В российской застенке на Харьковщине нашли коробку с вырванными зубными коронками. ВИДЕО+ФОТО

Местных жителей, ветеранов АТО и пленных воинов ВСУ оккупанты удерживали в подвале одного из домов и подвергали пыткам.

Фото и видео из освобожденного с. Пески-Радьковские опубликовал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, после освобождения села в полицию обратились местные жители и рассказали об этом подвале.

"На данный момент полиции точно известно о пытках закапывания/выкапывания в землю заживо и применении противогаза с тлеющей тряпкой. Также в застенке найден фаллоимитатор, коробка с вырванными зубными протезами, провода с веревками и письмо с опросом одного из мужчин, которые были здесь", – написал Болвинов.

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Он указал, что полицейские знают имена военнослужащих, над которыми издевались россияне.

"Следователи и прокуроры работают над установлением всех фактов, которые произошли в этой застенке. Правосудие найдет каждого виновного", - пообещал Болвинов.

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