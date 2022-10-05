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Подразделение украинской пехоты ведет бой с российскими оккупантами в Херсонской области.. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины опубликовали видеозапись фрагментов боя с оккупантами в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видна группа украинских пехотинцев, которые двигаются вперед при поддержке нескольких бронемашин. На видео раздаются выстрелы и видны вражеские прилеты.

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Топ комментарии
+41
Героі .
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05.10.2022 10:55
+33
десь там наша 128 б'ється , бережи вас Боже ! повертайтесь цілі і здорові !
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05.10.2022 11:03
+23
Слава Героям! Які люди..
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05.10.2022 11:08
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Героі .
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05.10.2022 10:55 Ответить
****** паРашню !!!!!
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05.10.2022 13:13 Ответить
В москалів вже лажа з танками, наші йдуть як німці в 1941.
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05.10.2022 11:01 Ответить
десь там наша 128 б'ється , бережи вас Боже ! повертайтесь цілі і здорові !
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05.10.2022 11:03 Ответить
Слава Героям! Які люди..
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05.10.2022 11:08 Ответить
Там була машинка від Mad Max?
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05.10.2022 11:08 Ответить
Слава ЗСУ!Бережи вас Господь нашi дорогi мужнi воiни.
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05.10.2022 11:12 Ответить
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05.10.2022 11:18 Ответить
Багги с пулеметом - агонь
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05.10.2022 11:21 Ответить
Копія МГ-42 на баггві, мені до вподоби.
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05.10.2022 11:53 Ответить
MG3
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05.10.2022 13:29 Ответить
в степи ***** наступать, негде спрятаться
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05.10.2022 13:15 Ответить
В такой обстановке очень нужны танки."Абрамсы" враз бы оркоборону проломили...Но у дяди Сэма другие виды на них
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05.10.2022 15:08 Ответить
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05.10.2022 15:36 Ответить
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05.10.2022 15:37 Ответить
Слава войнам Украины
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05.10.2022 15:34 Ответить
 
 