В разрушенной оккупантами Белогоровке в Луганской области осталось всего 15 жителей. ВИДЕО

В сети появились первые кадры из освобожденной Белогоровки в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, село почти полностью разрушено российскими оккупантами. Сейчас в нем осталось 15 человек.

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