Богуновцы установили украинский флаг над сельсоветом села Нововоскресенское в Херсонской области. ВИДЕО

Первая отдельная бригада специального назначения имени Ивана Богуна подняла украинский флаг над сельсоветом села Нововоскресенское в Херсонской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время оккупации российские захватчики превратили сельское админздание в склад боеприпасов.

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