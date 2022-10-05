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Уникальные кадры переправы украинских бойцов через реку. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликованы уникальные кадры переправы украинских воинов через реку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что подразделение украинских бойцов наладило своеобразную канатную переправу и преодолевало водное препятствие, связав резиновые лодки.

Смотрите: Оккупант о боях вблизи Лимана: "Везде танки с крестами, слышали румынскую речь, а поляки здесь как дома. Мы воюем с НАТО". ВИДЕО
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Топ комментарии
+44
Настрой бойцов, выше всяких похвал.
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05.10.2022 09:56
+24
Молодці хлопці з гумором, чмобіки п'яні з мест не столь удальоних могли своїм хіба що ззаду ножа встромити.
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05.10.2022 09:59
+20
Наші воіни , навіть в таких важких умовах , не втратили почуття гумору -
лоскотанням ноги бійцю з голою ногою 👍🏼👍🏼👍🏼😂
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05.10.2022 10:20
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05.10.2022 09:51 Ответить
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05.10.2022 09:54 Ответить
Норм .
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05.10.2022 09:56 Ответить
Настрой бойцов, выше всяких похвал.
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05.10.2022 09:56 Ответить
Позитивно ))
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05.10.2022 10:34 Ответить
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05.10.2022 09:57 Ответить
Молодці хлопці з гумором, чмобіки п'яні з мест не столь удальоних могли своїм хіба що ззаду ножа встромити.
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05.10.2022 09:59 Ответить
ех, не дарма в нас роблять такі гарні колібрі, барки, акваманії та інші чудові пвх човники...
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05.10.2022 10:03 Ответить
ne darma i radianska armija deržalasj desiatiletijami na Ukrainskix raketax.
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06.10.2022 00:49 Ответить
God bless you!
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05.10.2022 10:04 Ответить
Нагадує полювання на зайців скіфів перед битвою з персами.
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05.10.2022 10:15 Ответить
👍👍
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05.10.2022 10:16 Ответить
Наші воіни , навіть в таких важких умовах , не втратили почуття гумору -
лоскотанням ноги бійцю з голою ногою 👍🏼👍🏼👍🏼😂
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05.10.2022 10:20 Ответить
У наших воiнiв навiть п,яти гарни!
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05.10.2022 10:55 Ответить
Хлопці риболовці,
козацького роду,
візьміть мене на той човен,
перевезіть через воду.

Ми б тя перевезли,
щоб хвиля не била,
якби б твоя стара мати,
за тобой не тужила...
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05.10.2022 10:23 Ответить
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05.10.2022 12:02 Ответить
А де другий черевик?
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05.10.2022 12:05 Ответить
Встрял в морду чмобика
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05.10.2022 12:15 Ответить
Ахилесова пяточка!
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05.10.2022 12:15 Ответить
😠
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05.10.2022 12:58 Ответить
Если бы это была пяточка нашей красуни, то остальные воины бежали бы по воде яко по суху.
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05.10.2022 12:17 Ответить
Дорогі наші котики, найкращі, найхоробріші, найпозитивніші - пишаємось вами! Слава нашим воїнам! Слава ЗСУ!
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06.10.2022 17:46 Ответить
 
 