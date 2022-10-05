Семь российских оккупантов попали под огонь бойцов ВСУ. Один смог убежать. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Бойцы 108-го отдельного горно-штурмового батальона опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован удар по группе оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно движение вражеской группы из шести оккупантов. Четверо из них – несут на носилках своего раненого. После атаки украинских бойцов, один из врагов быстро сбегает с места взрыва.
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