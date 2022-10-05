Репортаж из освобождённого Лимана: "Мы в это верили. Мы дождались". ВИДЕО

Украинские военные освободили город 1 октября и двигаются отсюда дальше. Битва за Лиман шла несколько недель: ВСУ захватывали поселок за поселком и взяли в окружение российскую группировку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в освобожденном Лимане побывали журналисты Суспільного. Дорога в Лиман усеяна разбитыми автомобилями, техникой и телами убитых россиян. В самом Лимане боев не было, большинство разрушений приходятся на май, когда на город наступала Россия. Сейчас в город возвращается полиция и скоро запустят гуманитарные грузы. Хлеба у людей нет уже несколько дней, лекарств и медицинской помощи – в течение недель.

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