В российской застенке на Харьковщине нашли коробку с вырванными зубными коронками. ВИДЕО+ФОТО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Местных жителей, ветеранов АТО и пленных воинов ВСУ оккупанты удерживали в подвале одного из домов и подвергали пыткам.
Фото и видео из освобожденного с. Пески-Радьковские опубликовал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, после освобождения села в полицию обратились местные жители и рассказали об этом подвале.
"На данный момент полиции точно известно о пытках закапывания/выкапывания в землю заживо и применении противогаза с тлеющей тряпкой. Также в застенке найден фаллоимитатор, коробка с вырванными зубными протезами, провода с веревками и письмо с опросом одного из мужчин, которые были здесь", – написал Болвинов.
Он указал, что полицейские знают имена военнослужащих, над которыми издевались россияне.
"Следователи и прокуроры работают над установлением всех фактов, которые произошли в этой застенке. Правосудие найдет каждого виновного", - пообещал Болвинов.
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Ne znal značenija slova "šlimazly", na litovskij perevelo, kak neklaužados (nu tipa ozornye rebiata, niu niu niu...), a vot na anglisjkij srazu NAUGHTY.
I srazu poniatno šo izvraščensy, a ne malčiški šaluniški.
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Россия, уверен, обречена проиграть. Обречена именно потому, что воюет даже с не с государством, не с народом, а с душой и словом. Думаю, даже большевики понимали, что такая война не принесет им успеха - и именно поэтому пытались имитировать и Украинскую ССР, и прочие национальные «советские государства». Да, в советское время национальные культуры выхолащивали, небольшие народы оказывались жертвами запретов собственного культурного развития и изгонялись с родных земель - евреи или крымские татары тут отнюдь не единственные примеры. Но руководству Советского Союза хватало ума понять, что открытая схватка с миллионными нациями приведет к краху самой системы, что лучше уж осторожная русификация, чем демонстративная расправа.
Владимир Путин и его режим, похоже, пошли по другому пути. Это путь откровенной ксенофобии, который похож на путь борьбы с «неполноценными народами», что пропагандировался Адольфом Гитлером и другими идеологами национал-социализма. Это путь уничтожения всего украинского. И оккупированный Крым, похоже, стал первым полигоном этого архаичного демонстративного насилия. Сейчас Россия пытается увеличить территорию борьбы со всем украинским еще на четыре области Украины - а в Крыму по-прежнему поют «Червону калину».
https://ru.krymr.com/a/vitaliy-portnikov-krym-chervona-kalina/32066122.html?fbclid=IwAR1nbNK1dNsq-BbkPOONcCuzUo--7xkQa1e5jyjIsU_FmWt2SA_r3CoLzkw
У звільненому від російських православних фашистів українському місті Ізюмі завершено ексгумацію тіл, витягнутих з місць масового поховання. З могил дістали 447 трупів. З них 215 жінок, 194 чоловіки, 5 дітей, а також тіла 22 військовослужбовців ЗСУ. Росіяни порушують вимоги Женевської Конвенції про гуманне поводження з полоненими комбатантами та розстрілюють взятих у полон українських військовослужбовців або підривають термобаричним зарядом у приміщенні СІЗО, як вони це зробили в Оленівці, Донецької області, із захисниками Маріуполя, елітним підрозділом «АЗОВ»
Останки 11 покійників понівечені окупантами настільки, що поки неможливо визначити навіть стать загиблих. Деякі жінки були з відрізаними грудьми та перед смертю зґвалтовані. Українські патологоанатоми під час розтину виявили залишки сперми у роті, у задньому проході та у vaginі жертв.
Експерти встановили, що більшість жертв «визволителів» «Русского мира» мають ознаки насильницької смерті, а на тілах 30 трупів виявлено сліди тортур. Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв'язаними руками скотчем, з поламаними кінцівками і з вогнепальними пораненнями в потилицю. У кількох чоловіків ампутовані геніталії, відрізані вуха, прострілені колінні філіжанки та ступні ніг.
Російські окупанти також як колись гестапівці та чекісти «залізного» Фелікса катують мирних мешканців та виривають у них золоті та срібні коронки. Коробку з коронками виявили українські воїни на одній із покинутих позицій ворога у звільненому селі Піски-Радьківські в Ізюмському районі Харківської області. Посилання: https://dumskaya.net/news/v-harkovskoy-oblasti-rossiyskie-natcisty-vyryval-169284/
За всі ознаками видно, що в Україну прийшли православні варвари, а не люди. Українські юристи направили відповідний Позов проти Російської православної федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.
есть версия по зубным протезам что это ограбили стоматологическую клинику, взяли заначку дантиста поскольку:
- очень аккуратно сняты, на некоторых есть пропилы алмазным диском - так делают дантисты. Если бы снимал орк то плоскогубцами или подобны - следы бы остались так как кто может знает, снять коронку с зуба весьма непросто, цемент держит очень сильно - просто пальцами не снимешь;
- есть керамика - тем более бы треснула при снятии, если бы орк снимал
- есть просто желтый металл не золото и белый металл - смысл оркам снимать ?
- следов крови нет.
- слишком уж много желтого и белого металла - не носят сейчас такие коронки, снимают и ставят белые - возможно именно от таких процедур и насобирал дантист, заначку которого и нашли орки. Металл носят люди возраста весьма пожилого - орки обычно таких пытают изредка, там целые мосты с коронок что свидетельствует в пользу того что принадлежали старикам - скорее всего сняты перед тотальным протезированием дантистом.
Як людина, яка має безпосередній стосунок до стоматології, можу зробити тільки один висновок, - цю коробку ******** у лікаря-стоматолога, або зубного техніка.
У коробці тільки мости, - окремих коронок нема. Зняті професіоналом, - коронки розпиляні диском з вестибулярного боку. Тобто, розпилюється зпереду і знімається, як розстібнута сорочка.
Чому тільки мости? - Бо стоматологи (у селах, або містечках) зняті мости не викидають, тому що літки і фасетки можна використати ще раз для іншого клієнта, якщо потрібно негайно зробити роботу, а чекати лиття нема часу. Це такий собі НЗ. На крайній випадок.
Якби мости видирали прямо з рота, то там були б і власні зуби, - це 100%. А так я бачу лише пару власних зубів, що цілком нормально, - коли зуб під мостом явно хворий (видно на рентген-знімку), то моста так і виривають, - разом із зубами.
Тупі кацапи видно думали, що в коробці золоті мости, - от і ********.
Якщо хто мені не вірить, - у мене така сама коробка є. Тільки трохи менша. Можу сфоткати, і викласти прямо сюди.
Якби був якийсь коновал-садист, то він видирав би не лише мости і коронки, а й звичайні зуби з корнями. Там би кров'янки було нєхєр дєлать.
А тут бачимо, що знято все професійно. Немає тут ніякого а-та-та. Я вам точно кажу.
Це тільки для непосвячених виглядає страшно, а я бачу цілком нормальну стоматологічну роботу.
"Журналісти німецького BILD провели розслідування щодо коробки "золотих коронок", яку виявили в звільненому селі Піскі-Радківські на Харківщині.
Місцевий стоматолог повідомив, що росіяни вкрали їх у нього з будинку. Це старі зубні протези, які він протягом багатьох років видаляв у своїх пацієнтів."
Цим нівелюються справжні жахливі злочини кацапні. Треба перевіряти факти, принаймні, журналістам. Бо вразливі люди понесуть цю брехню далі. А в результаті, - не буде довіри нікому.
А Дальше пускай расследуют. А вот идиоты типа тебя договорятся до того, что Украину обвинят в распостранении фейков.
Вартість напилення на один штучний стальний зуб сьогодні, - 25 гривень.
НА КОЖНОМУ ЗАСІДАННІ.
Сава ЗСУ!! і РАШИСТАМ!
Не треба уподібнюватись кацапським брехунам! Якщо ні, - то ні!