"Троянский конь" в армии РФ: в Крыму создали движение, целью которого является развалить российские ВС изнутри. ВИДЕО+ФОТО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Активисты объявили о создании в рядах вооруженных сил РФ движения "Атеш", цель которого - развалить российскую армию изнутри.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым SOS".
"В оккупированном Крыму привлекают крымских татар и проукраинских россиян к подпольному движению украинцев "Атеш". Они будут разрушать армию оккупанта изнутри", - говорится в сообщении.
В телеграмм-канале движения "Атеш" опубликовано видеообращение его активиста.
"Мы - подпольное движение "Атеш", в котором состоят крымские татары, украинцы и русские. Мы мобилизировались в русскую армию, чтобы разрушить ее изнутри. Мы будем сливать позиции солдат, техники. Мы будем устраивать диверсии на складах и в штабах. Нас немного, но уж поверьте: будет больше. Вступай в "Атеш"! Остановим войну Путина. Мы не должны умирать за интересы тирана", - говорит мужчина.
Пожалуйста, подождите...
про такі речі не кричать, а роблять тихенько, щоб ворожа контррозвідка не виявила
Українське ІПСО.
Це не глупість, це провокація від ФСБ
Ряди паліїв в заборонених місцях поповнюються
Хочеться вірити , що у Вас все вийде ‼️
Якщо рух є, він буде шкодити ЗС РФ.
Якщо руху насправді немає, його наполегливі пошуки гебнею будуть шкодити ЗС РФ.
Тепер всі армійські "косяки" можна пояснювати діяльністю "Атеш".
Тепер можна помститись "діду", стуканувши "особісту", що "дід" потайки підтримує "Атеш".
Тепер у гебні буде ще більше повноважень, отже, ще більше зловживань.
Так само і росіяни діяли з т.зв. "контрреволюційними рухами" в 20-х роках.
Не вірю я цим показушним "рухам", нехай спочатку пару потягів підірвуть, тоді поговоримо.
кгбистську пропаганду.
Щодо цього випадку то час покаже.
Суть мого каменту - во всі часи, ловити прихільників опору було легше всього на фейкові "рухи опору".
Скрєпні ви нащі.
они бы не стали кидать в дуло танков гайки до первого выстрела и ссыпать в бак песок,
им такие расходы не спишут под спец операцию, даже для выявления антирфников в армии рф.
УДАЧИ, ПАЦАНЫ!
В плену будет чем отмазаться, станете еще героями!