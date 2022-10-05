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Семь российских оккупантов попали под огонь бойцов ВСУ. Один смог убежать. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы 108-го отдельного горно-штурмового батальона опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован удар по группе оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно движение вражеской группы из шести оккупантов. Четверо из них – несут на носилках своего раненого. После атаки украинских бойцов, один из врагов быстро сбегает с места взрыва.

Смотрите также: Прямое попадание в группу российских оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+48
Втік той якого несли?
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05.10.2022 12:40
+35
Один побежал на почту дать радостную весть женам убитых, что они выиграли автамабииильь!!!
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05.10.2022 12:46
+19
Демобилизировались получается
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05.10.2022 12:37
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Демобилизировались получается
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05.10.2022 12:37 Ответить
Им, наверное, больно, раз они там так кувыркаются.. )
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05.10.2022 14:12 Ответить
добра робота ЗСУ
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05.10.2022 12:39 Ответить
Втік той якого несли?
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05.10.2022 12:40 Ответить
Очень похоже на Harlem Shake , только смешнее.
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05.10.2022 12:43 Ответить
Один побежал на почту дать радостную весть женам убитых, что они выиграли автамабииильь!!!
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05.10.2022 12:46 Ответить
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05.10.2022 13:01 Ответить
дохлих кацапів уже 60 тис+. в рашкі автомобілів стільки нема.
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06.10.2022 09:12 Ответить
цьому відео вже 3дні вона в Аслана на твіті було
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05.10.2022 12:47 Ответить
Не всі підписані на Аслана.
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05.10.2022 12:50 Ответить
Кто такой Аслана?
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05.10.2022 13:47 Ответить
Кто такая Аслана?
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05.10.2022 14:14 Ответить
Что такое Аслана?
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05.10.2022 17:21 Ответить
Где находится Аслана? В Назарбаеве?
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05.10.2022 18:16 Ответить
зачем Аслана?
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06.10.2022 09:16 Ответить
Так шесть или семь? Вы до скольки без ошибки считаете?
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05.10.2022 12:50 Ответить
7, 1 na nosilkak.
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05.10.2022 13:05 Ответить
ноші ж, напевне, непорожні..?
2+4+1=7
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05.10.2022 13:08 Ответить
Дмб-2022,осень..
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05.10.2022 12:51 Ответить
Для тела на носилках мало что изменилось. Только меньше тряски стало.
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05.10.2022 12:51 Ответить
Вiн лежачи мабуть перший раз поcрав....
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05.10.2022 13:41 Ответить
Або останній ...
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05.10.2022 14:31 Ответить
Он похоже и есть тот кто убежал Мигом вылечился.
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05.10.2022 15:19 Ответить
це українська земля.
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05.10.2022 12:55 Ответить
Швидконогий кацап, "своих не бросает".
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05.10.2022 13:05 Ответить
Антилоп...
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05.10.2022 13:43 Ответить
Безногий убежал, а остальные от смеха по земле катаются.
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05.10.2022 16:37 Ответить
попадание четкое, всем досталось по сувениру. А нехшастать!
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05.10.2022 16:39 Ответить
 
 