Вражеский грузовик с боеприпасами и БМП-1 затрофеили бойцы ССО в Харьковской области. ВИДЕО

Бойцы ССО захватили вражеский КаМАЗ с боеприпасами и бронемашину БМП-1 в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись со своими трофеями бойцы опубликовали в соцсетях.

"Вражеский КАМАЗ, набитый боеприпасами - такой трофей захватила одна из боевых групп ССО Украины на Харьковщине. Еще одним трофеем стала БМП-1 противника. Все оружие пойдет на пользу Сил обороны Украины и будет работать на Победу над российским агрессором", - пишут воины в комментарии к видео.

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