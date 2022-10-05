Тела убитых российских солдат, брошенные вдоль дороги во время отступления армии РФ. ВИДЕО 18+

В сети опубликовано видео, на котором запечатлены тела убитых российских солдат, которые лежат вдоль дороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны по крайней мере два убитых оккупанта.

"Что я хочу сказать: хороший орк – дохлый орк", - говорит автор видео.

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