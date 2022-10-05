РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12586 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
9 696 15
война (46904) освобождение (556) Лиман (288)

Репортаж из освобождённого Лимана: "Мы в это верили. Мы дождались". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские военные освободили город 1 октября и двигаются отсюда дальше. Битва за Лиман шла несколько недель: ВСУ захватывали поселок за поселком и взяли в окружение российскую группировку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в освобожденном Лимане побывали журналисты Суспільного. Дорога в Лиман усеяна разбитыми автомобилями, техникой и телами убитых россиян. В самом Лимане боев не было, большинство разрушений приходятся на май, когда на город наступала Россия. Сейчас в город возвращается полиция и скоро запустят гуманитарные грузы. Хлеба у людей нет уже несколько дней, лекарств и медицинской помощи – в течение недель.

Также смотрите: Лиман после освобождения от российских оккупантов. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
Двояке відчуття. Друга частина відео - однозначний позитив. У першій частині - як мінімкм ті, "которим всьо равно, ліш би мір." Досі не зрозуміли, що це, що зараз пемеживають - це і є той їхній "мір". Русскій. Тільки не задоволені чомусь. І "камні с нєба" не сподобались. Хоча мали б знати, що у кацапській глибинці "мір" має такий самий вигляд, навіть без війни і руйнувань.
показать весь комментарий
05.10.2022 13:21
+13
Всё равно там половина как были ватанами так и остались. Особенно старые пердуны. По их рожам всё видно. Это неизлечимо.
показать весь комментарий
05.10.2022 13:31
+11
А вы включите телевизор на 1 год и не заходите в Интернет. Там такая промывка мозгов пойдет, что даже если вы будете думать как-то, то на камеру начнете ляпать именно пропаганду, язык сам будет нести этот бред, потом через час посмотрите сами на себя и офигейте, какой же мусор вы сказали под камеру.

Кацапы активнейше используют все наработки по промывке мозгов, начали еще с Кашпировского и НЛП в переводе, но и до этого гипно-психиатры в СССР были на втором месте после американских по эффективности лечения разного рода заболеваний, это очень хорошо развитая область у них.

На данный момент примерно 7-8% наших беженцев в Европе на вопрос: "Что происходит" ответят: "НАТО спровоцировало Путина и он не мог не ответить, все делает правильно". 7-8% человек, в основном эвакуированные из-под обстрелов конечно, так бы было бы 3-4%. И они сейчас в Европе взяли, подключили IPTV и смотрят кацапскую пропаганду. Я гарантирую, что это делают каждый день десятки тысяч наших граждан. Это наркотик и они за ним идут. Если вы перережете им просмотр пропаганды, они будут орать и вопить от боли, как им плохо, они просто раздерут вас на куски. Можете говорить что угодно, но без знаний НЛП вы никого не сможете переубедить. Хотя бы просто научитесь не заявлять своего мнения как тезис, а всегда в любом общении с ватным родственником или знаковым говорить: "а вот эксперт сказал, что ..." и дальше говорить свои мысли. Это самая базовая защита ватников от перепрограммирования, когда ты лично им что-то рассказываешь, а они все отрицают и поднимают на смех, всегда надо делать при помощи второй-третей позиции восприятия.
показать весь комментарий
05.10.2022 13:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Двояке відчуття. Друга частина відео - однозначний позитив. У першій частині - як мінімкм ті, "которим всьо равно, ліш би мір." Досі не зрозуміли, що це, що зараз пемеживають - це і є той їхній "мір". Русскій. Тільки не задоволені чомусь. І "камні с нєба" не сподобались. Хоча мали б знати, що у кацапській глибинці "мір" має такий самий вигляд, навіть без війни і руйнувань.
показать весь комментарий
05.10.2022 13:21 Ответить
тоже в шоке..дожить до 60 лет, варить жратву на костре, спокойно говорить на русском еще и лишь бы мир...лять а кто это радость всю вам принес?????
показать весь комментарий
05.10.2022 13:41 Ответить
А вы включите телевизор на 1 год и не заходите в Интернет. Там такая промывка мозгов пойдет, что даже если вы будете думать как-то, то на камеру начнете ляпать именно пропаганду, язык сам будет нести этот бред, потом через час посмотрите сами на себя и офигейте, какой же мусор вы сказали под камеру.

Кацапы активнейше используют все наработки по промывке мозгов, начали еще с Кашпировского и НЛП в переводе, но и до этого гипно-психиатры в СССР были на втором месте после американских по эффективности лечения разного рода заболеваний, это очень хорошо развитая область у них.

На данный момент примерно 7-8% наших беженцев в Европе на вопрос: "Что происходит" ответят: "НАТО спровоцировало Путина и он не мог не ответить, все делает правильно". 7-8% человек, в основном эвакуированные из-под обстрелов конечно, так бы было бы 3-4%. И они сейчас в Европе взяли, подключили IPTV и смотрят кацапскую пропаганду. Я гарантирую, что это делают каждый день десятки тысяч наших граждан. Это наркотик и они за ним идут. Если вы перережете им просмотр пропаганды, они будут орать и вопить от боли, как им плохо, они просто раздерут вас на куски. Можете говорить что угодно, но без знаний НЛП вы никого не сможете переубедить. Хотя бы просто научитесь не заявлять своего мнения как тезис, а всегда в любом общении с ватным родственником или знаковым говорить: "а вот эксперт сказал, что ..." и дальше говорить свои мысли. Это самая базовая защита ватников от перепрограммирования, когда ты лично им что-то рассказываешь, а они все отрицают и поднимают на смех, всегда надо делать при помощи второй-третей позиции восприятия.
показать весь комментарий
05.10.2022 13:56 Ответить
Хороший совет, кстати. Но у них может хватить мозгов сказать, что эксперт врет. Что тогда?

Пропаганда очень качественная, мне как-то ютуб подсунул видео про то, как люди в Мариуполе выживают. Какая-то пара восстанавливает свой дом, показывают вообщем свою жизнь и жизнь города. Они ничего не говорят о "политике" явно, но через пару минут ты начинаешь думать, что "не все так однозначно", нужно ущипнуть себя, сказать себе "да ну, это ху@ня какая-то", вспомнить, кто все то начал с 2014 года и тогда выходишь из транса. Сильно работают. И ведь, твари, знают, что делают и какая этому цена. Но делают. Нелюди.
показать весь комментарий
06.10.2022 10:33 Ответить
Людський вінегрет.
показать весь комментарий
05.10.2022 13:24 Ответить
якщо вони так не задоволені визволенням то хайби йшли звідсм разом з чмонями. Миру вони хочуть, а решта українців що, не хоче? та вони до землі повинні вклонятись кожному воїну що їх звільняв.
показать весь комментарий
05.10.2022 13:29 Ответить
Це тайгова генетика. Нащадки сибірських кікімор, яких закинули сюди за сталінських часів. Нічого з цим не поробиш.
показать весь комментарий
05.10.2022 13:34 Ответить
Всё равно там половина как были ватанами так и остались. Особенно старые пердуны. По их рожам всё видно. Это неизлечимо.
показать весь комментарий
05.10.2022 13:31 Ответить
Чим далі на схід, тим більше вати. Тупі виплодки так і не зрозуміли, що таке цей рускій мір.
показать весь комментарий
05.10.2022 13:36 Ответить
С 1 октября вступил в силу закон о ленд-лизе для Украины, подписанный президентом США Джо Байденом. Документ предусматривает масштабную поддержку украинской армии не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе.

https://haqqin.az/news/262028
показать весь комментарий
05.10.2022 13:38 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2022 13:49 Ответить
На жаль, радіють там не всі, вати до фіга, так як і зрадників і колаборантів, вони як чують українську мову і бачать український прапор, то їх коробить і перекошує. На Херсонщині у визволених селах і містах зовсім інші відчуття - там чекали наших, а вату тільки могила виправить.
показать весь комментарий
05.10.2022 13:56 Ответить
Ніхто не розмовляє українською, голосували все життя за януковичів і партію обригонів (зараз теж підтримують) не знають української історії, літератури, хто це а це манкрути. Вони мають те що виховували всі ці роки, є причинно наслідкові звязки і з цим нічого не зробиш.
показать весь комментарий
05.10.2022 15:08 Ответить
там 90% за росію. ота бабця, що хоче мира так точно бо наші хочуть перемоги України.

її треба було уїбать з носака, щоб знала, паскуда.
показать весь комментарий
05.10.2022 17:59 Ответить
...... с носака - бомба! минут 10 уже в угаре. но ведь правильно сказано. ничего в них нет украинского, да, и другого нет также. паразиты для любого общества
показать весь комментарий
05.10.2022 21:11 Ответить
 
 