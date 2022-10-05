Уникальные кадры переправы украинских бойцов через реку. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликованы уникальные кадры переправы украинских воинов через реку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что подразделение украинских бойцов наладило своеобразную канатную переправу и преодолевало водное препятствие, связав резиновые лодки.
Топ комментарии
+44 Дмитрий Курепин
показать весь комментарий05.10.2022 09:56
+24 Petrov Viktor
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показать весь комментарий05.10.2022 10:20
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лоскотанням ноги бійцю з голою ногою 👍🏼👍🏼👍🏼😂
козацького роду,
візьміть мене на той човен,
перевезіть через воду.
Ми б тя перевезли,
щоб хвиля не била,
якби б твоя стара мати,
за тобой не тужила...