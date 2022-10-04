В Херсонской области освобождены от оккупантов и стабилизированы 8 населенных пунктов, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 223-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня есть хорошие новости с передовой.
Первое: украинская армия совершает на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю. Это на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине вместе.
В частности, из военных сведений из Херсона: освобождены от оккупанта и стабилизированы населенные пункты Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Великая и Малая Александровки и Давыдов Брод. И это еще далеко не полный список...
Наши воины не останавливаются. И это только вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
На місці тортур поліцією було знайдено фалоімітатор, контейнер з вирваними зубними протезами. Рашисти застосовували до людей метод закопування-викопування заживо в землю та протигаз з тліючою ганчіркою.
До речі, як там справи з обранням голови НАБУ? А чим закінчилася історія з суддєю з кацапським паспортом? А кого там зняли з посади за торгівлю гуманітаркою?
Так що цілком можливо, що завтра почуємо новини про звільнення Снігурівки та всієї Миколаївщини!
начитцісправі головне, щоб телесуфлер не глюканув.
"-Ї#@ть я маладец!"🤔
І нікому не цікаво, що якби не той самий небритий диктор в красних трусіках, що спочатку декілька разів бігав від мобілізації, потім по фонтанах, а з рештою від відповідальності за свої прой🤬би, то не було б зараз такої радості від звільнення наших міст і сіл, які цей самий мальчік з його Х-командою прої🤬ли (зі слів того ж самого Шлюсі Підаристовича).