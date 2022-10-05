Богуновцы установили украинский флаг над сельсоветом села Нововоскресенское в Херсонской области. ВИДЕО
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Первая отдельная бригада специального назначения имени Ивана Богуна подняла украинский флаг над сельсоветом села Нововоскресенское в Херсонской области
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время оккупации российские захватчики превратили сельское админздание в склад боеприпасов.
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