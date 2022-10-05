Вражеский грузовик с боеприпасами и БМП-1 затрофеили бойцы ССО в Харьковской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Бойцы ССО захватили вражеский КаМАЗ с боеприпасами и бронемашину БМП-1 в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись со своими трофеями бойцы опубликовали в соцсетях.
"Вражеский КАМАЗ, набитый боеприпасами - такой трофей захватила одна из боевых групп ССО Украины на Харьковщине. Еще одним трофеем стала БМП-1 противника. Все оружие пойдет на пользу Сил обороны Украины и будет работать на Победу над российским агрессором", - пишут воины в комментарии к видео.
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Бо ця новина таки підтверджується, хоча і не розголошується кількисть захоплених снарядів!