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В разрушенной оккупантами Белогоровке в Луганской области осталось всего 15 жителей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети появились первые кадры из освобожденной Белогоровки в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, село почти полностью разрушено российскими оккупантами. Сейчас в нем осталось 15 человек.

Смотрите также: Репортаж из освобождённого Лимана: "Мы в это верили. Мы дождались". ВИДЕО
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Бедная Белогоровка. Какой раз ее уже освобождают? Вроде ж в середине сентября Гайдай рапортовал уже.
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05.10.2022 13:48 Ответить
перший.вперше з'явилося відео звідти.
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05.10.2022 14:08 Ответить
https://censor.net/ru/news/3368141/belogorovka_zachischena_i_polnostyu_pod_kontrolem_vsu_gayidayi
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05.10.2022 14:10 Ответить
руССкий дупомир пришёл - хуже чумы...
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05.10.2022 13:48 Ответить
Ждуни лишились, їм тільки мір, може й кацапський.
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05.10.2022 14:06 Ответить
чего ждут??Кого ждут??Типа-самые умные?
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05.10.2022 14:27 Ответить
 
 