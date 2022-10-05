В разрушенной оккупантами Белогоровке в Луганской области осталось всего 15 жителей. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети появились первые кадры из освобожденной Белогоровки в Луганской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, село почти полностью разрушено российскими оккупантами. Сейчас в нем осталось 15 человек.
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Аллоизий #3
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Владимир Николенко 123e1460
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Аллоизий #3
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Колян Коляныч
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Ольга Мартынюк 8c212b17
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