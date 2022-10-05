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Бойцы батальона "Карпатська Січ" в честь погибших побратимов подняли украинские флаги над Ямполем и Тернами на Донетчине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатська Січ" в честь погибших побратимов подняли украинские флаги над Ямполем и Тернами в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети бойцы батальона опубликовали видеозаписи, сделанные при поднятии флага в освобожденных населенных пунктах.

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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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05.10.2022 12:23 Ответить
Саме дороге,що не можна відняти у України, це Пам'ять Героям.
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05.10.2022 12:36 Ответить
Наші хлопці ще й висоти не бояться ...
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05.10.2022 13:04 Ответить
Мой друзяка в этом подразделении. Стас , храни тебя Всевышний!
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05.10.2022 13:45 Ответить
 
 