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Прямое попадание в группу российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины уничтожили группу российских оккупантов прямым попаданием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Снайпер уничтожает российского оккупанта. ВИДЕО
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Топ комментарии
+75
Здається у боулінгу це називається страйк
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05.10.2022 11:36
+68
Вдало вибраний ракурс, композиція, освітлення теж, непогане. Сюжетна лінія розкрита повністю.
Слава ЗСУ!
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05.10.2022 11:37
+45
Це можна дивитись безкінечно.
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05.10.2022 11:36
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Здається у боулінгу це називається страйк
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05.10.2022 11:36 Ответить
я б дивися це у 24-годинному міксу
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05.10.2022 11:40 Ответить
На марафоне ******* вместо собачки и кошечки
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05.10.2022 12:18 Ответить
Нв марафоні журналюги від ахмєтова і інш зрадників працюють які все життя нам втирали про прєлєсті руцького міра і братішек, не дивлюся це лайно з ведучими мудазвонами.
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05.10.2022 15:13 Ответить
А в більярді?
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05.10.2022 12:54 Ответить
Сплит
В снукере удар, при котором биток отправляется в скопление красных шаров для их разбития.
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05.10.2022 18:08 Ответить
В снукере надо задохера маневрировать, турканімецька!
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06.10.2022 11:18 Ответить
В отношении кацапни - срайк!
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05.10.2022 13:43 Ответить
Це можна дивитись безкінечно.
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05.10.2022 11:36 Ответить
Еще бы покачественней, но это я уж слишком много хочу!
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05.10.2022 12:05 Ответить
Лікар вилікуйте мене від жадібності ...лікар каже як я вас вилікую ... дайте таблеток але побільше, побільше
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05.10.2022 13:23 Ответить
...і дешевше.
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05.10.2022 18:11 Ответить
в 4к ?
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05.10.2022 13:59 Ответить
Музика жорстока, а відео прекрасне.
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05.10.2022 13:14 Ответить
Вдало вибраний ракурс, композиція, освітлення теж, непогане. Сюжетна лінія розкрита повністю.
Слава ЗСУ!
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05.10.2022 11:37 Ответить
завязка, кульмінаця і розв'зка теж на рівні
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05.10.2022 11:42 Ответить
І апофеоз непоганий.
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05.10.2022 11:52 Ответить
апофіоз там взагалі мощний
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05.10.2022 11:55 Ответить
Ще треба дрончика трохи над шматками потримати! Люблю на таке дивитись...
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05.10.2022 11:53 Ответить
А подивіться яка гра акторів. НЕПЕРЕВЕРШЕНО! Останній так правдиво грає пораненого...
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05.10.2022 13:45 Ответить
Той пан, що колись вихвалявся, що влучив стрілою в яблуко на чужій голові, сто відсотків позаздрив би подібній влучності.
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05.10.2022 11:38 Ответить
Начинается оптовый отстрел...
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05.10.2022 11:39 Ответить
Я іх сюди не запрошував .
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05.10.2022 11:39 Ответить
Були ваньки цілі, а тепер по запчастях))
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05.10.2022 11:40 Ответить
Хрінові з них запчастини, пропиті повністю ))
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05.10.2022 11:43 Ответить
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05.10.2022 11:40 Ответить
Как можно такого подстриженного, в очках интеллигента называвать "сволотой", ты уж, художник, выбирай нормальный ракурс и рисуй лучше свои картины с натуры.. )
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05.10.2022 14:23 Ответить
Красиво. Только музыку тупую не нужно включать на всю громкость как будто свинья завизжала, А то от в все в комнате испугались больше чем орки в которых попали снарядом
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05.10.2022 11:42 Ответить
Музика норм.
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05.10.2022 11:46 Ответить
для психопатов может и норм. А других людей нужно предупреждать
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05.10.2022 12:03 Ответить
Постав собі Масковий Лай, та й слухай.
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05.10.2022 12:08 Ответить
класс музончик, еще бы на хай-энд железо ее затарахторить. А цензору нужно оговариваться , ш о такие ролики старым ватанам нужно воздерживаться прослушивать.
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06.10.2022 03:24 Ответить
То не музыка была, то визжал орк, в которого попал снаряд и который улетел в *****. А музыка, лаская слух, звучит иначе.
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05.10.2022 12:16 Ответить
стадо кацапів..., не ходіть стадами..., але, ніт, ходіть так і надалі...)
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05.10.2022 11:43 Ответить
Лайно порозліталося.
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05.10.2022 11:44 Ответить
Аж лапті порозліталися....
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05.10.2022 11:45 Ответить
Дивився б і дивився, дивився б і дивився, дивився б і дивився, дивився б і дивився, дивився б і дивився, дивився б і дивився, дивився б і дивився, дивився б і дивився, дивився б і дивився, дивився б і дивився, дивився б і дивився, дивився б і дивився, дивився б і дивився, дивився б і дивився, дивився б і дивився, дивився б і дивився, дивився б і дивився,
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05.10.2022 11:47 Ответить
да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!
да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!
да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!
да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!да!
ааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.10.2022 13:18 Ответить
Похоже, вам нужно перекурить...
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05.10.2022 13:45 Ответить
наоборот , хочу бросить .
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05.10.2022 17:47 Ответить
Скрепы не спасли.
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05.10.2022 11:48 Ответить
Треба було б і їм молитися щоб один тримав ікону а інший її цілував. Як оті два набожні яким ВОГ-17 прилетів під час "молитви"))
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05.10.2022 11:54 Ответить
Цензор, вы предупреждаете когда картинки или видео 18+. Лучше предупреждайте что перед просмотром отключите звук. Это больше бьет по психике и по барабанным перепонкам чем дохлые орки на фото.
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05.10.2022 11:48 Ответить
роби менше звук, які проблеми? дивитись приємно, як 18+, так 18-
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05.10.2022 11:54 Ответить
В том то и фишка чтобы сделать меньше звук нужно вначале включить видео. А оно сразу визжит. Это все равно что одевать каску после того как упал кирпич на голову
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05.10.2022 12:01 Ответить
Правильно говоришь, видимо, музыку выбирал какой-то малолетка. Не допускайте малолеток до компьютеров!
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05.10.2022 14:27 Ответить
Ватанам в помощь, не хотите слушать музон-нормуль , перед втыкнуть видео, отрегулируйте на своем компе общий звук, нажав левым кликом мышки, внизу справа, на динамик, и припадки бить вас не будут... ИМХО
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06.10.2022 10:55 Ответить
Ваша психіка, як ви визнали, страждає від видовища дохлих орків, питань більше немає.
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05.10.2022 13:39 Ответить
Был бы я Цензором , обязательно предупреждал бы кацапо-ватанов перед просмотром ВИДЕО, мол, уколоться и забыться.
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06.10.2022 10:57 Ответить
Часткова демобілізація як воно є
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05.10.2022 11:51 Ответить
...страйк!
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05.10.2022 11:52 Ответить
ще шевеляться, як черв,яки, після вибуху.... хтось виживе?
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05.10.2022 11:58 Ответить
Якщо і виживе - все життя буде в переході скулити "подайтє інваліду, я на колчаковскіх фронтах ранєн"...
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05.10.2022 12:02 Ответить
процесс утилизации русской нацистско-фашистской вялико глубокосортирной скотины идет по плану пуйла круто !
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05.10.2022 11:59 Ответить
А кто там так орёт по аглицки, шо даже взрывов не слышно? (недоумение)
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05.10.2022 12:02 Ответить
... тама у них дискотека была в поле, чы шо?
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05.10.2022 12:05 Ответить
То Ната оре. Так нас хоче.
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05.10.2022 12:07 Ответить
У рашистов опять "перегрівся навар"
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05.10.2022 12:06 Ответить
в якогось кацапа пердак рванув
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05.10.2022 12:13 Ответить
Красссиво!
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05.10.2022 12:16 Ответить
Кирилл Данильченко

Избранное · 1 ч. ·

Новости частично успешной мобилизации на России.

"У Омской области дефицит бюджета 12 млрд рублей на сегодняшний день. Мы еще не понимаем, за счет чего нам выплачивать заработную плату и единовременное пособие мобилизованным. И, конечно, эта проблема очень больная.

Мы будем искать какой-то механизм решения, мы вопрос этот не оставим, будем держать на контроле", - сказал глава региона Бурков.

"Российский книжный союз просит Минпромторг ввести отсрочку от частичной мобилизации для сотрудников полиграфической отрасли.

Дефицит кадров в типографиях усиливается, что может привести к простоям и даже к полной остановке предприятий".

Из богатых регионов люди не спешат на фронт потому, что в условном Питере эти деньги может заработать официант, а бедные не тянут войнушку.

Убери слово добровольцы и поставь мобилизация - ничего не изменится.

У Омсков и Томсков нет золотого запаса на подъемные и на то, чтобы закупить амуницию, не то, что выплачивать по пару тысяч долларов на нос.

Стартовали забеги по очередям на бронь, с угрозами остановок критичного бизнеса в случае отказа. Чечня отморозилась. В благополучной Москве отправляют резервистов домой, потому, что негде размещать и учить.

В СССР начальники отделения в военкомате были военные, а не тетя на 20 тысяч рублей. Была машина пропаганды. Был репрессивный аппарат. Но отбрось срочников, ж\д войска, РВСН, плавсостав и весь тыл, как у тебя 150 тысяч людей. Волшебная цифра, всплывающая от Афганистана до Чечни.

Регионы отмораживаются, отправляют на чужую для себя войну худших, косят, придумывают броню. Мобилизационная подготовка, оказывается, это целая наука. Ей надо заниматься. Кто бы мог подумать?
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05.10.2022 12:16 Ответить
Фініш похода орків за унітазами. І, воно було того варто?
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05.10.2022 12:19 Ответить
Одназу видно "шматкову могилізацію".
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05.10.2022 12:20 Ответить
Это ему нравится

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05.10.2022 12:21 Ответить
Такая картинка получается, если мутное рыло законтрастировать и насытить... Получился чикатила-пожиратель кацапов.
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06.10.2022 10:44 Ответить
ВСУ главный спонсор АвтоВаза.
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05.10.2022 12:22 Ответить
Красивое, но мало! Нужно больше!
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05.10.2022 12:23 Ответить
Руки вместе, ноги врозь
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05.10.2022 12:25 Ответить
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05.10.2022 12:33 Ответить
а ж лапти полетели!
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05.10.2022 12:41 Ответить
У кожну москальську *********-хату таке "щастя"!!!
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05.10.2022 12:50 Ответить
мабуть мобіки вийшли на перекур погомоніти : "как Кієв брать будєм "
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05.10.2022 12:50 Ответить
"I москаля нема, немає москаля!"
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05.10.2022 13:07 Ответить
Оце гарно!
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05.10.2022 13:30 Ответить
О один петух без головы все еще ползет... ))) В котел наверно... ))
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05.10.2022 15:01 Ответить
Что за истеричная озвучка!??? Какой дебил так озвучивает???
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05.10.2022 15:58 Ответить
Украинцам понравилось. Мнение ластоногих ааленей нас не интересует.
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06.10.2022 10:48 Ответить
и почему я жму кнопку "play" снова и снова?
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05.10.2022 17:12 Ответить
для чого ця дурновата музика?
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05.10.2022 20:02 Ответить
Музычка цимес, ватанам-кацапам можно порекомендовать, по этому случаю, чтобы приберегли эмоции для знаменного события , КОГДА ОБЪЕДИНЕННЫЕ СИЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОАЛИЦИИ ВОЗЬМУТ МОКШАНДИЮ ПОД СВОЙ КОНТРОЛЬ
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06.10.2022 10:47 Ответить
 
 