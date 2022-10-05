Подразделение украинской пехоты ведет бой с российскими оккупантами в Херсонской области.. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины опубликовали видеозапись фрагментов боя с оккупантами в Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видна группа украинских пехотинцев, которые двигаются вперед при поддержке нескольких бронемашин. На видео раздаются выстрелы и видны вражеские прилеты.
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