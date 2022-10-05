Прямое попадание в группу российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины уничтожили группу российских оккупантов прямым попаданием.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
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В снукере удар, при котором биток отправляется в скопление красных шаров для их разбития.
Слава ЗСУ!
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Избранное · 1 ч. ·
Новости частично успешной мобилизации на России.
"У Омской области дефицит бюджета 12 млрд рублей на сегодняшний день. Мы еще не понимаем, за счет чего нам выплачивать заработную плату и единовременное пособие мобилизованным. И, конечно, эта проблема очень больная.
Мы будем искать какой-то механизм решения, мы вопрос этот не оставим, будем держать на контроле", - сказал глава региона Бурков.
"Российский книжный союз просит Минпромторг ввести отсрочку от частичной мобилизации для сотрудников полиграфической отрасли.
Дефицит кадров в типографиях усиливается, что может привести к простоям и даже к полной остановке предприятий".
Из богатых регионов люди не спешат на фронт потому, что в условном Питере эти деньги может заработать официант, а бедные не тянут войнушку.
Убери слово добровольцы и поставь мобилизация - ничего не изменится.
У Омсков и Томсков нет золотого запаса на подъемные и на то, чтобы закупить амуницию, не то, что выплачивать по пару тысяч долларов на нос.
Стартовали забеги по очередям на бронь, с угрозами остановок критичного бизнеса в случае отказа. Чечня отморозилась. В благополучной Москве отправляют резервистов домой, потому, что негде размещать и учить.
В СССР начальники отделения в военкомате были военные, а не тетя на 20 тысяч рублей. Была машина пропаганды. Был репрессивный аппарат. Но отбрось срочников, ж\д войска, РВСН, плавсостав и весь тыл, как у тебя 150 тысяч людей. Волшебная цифра, всплывающая от Афганистана до Чечни.
Регионы отмораживаются, отправляют на чужую для себя войну худших, косят, придумывают броню. Мобилизационная подготовка, оказывается, это целая наука. Ей надо заниматься. Кто бы мог подумать?