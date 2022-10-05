Уникальные кадры переправы украинских бойцов через реку. ВИДЕО

В сети опубликованы уникальные кадры переправы украинских воинов через реку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что подразделение украинских бойцов наладило своеобразную канатную переправу и преодолевало водное препятствие, связав резиновые лодки.

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