"Чей Крым? Чей Донбасс?": В Казахстане россиян учат правильно отвечать на вопросы. ВИДЕО

В Казахстане местный мужчина встретил россиянина и упорно пытался узнать у него, чей Крым и Донбасс.

Соответствующее видео активно распространяется в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Отметим, что он не только спрашивал у россиянина, чей Крым и Донбасс, но и хорошо надавал ему пинков.

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