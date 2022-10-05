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"Троянский конь" в армии РФ: в Крыму создали движение, целью которого является развалить российские ВС изнутри. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Активисты объявили о создании в рядах вооруженных сил РФ движения "Атеш", цель которого - развалить российскую армию изнутри.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым SOS".

"В оккупированном Крыму привлекают крымских татар и проукраинских россиян к подпольному движению украинцев "Атеш". Они будут разрушать армию оккупанта изнутри", - говорится в сообщении.

В телеграмм-канале движения "Атеш" опубликовано видеообращение его активиста.

"Мы - подпольное движение "Атеш", в котором состоят крымские татары, украинцы и русские. Мы мобилизировались в русскую армию, чтобы разрушить ее изнутри. Мы будем сливать позиции солдат, техники. Мы будем устраивать диверсии на складах и в штабах. Нас немного, но уж поверьте: будет больше. Вступай в "Атеш"! Остановим войну Путина. Мы не должны умирать за интересы тирана", - говорит мужчина.

Смотрите также: Партизаны подорвали железную дорогу в оккупированном Мелитополе, - СМИ. ФОТО

Троянский конь в армии РФ: в Крыму создали движение, целью которого является развалить российские ВС изнутри 01
Троянский конь в армии РФ: в Крыму создали движение, целью которого является развалить российские ВС изнутри 02
Троянский конь в армии РФ: в Крыму создали движение, целью которого является развалить российские ВС изнутри 03
Троянский конь в армии РФ: в Крыму создали движение, целью которого является развалить российские ВС изнутри 04
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Топ комментарии
+14
Є ще третій варіант: рух організовує сама гебня, щоб вичислити та нейтралізувати найбільш активних супротивників.
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05.10.2022 13:16
+9
Дай Боже Вам сил та сміливості в цій нелегкій справі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼😕
Хочеться вірити , що у Вас все вийде ‼️
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05.10.2022 13:08
+9
це стьоб

про такі речі не кричать, а роблять тихенько, щоб ворожа контррозвідка не виявила
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05.10.2022 13:22
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Молодці. Залишилось фамілії опублікувати.
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05.10.2022 13:06 Ответить
Згодом будуть і фаміліі наших Героів !
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05.10.2022 13:09 Ответить
от побачите - чим більше ЗСУ буде розвалювати россійську армію, тим більше буде зʼявлятися різноманітних групп, які будуть "ставити на меті розвалити" чи то россійську армію чи то россію з середини!
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05.10.2022 13:15 Ответить
це стьоб

про такі речі не кричать, а роблять тихенько, щоб ворожа контррозвідка не виявила
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05.10.2022 13:22 Ответить
Тролінг кацапів, - щоб нервували і підозрювали кожного поміж себе.
Українське ІПСО.
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05.10.2022 22:39 Ответить
Це як 'укиаїнізація' в 30 роках. Щоб виявити всіх активістів і заарештувати.
Це не глупість, це провокація від ФСБ
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05.10.2022 13:22 Ответить

Ряди паліїв в заборонених місцях поповнюються
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05.10.2022 13:07 Ответить
Дай Боже Вам сил та сміливості в цій нелегкій справі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼😕
Хочеться вірити , що у Вас все вийде ‼️
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05.10.2022 13:08 Ответить
це може виявитися ефесбешною операцією по виявленню підпілля, або щоб його очолити
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05.10.2022 13:17 Ответить
Добре, як не крути.
Якщо рух є, він буде шкодити ЗС РФ.
Якщо руху насправді немає, його наполегливі пошуки гебнею будуть шкодити ЗС РФ.
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05.10.2022 13:11 Ответить
Є ще третій варіант: рух організовує сама гебня, щоб вичислити та нейтралізувати найбільш активних супротивників.
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05.10.2022 13:16 Ответить
Зовсім не виключено. І це теж непогано, тому що веде то "шпигуноманії".
Тепер всі армійські "косяки" можна пояснювати діяльністю "Атеш".
Тепер можна помститись "діду", стуканувши "особісту", що "дід" потайки підтримує "Атеш".
Тепер у гебні буде ще більше повноважень, отже, ще більше зловживань.
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05.10.2022 13:23 Ответить
З Богом
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05.10.2022 13:17 Ответить
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05.10.2022 13:21 Ответить
Пригадується іісторія т.зв. "Молодої гвардії" - німці контролювали цей "рух" і використовували як магніт до якого тягнулися сили спротиву, щоб потім всіх накрити.
Так само і росіяни діяли з т.зв. "контрреволюційними рухами" в 20-х роках.
Не вірю я цим показушним "рухам", нехай спочатку пару потягів підірвуть, тоді поговоримо.
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05.10.2022 13:25 Ответить
Не було ніякої Молодої гвардії - були осередки ОУН УПА, не треба розповсюджувати
кгбистську пропаганду.
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06.10.2022 16:59 Ответить
це не змінює суті мого коментаря.
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06.10.2022 18:09 Ответить
Суть вашого коменту це комуняцька кгбістська пропаганда про "молоду гвардію" якої не було ніколи в реальності. Було підпілля УПА і звязківці УПА у Краснодоні і інших містах України.
Щодо цього випадку то час покаже.
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06.10.2022 20:31 Ответить
ти дивишся на форму а не на зміст. Рюськіє корні?
Суть мого каменту - во всі часи, ловити прихільників опору було легше всього на фейкові "рухи опору".
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06.10.2022 21:49 Ответить
У кого тут ще кацапські корені - у того хто каже правду чи того хто тут комуняцьку пропаганду просуває. У тебе кацапська молода гвардія і УПА одне і теж бачу.
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06.10.2022 22:59 Ответить
Краснодонські підпілники УПА що дожили до нашого часу спростували ці легенди, хоч поодинокі випадки співпраці зі Молодої гварії і бували
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07.10.2022 17:19 Ответить
Кацапи - не було ніякої "Молодої гвардії", зарубіть собі на носі, це видумка Фадєєва.
Скрєпні ви нащі.
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07.10.2022 20:27 Ответить
Наївний хід. Думають тАк уникнути могілізації.
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05.10.2022 13:27 Ответить
раССея - вперёд... вперёд в каменный век, где ваше и место..
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05.10.2022 13:31 Ответить
Хорошая дезинформация со стороны Украины. Пусть россияне гоняются за призраками в своей армии
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05.10.2022 13:48 Ответить
Вони завжди за привідами гоняються і бачать агентів Госдепу всюди, такі кацапи.
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06.10.2022 20:33 Ответить
Вся ця муйня для того, щоби спасти свою дупу.
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05.10.2022 14:00 Ответить
Не татарин точно. Якщо судити по вимові, то акцент український чи можливо родом з півдня кацапії.
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05.10.2022 15:34 Ответить
Это может быть наживка фсб для выявления предателей.
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05.10.2022 17:26 Ответить
Там де розповсюдженя інформації, там і пропаганда.
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06.10.2022 17:01 Ответить
Это не КГБ,
они бы не стали кидать в дуло танков гайки до первого выстрела и ссыпать в бак песок,
им такие расходы не спишут под спец операцию, даже для выявления антирфников в армии рф.

УДАЧИ, ПАЦАНЫ!
В плену будет чем отмазаться, станете еще героями!
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06.11.2022 20:16 Ответить
 
 