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Вражеский грузовик с боеприпасами и БМП-1 затрофеили бойцы ССО в Харьковской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы ССО захватили вражеский КаМАЗ с боеприпасами и бронемашину БМП-1 в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись со своими трофеями бойцы опубликовали в соцсетях.

"Вражеский КАМАЗ, набитый боеприпасами - такой трофей захватила одна из боевых групп ССО Украины на Харьковщине. Еще одним трофеем стала БМП-1 противника. Все оружие пойдет на пользу Сил обороны Украины и будет работать на Победу над российским агрессором", - пишут воины в комментарии к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Вері гут!
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05.10.2022 10:22 Ответить
Парадно ))
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05.10.2022 10:36 Ответить
Треба брати )) Молодці хлопці, слава Україні!
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05.10.2022 10:37 Ответить
Лендлиз. Американцы в ****
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05.10.2022 11:24 Ответить
Іван Яковина каже, що в одному захопленому складі наші бійці знайшли високоточні коректуємі 152-мм снаряди "Краснопіль", які наводяться по лазерному промені. Кожен такие снаряд коштує $35 тис., а всього їх на цьому складі на мілліони.
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05.10.2022 12:00 Ответить
Яковина, кажуть - "ще той брехун"! "Молодший брат Арестовича"!
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05.10.2022 12:55 Ответить
А є якісь приклади його брехні?

Бо ця новина таки підтверджується, хоча і не розголошується кількисть захоплених снарядів!
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05.10.2022 13:10 Ответить
Я ж написав "кажуть" Писали люди, яких я вважаю "заслуговуючими довіри" Однак це їх думка, а не моя А якщо дійсно ці снаряди захоплені - то добре! (у гітлерівців за подібне відправляли у "штрафбат" Макартур і Монтгомері згадують у листуванні про спеціальний циркуляр вермахту, де застерігалося проти втрат протитанкових кумулятивних *********** та потрапляння їх в руки противника )
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05.10.2022 13:35 Ответить
Итого: БМП -1, грузовик с боеприпасами - 1.
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05.10.2022 13:07 Ответить
 
 