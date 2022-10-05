"Чей Крым? Чей Донбасс?": В Казахстане россиян учат правильно отвечать на вопросы. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Казахстане местный мужчина встретил россиянина и упорно пытался узнать у него, чей Крым и Донбасс.
Соответствующее видео активно распространяется в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Отметим, что он не только спрашивал у россиянина, чей Крым и Донбасс, но и хорошо надавал ему пинков.
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показать весь комментарий05.10.2022 08:52
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Астрахань чей - Украины!
Які ж вони кінчені, тупі довбодятли!
А новости из русского ящика
Декоммунизация не было
грімпенські трясовиниказхські степи в години , коли сонце вже сіло.
кубань не українська.
щоправда, і не російська.
там були народи до заселення запорожцями за наказом катерини.
от отих народів і кубань.
черкеськеська, чи як там.
- Казахстана.
- Ти что, далпайоп?!
Рахмет, досим!