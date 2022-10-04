В Херсонской области освобождены от оккупантов и стабилизированы 8 населенных пунктов, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 223-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня есть хорошие новости с передовой.

Первое: украинская армия совершает на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю. Это на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине вместе.

В частности, из военных сведений из Херсона: освобождены от оккупанта и стабилизированы населенные пункты Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Великая и Малая Александровки и Давыдов Брод. И это еще далеко не полный список...

Наши воины не останавливаются. И это только вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли", - сказал Зеленский.

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