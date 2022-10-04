27 365 152
"Когда мы отступаем - мы идём вперед", - предатель Стремоусов рассказал о тактике армии РФ на Херсонщине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Он сказал это в прямом эфире на российском пропагандистском канале "Россия 24".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+68 Mykhailo Stepanov
показать весь комментарий04.10.2022 22:12
+50 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий04.10.2022 22:13
+42 Владимир Николенко 123e1460
показать весь комментарий04.10.2022 22:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Ну а теперь он большой начальник, вот и идёт вперед задом наперёд, для него это нормально.
ВВП раші - 1,5 трлн.дол,ВВП Штатів - 23 трлн.дол.Цікаво,чи довго ще воно буде дригаться.....розрахунок на те,що Европа не може відказатись наразі від ресурсів раші.
Переживаю за нього і його сім'ю. Спілкуємся по Вайберу. У нього є рідний брат у Ізраїлі, племінники, але він відмовляється виїхати з окупованої території. Має сім'ю, сина, внуків. Всі в Херсоні. Він сам пенсійного віку. А, не дай Б-г, кацапи "мобілізують" сина? Що тоді робити?
У нього невеликий бізнес, квартира. Певно, не хоче залишати, щоб не розграбували. Але життя сім'ї набагато дорожче. Все можна відновити, крім життя...
Після перемоги і звільнення Херсона домовилися зустрітися там, відсвяткувати разом. Дуже сподіваюся, що все так і буде.
- Василий Иванович, что это мы все драпаем и драпаем?
- Дурак ты, Петька, не знаешь, что земля круглая - это мы белякам в тыл заходим
- Что такое «алга»?
- «Алга» по-татарски значит «вперёд».
- А как по-татарски будет «назад»?
- В татарском языке нет слова «назад». Если что, мы разворачиваемся и - «алга!».