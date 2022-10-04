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"Когда мы отступаем - мы идём вперед", - предатель Стремоусов рассказал о тактике армии РФ на Херсонщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Он сказал это в прямом эфире на российском пропагандистском канале "Россия 24".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+68
феерический идиот!
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04.10.2022 22:12
+50
.
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04.10.2022 22:13
+42
Навіть скабеєва офігєла.
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04.10.2022 22:13
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не подкидывай Коле идеи для хайпа)
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04.10.2022 22:54 Ответить
А Барселону в палате напротив ухватили!
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04.10.2022 23:16 Ответить
Просто🤡🤡🤡...🤣🤣🤣
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04.10.2022 22:53 Ответить
Так это что, у кацапов глаза на заднице? Уникальные существа!!!
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04.10.2022 22:58 Ответить
Ты итить твою Кирила, боярышню мать.
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04.10.2022 22:58 Ответить
Хорошо что у орков столько даунов.
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04.10.2022 23:01 Ответить
А тим часом на болоті в Сахалінському краю за 1 шт "могілізованого м'яса" кожній сім'ї дають 5 кг риби на кожну сім'ю!!! Виділили 9 тон! Рибу за м'ясо
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04.10.2022 23:01 Ответить
А они опять за рибу гроші... на базар понесли, бо бухать нема за що.
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04.10.2022 23:24 Ответить
Ага - шаг вперёд и два назад.
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04.10.2022 23:07 Ответить
Есть совет в таком случае... отступать до Москвы, там дать решительный бой, после чего Москву сжечь и отступить за неё, тогда наверняка победить можно будет... ну как деды
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04.10.2022 23:09 Ответить
***... яка повна ***** у раші..
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04.10.2022 23:22 Ответить
отэта парень. и серет, и куй стоит......
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04.10.2022 23:32 Ответить
Есть по-другому "Оце хлопець Гвоздь, сере і куй стоїть"
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05.10.2022 00:31 Ответить
чему тут удивляться. у мокшанских холуев все так же как и у их хозяев - война это мир, черное это белое, голод - это сытость, отступление - это наступление.....
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04.10.2022 23:34 Ответить
Этот Стремоусов известен был в Херсоне как городской сумасшедший.
Ну а теперь он большой начальник, вот и идёт вперед задом наперёд, для него это нормально.
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04.10.2022 23:40 Ответить
отрицательное наступление
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04.10.2022 23:48 Ответить
Вот славно, пускай идут вперед до Москвы.
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04.10.2022 23:50 Ответить
Нормальні йухенсоси всігда ідут в обход
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05.10.2022 00:08 Ответить
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05.10.2022 00:08 Ответить
окупанти не можуть знайти розумово здорових людей на посади
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05.10.2022 00:31 Ответить
настоящие герои всегда идут в обход
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05.10.2022 00:33 Ответить
Все вірно ,відступайте і надалі бажано у дуже швидкому темпі ,ну і рухайтесь вперед до росії
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05.10.2022 01:37 Ответить
Дайте Спермоусову оселедця.

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05.10.2022 01:37 Ответить
На ніч прочитала, ржу не можу заснути, особливо коменти. Колись майстер на роботі казала вантажнику "Ви мене вибачте, шановний, але ви ДЕБІЛ",🙃
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05.10.2022 02:32 Ответить
богата земля украинская на порождение ыдыйотов типа спермоструева...
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05.10.2022 02:39 Ответить
Ты чё тут трешся кацапа а не в военкомате?
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05.10.2022 04:58 Ответить
Наявність м'яса - це не ознака перемоги.
ВВП раші - 1,5 трлн.дол,ВВП Штатів - 23 трлн.дол.Цікаво,чи довго ще воно буде дригаться.....розрахунок на те,що Европа не може відказатись наразі від ресурсів раші.
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05.10.2022 07:39 Ответить
в рашке уже нет никакого 1.5 трлн ввп - не мечтай
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05.10.2022 09:25 Ответить
Правильно про него Стерненко говорит: ,, Покы шо жывый щэ Стремоусов"
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05.10.2022 05:20 Ответить
Вперьод на паРашку!
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05.10.2022 06:05 Ответить
Монголи, вони ніколи не відступають. Вперед це алга, коли відступають то розвертаються в протилежну сторону і алга.
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05.10.2022 06:32 Ответить
По мойму "вперёд" по монгольски звучит, как "урагшаа". Отсюда руZZкое "Ура-а-а-а!"
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05.10.2022 09:18 Ответить
У кого нет мозга, тому поломать его не страшно. Антилогика, абсурд - как основная скрепа.
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05.10.2022 06:51 Ответить
Конкурент у алкаша дімона намалювався
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05.10.2022 07:10 Ответить
вспомнился очень старый анекдот "В школе учитель спрашивает детей,каких великих полководцев они знают.Кто-то назвал Кутузова,кто-то жукова,они оба заманили противника под москву,дождались морозов и разгромили врагов.Встал Вовочка и сказал,что Ясир Арафат тоже великий полководец,ждёт сейчас морозов,что бы победить израильтян под Бейрутом.
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05.10.2022 07:50 Ответить
Єврейський юмор бєсподобний. )))
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05.10.2022 15:46 Ответить
дякую.
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05.10.2022 15:58 Ответить
В Херсоні живе мій хороший знайомий, друг мого друга, - ми були у нього не один раз у гостях. Дуже добра людина, за національністю єврей. Так він теж сипле анекдотами, ледве встигаєш відсміятися.

Переживаю за нього і його сім'ю. Спілкуємся по Вайберу. У нього є рідний брат у Ізраїлі, племінники, але він відмовляється виїхати з окупованої території. Має сім'ю, сина, внуків. Всі в Херсоні. Він сам пенсійного віку. А, не дай Б-г, кацапи "мобілізують" сина? Що тоді робити?
У нього невеликий бізнес, квартира. Певно, не хоче залишати, щоб не розграбували. Але життя сім'ї набагато дорожче. Все можна відновити, крім життя...

Після перемоги і звільнення Херсона домовилися зустрітися там, відсвяткувати разом. Дуже сподіваюся, що все так і буде.
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05.10.2022 16:26 Ответить
сподіваюсь,все так і буде,як Ви бажаєте.В мене німає сумнівів,що Україна переможе.
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05.10.2022 17:00 Ответить
ще один доказ того, що притомна людина не співпрацюватиме з кацапсинами, а тільки шизофреніки, алкаши-наркомани, тупорилі жлоби та обіженИє
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05.10.2022 08:08 Ответить
Він так мотиляє головою, що може її втратити.
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05.10.2022 08:23 Ответить
Раком задом на кацапстан марш!
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05.10.2022 08:51 Ответить
Прям как в том анекдоте:
- Василий Иванович, что это мы все драпаем и драпаем?
- Дурак ты, Петька, не знаешь, что земля круглая - это мы белякам в тыл заходим
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05.10.2022 08:53 Ответить
Точно по Дж.Орвеллу"Мир-це війна", недаремно в росії заборонена ця книга.
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05.10.2022 08:55 Ответить
Нє, ну норм, хай і далі так "ідут вперьод", бажано за кордон ерефії і там хай сидять
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05.10.2022 09:33 Ответить
В КВН была такая миниатюра от команды "4 татарина":
- Что такое «алга»?
- «Алга» по-татарски значит «вперёд».
- А как по-татарски будет «назад»?
- В татарском языке нет слова «назад». Если что, мы разворачиваемся и - «алга!».
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05.10.2022 10:24 Ответить
Точно, как татаро-монголам - отступать бежать, наступать бежать - главное бежать.
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05.10.2022 10:40 Ответить
Этого стремного усатого - в министры обороны Параши!
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05.10.2022 12:25 Ответить
нормальные герои всегда идут в обход!
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05.10.2022 12:37 Ответить
шось вже не либиться та й голова стала смикатись)))
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05.10.2022 14:04 Ответить
Т. Е. Когда он срет- он сразу ест.
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05.10.2022 14:12 Ответить
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