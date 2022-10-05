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Богуновцы установили украинский флаг над сельсоветом села Нововоскресенское в Херсонской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Первая отдельная бригада специального назначения имени Ивана Богуна подняла украинский флаг над сельсоветом села Нововоскресенское в Херсонской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время оккупации российские захватчики превратили сельское админздание в склад боеприпасов.

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Здравствуйте, я ваша тьотя. Из Бразилии
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05.10.2022 11:29 Ответить
Странно, а мы то думали, что ты всё таки дядя...
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05.10.2022 18:42 Ответить
Про.дядю кино еще не сняли
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05.10.2022 18:58 Ответить
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05.10.2022 12:40 Ответить
Хлопці, ви найкращі воїни, дякуємо!
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05.10.2022 13:59 Ответить
смерть моZZkaлям!!
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05.10.2022 17:06 Ответить
Молодцы парни, Бог вам всем в помощь, и пусть вас оберегает от проклятых рашистов!
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05.10.2022 18:46 Ответить
ЛУЧШИЕ
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05.10.2022 19:33 Ответить
Ні, - найкращі!
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05.10.2022 20:53 Ответить
 
 