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В российской застенке на Харьковщине нашли коробку с вырванными зубными коронками. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Местных жителей, ветеранов АТО и пленных воинов ВСУ оккупанты удерживали в подвале одного из домов и подвергали пыткам.

Фото и видео из освобожденного с. Пески-Радьковские опубликовал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, после освобождения села в полицию обратились местные жители и рассказали об этом подвале.

"На данный момент полиции точно известно о пытках закапывания/выкапывания в землю заживо и применении противогаза с тлеющей тряпкой. Также в застенке найден  фаллоимитатор, коробка с вырванными зубными протезами, провода с веревками и письмо с опросом одного из мужчин, которые были здесь", – написал Болвинов.

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Он указал, что полицейские знают имена военнослужащих, над которыми издевались россияне.

"Следователи и прокуроры работают над установлением всех фактов, которые произошли в этой застенке. Правосудие найдет каждого виновного", - пообещал Болвинов.

В российской застенке на Харьковщине нашли коробку с вырванными зубными коронками 01
В российской застенке на Харьковщине нашли коробку с вырванными зубными коронками 02
В российской застенке на Харьковщине нашли коробку с вырванными зубными коронками 03
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Топ комментарии
+94
Из того, что я слышал из рассказов старших, которые пережили ВМВ, немецкие солдаты не творили таких зверств по отношению к мирному, украинскому населению. кацапы - это настоящие выродки, жестокие подонки, которых эволюция обошла стороной.
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05.10.2022 09:23
+89
Нет, фашисты там этого сейчас не делали. Они это делали 77 лет и более тому назад. Это сделали рашисты. Рашизм - микс из идеологии фашизна, нацизма и сталинизма-ленинизма с огромной добавкой путинизма.
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05.10.2022 09:12
+88
Вышлите их Маску, пусть сравнит с аналогичными находками в Освенциме.
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05.10.2022 09:10
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********, правильно пишуть, в ООН, ОБСЄ, та папі римському занести ці зуби.
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05.10.2022 10:42 Ответить
"...Правосуддя знайде кожного винного", - пообіцяв Болвінов." - І що буде далі? Підозру повідомите?
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05.10.2022 11:02 Ответить
я знаю одного чорнявого і шустрого хлопчину,який в таких випадках весело говорить:какая разніца?.....а в цей час, Слуги одного далекого народу виплатили тільки за 1 міс. депутату-слузі Ковальову 220000 грн,зарплата,переїзди,житло....
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05.10.2022 11:41 Ответить
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!!
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05.10.2022 11:59 Ответить
gūgla opiatj gliučit.
Ne znal značenija slova "šlimazly", na litovskij perevelo, kak neklaužados (nu tipa ozornye rebiata, niu niu niu...), a vot na anglisjkij srazu NAUGHTY.
I srazu poniatno šo izvraščensy, a ne malčiški šaluniški.
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06.10.2022 00:02 Ответить
А чему мы удивляемся? Известная всему миру машина-душегубка, у которой переключением рычага выхлопной газ подавался в салон с заключенными, была придумана и изготовлена... в савецком союзе, в 1935 году. Гитлеровские нацисты просто "переняли опыт"...
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05.10.2022 12:10 Ответить
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05.10.2022 12:28 Ответить
dai Bog, dai Bog
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06.10.2022 00:03 Ответить
Папе римскому или дурачку маску покажите эти фото.
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05.10.2022 12:31 Ответить
Виталий Портников

Избранное · 22 мин. ·

Россия, уверен, обречена проиграть. Обречена именно потому, что воюет даже с не с государством, не с народом, а с душой и словом. Думаю, даже большевики понимали, что такая война не принесет им успеха - и именно поэтому пытались имитировать и Украинскую ССР, и прочие национальные «советские государства». Да, в советское время национальные культуры выхолащивали, небольшие народы оказывались жертвами запретов собственного культурного развития и изгонялись с родных земель - евреи или крымские татары тут отнюдь не единственные примеры. Но руководству Советского Союза хватало ума понять, что открытая схватка с миллионными нациями приведет к краху самой системы, что лучше уж осторожная русификация, чем демонстративная расправа.

Владимир Путин и его режим, похоже, пошли по другому пути. Это путь откровенной ксенофобии, который похож на путь борьбы с «неполноценными народами», что пропагандировался Адольфом Гитлером и другими идеологами национал-социализма. Это путь уничтожения всего украинского. И оккупированный Крым, похоже, стал первым полигоном этого архаичного демонстративного насилия. Сейчас Россия пытается увеличить территорию борьбы со всем украинским еще на четыре области Украины - а в Крыму по-прежнему поют «Червону калину».

https://ru.krymr.com/a/vitaliy-portnikov-krym-chervona-kalina/32066122.html?fbclid=IwAR1nbNK1dNsq-BbkPOONcCuzUo--7xkQa1e5jyjIsU_FmWt2SA_r3CoLzkw
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05.10.2022 12:37 Ответить
А если на фронте пытать и убивать пленных росиян ( например ставить пятерых в ряд и стрелять в голову 7.62 и смотреть скоко голов пройдет пуля, ну или другие конкурсы), снимать это на видео и через старлинк отправлять это в ютуб и телегу, ну и если засветил лицо, то будет какая-то криминальная ответсвенность за парушення обычайов и правил войны, кто в курсе?
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05.10.2022 12:56 Ответить
Нічого в Україні другу рашку будувати. Не можна нашим воїнам перетворюватись на нелюдів. А маньяків- убивць знищувати, просто знищувати і чим більше, тим краще.
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05.10.2022 13:59 Ответить
Немає нічого таємного.

У звільненому від російських православних фашистів українському місті Ізюмі завершено ексгумацію тіл, витягнутих з місць масового поховання. З могил дістали 447 трупів. З них 215 жінок, 194 чоловіки, 5 дітей, а також тіла 22 військовослужбовців ЗСУ. Росіяни порушують вимоги Женевської Конвенції про гуманне поводження з полоненими комбатантами та розстрілюють взятих у полон українських військовослужбовців або підривають термобаричним зарядом у приміщенні СІЗО, як вони це зробили в Оленівці, Донецької області, із захисниками Маріуполя, елітним підрозділом «АЗОВ»

Останки 11 покійників понівечені окупантами настільки, що поки неможливо визначити навіть стать загиблих. Деякі жінки були з відрізаними грудьми та перед смертю зґвалтовані. Українські патологоанатоми під час розтину виявили залишки сперми у роті, у задньому проході та у vaginі жертв.

Експерти встановили, що більшість жертв «визволителів» «Русского мира» мають ознаки насильницької смерті, а на тілах 30 трупів виявлено сліди тортур. Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв'язаними руками скотчем, з поламаними кінцівками і з вогнепальними пораненнями в потилицю. У кількох чоловіків ампутовані геніталії, відрізані вуха, прострілені колінні філіжанки та ступні ніг.

Російські окупанти також як колись гестапівці та чекісти «залізного» Фелікса катують мирних мешканців та виривають у них золоті та срібні коронки. Коробку з коронками виявили українські воїни на одній із покинутих позицій ворога у звільненому селі Піски-Радьківські в Ізюмському районі Харківської області. Посилання: https://dumskaya.net/news/v-harkovskoy-oblasti-rossiyskie-natcisty-vyryval-169284/

За всі ознаками видно, що в Україну прийшли православні варвари, а не люди. Українські юристи направили відповідний Позов проти Російської православної федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.
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05.10.2022 20:58 Ответить
Ну то что они грабители, салисты и убийцы это было понятно , так еще изврашенцы и моньяки , одним словом полный набор,- ******* на всю голову.
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05.10.2022 13:51 Ответить
Школа НКВД не забулася, так в 1939 році «визволяли» Західну Україну. Це в рашистів так допити відбуваються і вони при цьому в побуті адекватні, мають сім'ї і ******* своїх дітей. Те, що для цивілізованого світу виглядає як злочин, для кацапів просто робота за яку платять і нагороджують
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05.10.2022 14:55 Ответить
І не дивно, це кацапські істоти чи створіння, вони звикли так поводитися. Напевно це і є гог (лднр) і магог (рф) з Біблії.
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05.10.2022 13:51 Ответить
пыточная наверное была и это очень прискорбно и тяжело смотреть на это и рашисткие ублюдки за это заслуживают мучительной смерти но есть надежда все-таки что по коронкам зубным не все так ужасно

есть версия по зубным протезам что это ограбили стоматологическую клинику, взяли заначку дантиста поскольку:
- очень аккуратно сняты, на некоторых есть пропилы алмазным диском - так делают дантисты. Если бы снимал орк то плоскогубцами или подобны - следы бы остались так как кто может знает, снять коронку с зуба весьма непросто, цемент держит очень сильно - просто пальцами не снимешь;
- есть керамика - тем более бы треснула при снятии, если бы орк снимал
- есть просто желтый металл не золото и белый металл - смысл оркам снимать ?
- следов крови нет.
- слишком уж много желтого и белого металла - не носят сейчас такие коронки, снимают и ставят белые - возможно именно от таких процедур и насобирал дантист, заначку которого и нашли орки. Металл носят люди возраста весьма пожилого - орки обычно таких пытают изредка, там целые мосты с коронок что свидетельствует в пользу того что принадлежали старикам - скорее всего сняты перед тотальным протезированием дантистом.
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05.10.2022 15:27 Ответить
Будемь надеяться что коронки они ******** и это скорее так. А фаллоимитатор использовали для удовлетворения своих орских утех.
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05.10.2022 17:17 Ответить
Уважно прочитав усі коменти. І скажу вам, що ви абсолютно праві!
Як людина, яка має безпосередній стосунок до стоматології, можу зробити тільки один висновок, - цю коробку ******** у лікаря-стоматолога, або зубного техніка.

У коробці тільки мости, - окремих коронок нема. Зняті професіоналом, - коронки розпиляні диском з вестибулярного боку. Тобто, розпилюється зпереду і знімається, як розстібнута сорочка.
Чому тільки мости? - Бо стоматологи (у селах, або містечках) зняті мости не викидають, тому що літки і фасетки можна використати ще раз для іншого клієнта, якщо потрібно негайно зробити роботу, а чекати лиття нема часу. Це такий собі НЗ. На крайній випадок.

Якби мости видирали прямо з рота, то там були б і власні зуби, - це 100%. А так я бачу лише пару власних зубів, що цілком нормально, - коли зуб під мостом явно хворий (видно на рентген-знімку), то моста так і виривають, - разом із зубами.

Тупі кацапи видно думали, що в коробці золоті мости, - от і ********.
Якщо хто мені не вірить, - у мене така сама коробка є. Тільки трохи менша. Можу сфоткати, і викласти прямо сюди.
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05.10.2022 17:38 Ответить
может домбабвийский\кацапский дантист решил сменить специальность на пыточную \ потренироваться на людях бесплатно - тоже вариант.
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05.10.2022 17:43 Ответить
Ні. Там акуратно зняті мости, щоб людині не було боляче.
Якби був якийсь коновал-садист, то він видирав би не лише мости і коронки, а й звичайні зуби з корнями. Там би кров'янки було нєхєр дєлать.

А тут бачимо, що знято все професійно. Немає тут ніякого а-та-та. Я вам точно кажу.
Це тільки для непосвячених виглядає страшно, а я бачу цілком нормальну стоматологічну роботу.
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05.10.2022 17:55 Ответить
Вы правы. С Телеги ЗСУ.
"Журналісти німецького BILD провели розслідування щодо коробки "золотих коронок", яку виявили в звільненому селі Піскі-Радківські на Харківщині.

Місцевий стоматолог повідомив, що росіяни вкрали їх у нього з будинку. Це старі зубні протези, які він протягом багатьох років видаляв у своїх пацієнтів."
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06.10.2022 01:50 Ответить
Заради хайпу розганяють фейки, а потім усім стає соромно за власних дебілів.

Цим нівелюються справжні жахливі злочини кацапні. Треба перевіряти факти, принаймні, журналістам. Бо вразливі люди понесуть цю брехню далі. А в результаті, - не буде довіри нікому.
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06.10.2022 01:56 Ответить
И еще раз вы правы. Саме так. Информационная политика сейчас в стране вообще пистес. Кто куда и в лес по дрова... Особенно за хайпом.
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06.10.2022 02:59 Ответить
какие фейки? Ведь коробку нашли в пыточной. Это факт.
А Дальше пускай расследуют. А вот идиоты типа тебя договорятся до того, что Украину обвинят в распостранении фейков.
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06.10.2022 08:04 Ответить
желтое - не золото разве? тогда дантист весьма обеспеченный. да и держать в подвале \ пыточной спи**енное добро как-то тупо, нет? к тому же старики и оставались же в основном - куда им там бежать и кто там будет смотреть когда те пОмерли и от чего. мелкое заражение и гудбай. и откуда инфа что кацапы бы пытали кого-то меньше? не нужно равнять на нормальных людей - нормальные люди и мирняк бы не расстреливали массово.
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05.10.2022 17:39 Ответить
Жовте, - напилення на сталь. Склад напилення, - нітрит титану.

Вартість напилення на один штучний стальний зуб сьогодні, - 25 гривень.
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05.10.2022 17:59 Ответить
Кулєба, Кислиці повинні цією коробкою СТУКАТИ ПО ТРИБУНІ в тому "утворенні", що має назву ООН.
НА КОЖНОМУ ЗАСІДАННІ.
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05.10.2022 17:01 Ответить
Фашисти=Рашисти. Маленькі бухенвальди в містах і містечках окупованої України. Рашка на сотні років буде МАКСИМАЛЬНО віддалена,викреслена з життя УКРАЇНЦІВ.
Сава ЗСУ!! і РАШИСТАМ!
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05.10.2022 18:53 Ответить
ОНИ МРАЗИ !!!
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05.10.2022 19:32 Ответить
Можете мені не вірити, але зняті професійно мости і коронки, - це ніяке не катування.

Не треба уподібнюватись кацапським брехунам! Якщо ні, - то ні!
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05.10.2022 20:27 Ответить
Я очень надеюсь, что посол Украины в Израиле сумеет показать эту коробку с коронками всему ихнему Кнессету. А если удасться и по телевидению там.
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05.10.2022 23:31 Ответить
коробка стоматолога ,вибратор уролога ?
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06.10.2022 05:47 Ответить
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