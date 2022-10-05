Репортаж из освобождённого Лимана: "Мы в это верили. Мы дождались". ВИДЕО
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Украинские военные освободили город 1 октября и двигаются отсюда дальше. Битва за Лиман шла несколько недель: ВСУ захватывали поселок за поселком и взяли в окружение российскую группировку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в освобожденном Лимане побывали журналисты Суспільного. Дорога в Лиман усеяна разбитыми автомобилями, техникой и телами убитых россиян. В самом Лимане боев не было, большинство разрушений приходятся на май, когда на город наступала Россия. Сейчас в город возвращается полиция и скоро запустят гуманитарные грузы. Хлеба у людей нет уже несколько дней, лекарств и медицинской помощи – в течение недель.
Топ комментарии
+22 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий05.10.2022 13:21
+13 Garry Grant
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+11 Vlad Cheh
показать весь комментарий05.10.2022 13:56
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Кацапы активнейше используют все наработки по промывке мозгов, начали еще с Кашпировского и НЛП в переводе, но и до этого гипно-психиатры в СССР были на втором месте после американских по эффективности лечения разного рода заболеваний, это очень хорошо развитая область у них.
На данный момент примерно 7-8% наших беженцев в Европе на вопрос: "Что происходит" ответят: "НАТО спровоцировало Путина и он не мог не ответить, все делает правильно". 7-8% человек, в основном эвакуированные из-под обстрелов конечно, так бы было бы 3-4%. И они сейчас в Европе взяли, подключили IPTV и смотрят кацапскую пропаганду. Я гарантирую, что это делают каждый день десятки тысяч наших граждан. Это наркотик и они за ним идут. Если вы перережете им просмотр пропаганды, они будут орать и вопить от боли, как им плохо, они просто раздерут вас на куски. Можете говорить что угодно, но без знаний НЛП вы никого не сможете переубедить. Хотя бы просто научитесь не заявлять своего мнения как тезис, а всегда в любом общении с ватным родственником или знаковым говорить: "а вот эксперт сказал, что ..." и дальше говорить свои мысли. Это самая базовая защита ватников от перепрограммирования, когда ты лично им что-то рассказываешь, а они все отрицают и поднимают на смех, всегда надо делать при помощи второй-третей позиции восприятия.
Пропаганда очень качественная, мне как-то ютуб подсунул видео про то, как люди в Мариуполе выживают. Какая-то пара восстанавливает свой дом, показывают вообщем свою жизнь и жизнь города. Они ничего не говорят о "политике" явно, но через пару минут ты начинаешь думать, что "не все так однозначно", нужно ущипнуть себя, сказать себе "да ну, это ху@ня какая-то", вспомнить, кто все то начал с 2014 года и тогда выходишь из транса. Сильно работают. И ведь, твари, знают, что делают и какая этому цена. Но делают. Нелюди.
https://haqqin.az/news/262028
її треба було уїбать з носака, щоб знала, паскуда.