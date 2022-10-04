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ВСУ побеждают не только врага, но и стереотипы в отношении женщин в армии, - Залужный показал ролик. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный считает, что современные Вооруженные силы побеждают не только врага, но и стереотипы о роли женщин в армии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на его странице в Facebook.
"Женщина на корабле к беде - это предубеждение. Современные Вооруженные Силы побеждают не только врага, но и стереотипы. Мы меняем общество, ведь его лучшие представители сегодня - в наших рядах. Вместе к Победе!" - прокомментировал Залужное видео.
Он в рубрике "Україна_тримається_на_наших_плечах" обнародовал видео интервью молодой девушки, которая собственным примером доказала, что обращать внимание на предрассудки не стоит.
Топ комментарии
+26 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий04.10.2022 21:34
+18 Нина Карпенко
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+11 Дмитрий Брынза
показать весь комментарий04.10.2022 21:45
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І діти теж найкращі - допомагають ЗСУ нарівні з дорослими.
Нема і не буде української сім'ї, де б не верховодила жінка. Хто навіть зі старих українців подивується жінці-начальнику?
Найглибинніша причина в тому, що у східних словян найдовше затримавсь матріархат. Звідси - і мати-сира земля, мати-Батьківщина, підвищений, ніж у решті християн, культ Богородиці і т. і.
У нас на 2830 особового складу тільки 33 жінки, та й ті здебільшого в штабі сидять або медики. На "нулі" вкрай не вистачає бойових медиків, але бажаючих там допомогати жінок чомусь немає. Оператори дронів, ППО та ще безліч спеціальностей, де вони могли допомогти армії, але вони кращє поїдуть за кордон за виплатами. За 4 місяці саме на фронті, тільки лічені рази бачив жінок-медиків, а так здебільшого волонтерок. Ось таке "рівноправ'я".
P.S. Жінок з неповнолітніми дітьми це не стосується.
-- Правда, понарожают идиотов! -- Ф. Раневська. Жарт!
Війна, не для жінок! А у военій формі, жінка краще виглядає у рольових іграх! Але схиляюсь перед усіма жінками, які захищають свою родину, хату, країну, у формі чи ні, немає різниці!
Окрім поціновувачок "гвоздік" є такі, що ******* "піони".
Ще трохи тридцять п'ятої ОБрМП .
Жінка - основа нації.