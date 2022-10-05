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"Чей Крым? Чей Донбасс?": В Казахстане россиян учат правильно отвечать на вопросы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Казахстане местный мужчина встретил россиянина и упорно пытался узнать у него, чей Крым и Донбасс.

Соответствующее видео активно распространяется в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Отметим, что он не только спрашивал у россиянина, чей Крым и Донбасс, но и хорошо надавал ему пинков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский Совет Федерации единогласно одобрил "присоединение" захваченных украинских территорий к РФ
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Топ комментарии
+68
Уууууу, Русофобы. Казахобендеры.
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05.10.2022 08:52
+41
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05.10.2022 09:06
+40
Алга Казахстан! Бути москалям- це як гівном смердіти!
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05.10.2022 08:55
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Уууууу, Русофобы. Казахобендеры.
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05.10.2022 08:52 Ответить
Басмачє-бандеровці
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05.10.2022 09:16 Ответить
ну савсэм такой эээ балшой веčний лубовь од братцких ЗЗоветцких народоу
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06.10.2022 00:38 Ответить
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05.10.2022 08:52 Ответить
Пентагон-надані США реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS та ********** до них дозволяють українським військовим вражати цілі, у тому числі в Криму.Про це заявила заступник помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер.Вона нагадала, що Крим - це Україна.« За нашими оцінками, за допомогою наявних у них систем GMLRS на HIMARS, додаткову кількість яких ми надамо в новому пакеті військової допомоги, вони можуть досягти більшості цілей на полі бою. Вони можуть досягти більшості цілей, зокрема у Криму», - заявила вона.
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05.10.2022 08:53 Ответить
нах нам та астрахань засраная
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05.10.2022 08:53 Ответить
та не, він каже астрахань ви у казахів зашкурили
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05.10.2022 08:55 Ответить
Супер! Пара пи#дюлин и Астрахань украинская! А там рыбалка отменная, осетринка, икорка. Надо брать, коли дают.
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05.10.2022 10:36 Ответить
Алга Казахстан! Бути москалям- це як гівном смердіти!
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05.10.2022 08:55 Ответить
УУУу какое ущемление узкого мира
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05.10.2022 08:55 Ответить
Бутылку из под шампанского надо было применить.
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05.10.2022 08:56 Ответить
Казахи виховують своїх рабів з Московського Улуса
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05.10.2022 09:00 Ответить
Лучше получить ******** в Казахстане, чем быть мобилизованным и убитым
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05.10.2022 09:01 Ответить
k vange nexodi, - šče Konfucij takoe xovoril.
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06.10.2022 00:40 Ответить
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05.10.2022 09:06 Ответить
Второй ответ: Множим на ноль. Следующий!
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05.10.2022 10:39 Ответить
Татальная русахвобия
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05.10.2022 09:11 Ответить
Притомним казахам-респект.Повикидайте всіх кацапських свиней взад-в радной свінарнік...
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05.10.2022 09:23 Ответить
Крым чей? - Казахстана!... Орейро!!!
Астрахань чей - Украины!
Які ж вони кінчені, тупі довбодятли!
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05.10.2022 09:23 Ответить
толково пояснює кацапу
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05.10.2022 09:53 Ответить
И понимает ведь!
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05.10.2022 12:24 Ответить
Ничего они не поймут, генетика

А новости из русского ящика

Декоммунизация не было
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05.10.2022 09:55 Ответить
В Казахстане очень много украинцев. И казахи очень хорошо всегда относились к ним. А вот к кацапам, как и везде, у большинства отношение негативное. Народ изгой. Скоро будут кацапы в Африке кричать, что это их исконная территория

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05.10.2022 09:58 Ответить
Так и есть, украинцы - свои ребята, начисто лишенные имперской бациллы.
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05.10.2022 10:03 Ответить
І не виходьте гулять на грімпенські трясовини казхські степи в години , коли сонце вже сіло.
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05.10.2022 10:13 Ответить
Казахам респект. Останавливайте рускую заразу в зародыше, чтобы не было большой беды.
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05.10.2022 10:38 Ответить
походу, уже во всем цивилизованном мире пздть руССких стало правилом хорошего тона
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05.10.2022 10:42 Ответить
може комусь не сподобається що напишу але...

кубань не українська.

щоправда, і не російська.

там були народи до заселення запорожцями за наказом катерини.

от отих народів і кубань.

черкеськеська, чи як там.
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05.10.2022 10:51 Ответить
шо то ты умничаешь мил человек...смени методичку...
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05.10.2022 11:08 Ответить
язиком дітовбивць не розмовляю. пішов *****.
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05.10.2022 11:17 Ответить
То все гарно але об'єктивно впіймали якось дрища й турсають..... таке....
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05.10.2022 11:45 Ответить
как это говорится слава казахстану
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05.10.2022 12:20 Ответить
Надо так пукина поймать и поучить.
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05.10.2022 12:29 Ответить
- Крим чєй?
- Казахстана.
- Ти что, далпайоп?!

Рахмет, досим!

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05.10.2022 15:14 Ответить
Навіть гоп-стоп знає чий Крим та Донбас))
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05.10.2022 19:56 Ответить
 
 