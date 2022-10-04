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В Херсонской области освобождены от оккупантов и стабилизированы 8 населенных пунктов, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 223-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня есть хорошие новости с передовой.

Первое: украинская армия совершает на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю. Это на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине вместе.

В частности, из военных сведений из Херсона: освобождены от оккупанта и стабилизированы населенные пункты Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Великая и Малая Александровки и Давыдов Брод. И это еще далеко не полный список...

Наши воины не останавливаются. И это только вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли", - сказал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Первый российский мобилизованный сдался в плен с помощью проекта "Хочу жить". ВИДЕО
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Топ комментарии
+20
"Вєстнік тільки хороших новин" - нове вечірнє телешоу від студії квартал95.
До речі, як там справи з обранням голови НАБУ? А чим закінчилася історія з суддєю з кацапським паспортом? А кого там зняли з посади за торгівлю гуманітаркою?
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04.10.2022 22:52
+17
Від зеленого Інформбюро. У мікрофона Тойшоневтік.
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04.10.2022 22:54
+15
Там ще терорист гіркін тільки що написав в істериці, що все угрупування кацапів на Інгульці відступає в сторону Каховки, тому що все постачання туди повністю зупинилося, там оточення з трьох сторін...

Так що цілком можливо, що завтра почуємо новини про звільнення Снігурівки та всієї Миколаївщини!
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04.10.2022 23:09
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🔞 На Харківщині знайшли жахливу катівню в с. Піски-Радківські.

На місці тортур поліцією було знайдено фалоімітатор, контейнер з вирваними зубними протезами. Рашисти застосовували до людей метод закопування-викопування заживо в землю та протигаз з тліючою ганчіркою.
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04.10.2022 22:50 Ответить
"Вєстнік тільки хороших новин" - нове вечірнє телешоу від студії квартал95.
До речі, як там справи з обранням голови НАБУ? А чим закінчилася історія з суддєю з кацапським паспортом? А кого там зняли з посади за торгівлю гуманітаркою?
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04.10.2022 22:52 Ответить
Из этого наркомана -уклониста ,получился сносный ведущий теленовостей
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05.10.2022 03:24 Ответить
Від зеленого Інформбюро. У мікрофона Тойшоневтік.
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04.10.2022 22:54 Ответить
Ні, тут його звуть чогоневтік.
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05.10.2022 09:11 Ответить
"Усушка, усипка ,утряска ": - усе по писаному ( Остап Вишня)
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04.10.2022 22:56 Ответить
.
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04.10.2022 22:58 Ответить
Мож, Зинка?

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04.10.2022 22:59 Ответить
Там ще терорист гіркін тільки що написав в істериці, що все угрупування кацапів на Інгульці відступає в сторону Каховки, тому що все постачання туди повністю зупинилося, там оточення з трьох сторін...

Так що цілком можливо, що завтра почуємо новини про звільнення Снігурівки та всієї Миколаївщини!
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04.10.2022 23:09 Ответить
👍🙏🙏🙏🙏🙏💙💛❤️Слава ЗСУ‼️Слава Валерию Залужному‼️
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04.10.2022 23:32 Ответить
Nazmut kacapov k reke tam vybor budet nebolsoj.Mozet daze zavtra podajdut k Berislavu.Teper kak ponimaju ukreplenije netu tak sto mozet dojti bystro
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05.10.2022 00:10 Ответить
Куда делись? Местные орка лопатой по черепку и под яблоньку прикопал
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04.10.2022 23:26 Ответить
а писок все ширше і ширше... пухне ...
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04.10.2022 23:21 Ответить
Віримо ЗСУ І допомагаємо 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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05.10.2022 00:27 Ответить
Держим пальцы за Херсон, хорошо чтобы освободили до зимы.
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05.10.2022 00:56 Ответить
В цій благородній начитці справі головне, щоб телесуфлер не глюканув.
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05.10.2022 09:42 Ответить
Небритий диктор "только пазітіаних навастей" читає, що для нього написали одні, відвоювали інші а сам собі тихенько в голові офінгіває:
"-Ї#@ть я маладец!"🤔

І нікому не цікаво, що якби не той самий небритий диктор в красних трусіках, що спочатку декілька разів бігав від мобілізації, потім по фонтанах, а з рештою від відповідальності за свої прой🤬би, то не було б зараз такої радості від звільнення наших міст і сіл, які цей самий мальчік з його Х-командою прої🤬ли (зі слів того ж самого Шлюсі Підаристовича).
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05.10.2022 09:51 Ответить
Мразота первым оповещать про хорошие новости.Чтобы все победы нашей армии были связаны только с ним.Хитрые политические ходы.Для выбора этой мрази на второй срок и избежания ответственности за сдачу юга и как следствие всех жертв этого
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05.10.2022 11:55 Ответить
Наш Лєвітан! Зєля - на всі руки майстер...
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05.10.2022 12:34 Ответить
 
 