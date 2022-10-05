Бойцы батальона "Карпатська Січ" в честь погибших побратимов подняли украинские флаги над Ямполем и Тернами на Донетчине. ВИДЕО
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Бойцы 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатська Січ" в честь погибших побратимов подняли украинские флаги над Ямполем и Тернами в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети бойцы батальона опубликовали видеозаписи, сделанные при поднятии флага в освобожденных населенных пунктах.
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