27 Ответить
 
 