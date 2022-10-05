Тела убитых российских солдат, брошенные вдоль дороги во время отступления армии РФ. ВИДЕО 18+
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликовано видео, на котором запечатлены тела убитых российских солдат, которые лежат вдоль дороги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны по крайней мере два убитых оккупанта.
"Что я хочу сказать: хороший орк – дохлый орк", - говорит автор видео.
Топ комментарии
+59 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий05.10.2022 14:07
+34 MausMike
показать весь комментарий05.10.2022 14:02
+27 Мобильный крематорий
показать весь комментарий05.10.2022 14:15
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непоховали москаля край дороги 😆